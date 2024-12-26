Örnek No:55*

T.C.

ÇEŞME

İCRA DAİRESİ

2023/252 TLMT.

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI



Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2023/252 TLMT. sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri :İzmir İl, Çeşme İlçe, ALAÇATI Mahalle/Köy, ÇELİKTEPE MEVKİİ Mevkii, 4102 Ada, 1 Parsel, 1 Nolu Bağımsız BölümTapu Kaydı: Çeşme Tapu Müdürlüğünün 20.03.2024 tarih ve 15:54 saat çıkışlı tapu kayıtlarına göre, Çeşme İlçesi, Alaçatı Mahallesi, Çeliktepe Mevkünde bulunan 4102 ada 1 parsel numaralı 6207 m2 yüzölçümlü, ARSA vasıflı taşınmazda bulunan 1/27 arsa paylı E Blok (1) nolu Bağımsız Bölüm TAM hisseyle Halis ÖZBAY adına kayıtlı bulunmaktadır. ADRESİ: Alaçatı Mahallesi 16032 Sokak No: 57 Çeşme/ İzmir posta adresinde,(UAVT: 2334421167 ) yer almaktadır.CİNSİ : Dubleks Mesken YÜZÖLÇÜMÜ : 110 metrekare Genel özellikleri: Taşınmazında bulunduğu bölge Alaçatı Belediyesince kurulan Petek Yapı Kooperatifi tarafından 1990 lı yıllarda başlayan inşaat sürecinde yapılmıştır. Taşınmazın da içinde bulunduğu sitede 13 adet ikiz, 1 adet müstakil dubleks olmak üzere toplam 27 adet bağımsız bölüm bulunmaktadır. Tespit konusu taşınmaz ana yola cepheli olup yüksek zemin üzerine inşa edildiğinden bahçesine 3 basamaklı merdivenle ulaşılmaktadır. Söz konusu taşınmaz 16032 Sokağa cepheli konumdadır. Bölgenin ana arter yolu olarak kullanılan Çeşme Asfaltı Caddesi'ne kuş uçuşu yaklaşık 420,00 metre, denize yaklaşık 1,6 kilometre , Alaçatı Merkezine yaklaşık 1,3 kilometre mesafededir. Sosyo-ekonomik olarak üst gelir grubunun ikamet ettiği bölgede, nüfus yoğunluğu yüksek seviyelerdedir. Bölgede sosyal ve teknik altyapı çalışmaları tamamlanmış olup kamu hizmetlerinden iyi derecede istifade edilmektedir. Taşınmaz elektrik, su, çöp toplama gibi belediyenin hizmetlerinden yararlanır konumdadır. Yakınında konut olarak kullanılmakta olan dubleks evler vardır. Hafif eğimli bir topoğrafik yapısı vardır. Ana taşınmaza ulaşım, toplu taşıma ve özel araçla oldukça rahattır. Taşınmaz dubleks villanın yoldan bakınca sol tarafta olan E. Blok 1. Nolu Bağımsız. Bölümdür. Dubleks meskenin zemin katında antre, salon, açık mutfak, wc ve zemin terası bulunmaktadır. 1. katında ise hol, 3 oda, 1 banyo, 1 adet balkon ile birlikte -110metrekarealana sahiptir. Meskenin giriş kapısı ahşap kapı, iç oda kapıları panel kapıdır. Rapora konu taşınmazın dışa bakan tüm doğramalar pvc mamul olup demir kafesle korunmuştur. Taşınmazın zeminleri salon, mutfak, balkon, banyo ve teras seramik olup odalar laminant kaplamadır. Duvarlar, banyoda fayans kaplama olup diğer bölümlerde alçı üzeri saten boyadır. Mutfakta granit tezgâhlı, verzalit kaplama mutfak dolabı mevcuttur. Çatısı kiremit kaplamalıdır. Bahçe terası mermer kaplıdır. Taşınmazın bahçesi çeşitli meyve ağaçları bulunmaktadır.(Bilgiler bilirkişi raporundan alınmıştır.)

Adresi : Alaçatı Mah 16032 SokakNo 57 Çeşme/İzmir

Yüzölçümü : 110 m2

İmar Durumu: Çeşme Belediye Başkanlığından alınan 16.10.2023 tarih ve E-97335617- 730.10-72972 sayılı yazı ekinde bulunan İmar Durum Belgesine göre; Söz konusu parsel 1/1000 Ölçekli Alaçatı Revizyon İmar Planında Konut alanında kalmaktadır. Parselde maksimum 24 bağımsız birim yapılabileceği, inşaat nispetinin TAKS:0.20, KAKS: 0.40 olduğu bildirilmiştir.

Kıymeti : 8.810.000,00 TL

KDV Oranı : %1

Kaydındaki Şerhler: Takyidattaki Gibidir.

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 12/02/2025 - 14:11

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Bitiş Tarih ve Saati : 19/02/2025 - 14:11 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 12/03/2025 - 14:11

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Bitiş Tarih ve Saati : 19/03/2025 - 14:11

19/12/2024

(İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.