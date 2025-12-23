Örnek No:55*

T.C.

ÇEŞME

İCRA DAİRESİ

2025/14 TLMT.

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI



Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2025/14 TLMT. sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : İzmir İl, Çeşme İlçe, ÇİFTLİK Mahalle/Köy, çiftlik mahallesi Mevkii, 6281 Ada, 6 Parsel, 2 Nolu Bağımsız Bölüm

TAŞINMAZDA YAPILAN İNCELEME VE TESPİTLER

TAPU KAYDI. : İzmir ili Çeşme İlçesi Tapu Müdürlüğü kayıtlarından, Çeşme İlçesi , Çiftlik Mahallesi, 6281 ada 6 parsel, 636,00 m2 yüzölçümlü Arsa nitelikli taşınmazda 1/2 arsa paylı Zemin 2 nolu bağımsız bölümün tam hissesi borçlu Gökhan ÖZOĞUL adına kayıtlıdır.

Değerlemeye konu gayrimenkul; İzmir İli Çeşme İlçesi, Çiftlik Mahallesi , 123 sokak, No:18 posta adresli yerde bulunur. Açık tarif olarak; Çeşme ,İlçe merkezinden kuzey yönündeki 136 sokak devamında sırasıyla sola dönen 123 sokağa girilir 400 m sonra sol kolda konu taşınmazın bulunduğu parsele ualşılır. Taşınmazın bulunduğu bölgede konu taşınmaza benzer nitelikler gösteren orta ve üst gelir gurupları tarafından mesken amaçlı kullanılan 2 katlı villa tarzı yapılar bulunmaktadır. Taşınmaza, Dila Plajı, Çiftlik koyu, Pırlanta Plajı gibi sosyal donatı alanları mevcuttur. Toplu taşıma araçları taşınmazın yakınından geçmektedir. Taşınmaz her türlü altyapı ve belediye hizmetlerinden faydalanabilmektedir. Taşınmaz üzerinde, tapu kaydına göre ana taşınmaz Arsa nitelikli olup parsel üzerinde bitişik nizamda inşe edilmiş dubleks meskenler bulunmaktadır. Konu taşınmazın girişi doğu cepheden sağlanmaktadır. Bina giriş kapısı çeliktir. Ana taşınmaz 12 yıllıktır ve AA yapı sınıfında inşa edilmiştir. Keşif günü itibariyle taşınmazın içi görülmüştür, taşınmaz zemin katta salon ve mutfak wc, üst

katta 3 oda 2 banyo ve balkon hacimlerinden oluşmaktadır. Taşınmaz giriş çelik kapıdadır, ahşap iç kapıları mevcuttur. Kiramit çatılıdır. Islak zeminlerde zeminler seramik, odalarda laminant parkedir. Hazır mutfak dolapları bulunmaktadır. Banyolarda duşakabin ayaklı lavabo ve klozet bulunmaktadır. Taşınmaz 2 katlı ve 150 m2 kullanım alanlıdır. Parsel çervresi bahçe duvarı ile çevrilidir.

Müstakil havuzu bulunmaktadır.

(Bilgiler bilirkişi raporundan alınmıştır.)

Adresi : Çiftlik Mahallesi 123 Sokak No:18 Çeşme / İZMİR

Yüzölçümü : 150 m2

Arsa Payı : 1/2

İmar Durumu: Çeşme Belediye Başkanlığının resmi sitesinden alınan bilgiye göre; Söz konusu parselin 1/1000 ölçekli Çeşme Merkez Uygulama İmar Planında KONUT alanında kaldığı, Ayrık, 2 katlı, TAKS: 0.15, KAKS: 0.30 nispetinde, ön bahçeden 7 m, komşu bahçelerden 4m, arka bahçeden 5m çekme mesafesi içinde iki bağımsız bölüm yapılabileceği bildirilmiştir.

Kıymeti : 19.000.000,00 TL

KDV Oranı : %1

Kaydındaki Şerhler: Takyidattaki Gibidir.

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 09/02/2026 - 14:28

Bitiş Tarih ve Saati : 16/02/2026 - 14:28 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 09/03/2026 - 14:28

Bitiş Tarih ve Saati : 16/03/2026 - 14:28

10/12/2025

(İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.