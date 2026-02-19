Örnek No:55*

T.C.

ÇEŞME

İCRA DAİRESİ

2024/343 TLMT.

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI



Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2024/343 TLMT. sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : İzmir İl, Çeşme İlçe, REİSDERE Mahalle/Köy, 0 Ada, 4 Parsel, Bilirkişi tarafından yapılan inceleme neticesinde : 'Çeşme Tapu Müdürlüğünün E-63011753-160.02-15549144 sayılı yazısı ekinde bulunan tapu kaydına göre; İzmir İli, Çeşme İlçesi, Reisdere Mahallesi, Yağcılaki (Bahçelaki) Mevkiinde bulunan 4 parsel numaralı, 16.097 m2 yüzölçümlü, Tarla vasıflı taşınmazın 1/100payına karşılık 160,97 m2 si MERT ELBİRLİLER adına kayıtlıdır. Tapu kaydı üzerinde; -496,12 m2 lik kısım kıyı kenar çizgisi içinde kalmaktadır.-Kısmen Sürdürülebilir Koruma ve Kontrollü Kullanım Alanında kalmaktadır. -2434,84 m2 lik kısım kıyı kenar çizgisi içinde kalmaktadır.Beyanları vardır.

YÜZÖLÇÜMÜ : 55 m2 Mesken

Tespite konu taşınmaz; Çeşme-Ildır Köyü arasındaki ulaşımın sağlandığı veReisdere Şifne Bölgesinin içinden geçen ana arter olan 6000 Sokak üzerinde konumlandırılmıştır. Sokak üzerinden denize doğru ynelen 6486 Sokak üzerinden numarataj almıştır. Reisdere 4 parsel numaralı 16.097 m2 büyüklüğündeki taşınmaz üzerinde PANAPART SİTESİ adında 5 bloktan oluşan bir yazlık konut sitesi bulunmaktadır.

Site yaklaşık 40 yıl önce yapıldığından boya badanası dökülmüş, yer yer sıvaları düşmüş ve genel bakıma ihtiyaç duymaktadır. Sitenin ortasında ortak yüzme havuzu ile bahçesindeçocuk oyun alanı, yürüyüş yolları yapılmıştır. Taşınmazın kuzeyi tamamen denize sıfır konumdadır. Burada siteye özel plaj bulunmaktadır. Borçlu MERT ELBİRLİLER?e ait olduğu beyan edilen mesken site görevlilerince heyetimize gösterilmiştir. Borçluya ait mesken E Blok 2. Katta 3 numaralıdır. Kapıları kilitli olduğundan içine girilememiştir. Ancak tip proje kapsamında yapılan meskenin bitişiğinde açık bulunan konuta girilmiştir. Toplam 55 m2 büyüklüğünde bulunan meskenin girişinde mutfak ve banyo-tuvalet düzenlenmiş olup 6 basamakla çıkılan üst kademede sitenin havuzuna bakan salon bulunmaktadır. Buradan 6 basamakla çıkılan en üst kademede ise iki tane küçük yatak odası vardır. Taşınmaz Reisdere Mahallesi TOKİ konutlarının olduğu bölgeye 1000m, Çeşme İlçe Merkezine yaklaşık 9 Km. uzaklıkta bulunmaktadır. Bunun dışında taşınmaza emsal olabilecek aşağıda resmi bulunan taşınmazlar için verilen ilanlardaki bilgiler dahilinde (büyüklükleri, bina yaşı ve bulunduğu konumlar) mukayese yapıldığında kıymet takdirine konu olan Reisdere Mahallesi 4 parsel numaralı 16.097 m2 yi lü Tarla vasıflı taşınmazda 1/100 arsa payı /160,97 m2) karşılığında E Blok 2. Kat 3 nolu meskenin tamamının değerinin 6.000.000,00 TL,

Taşınmazın tapu kaydında intifa hakkı şerhi bulunduğundan;

Çıplak mülkiyet değerinin 4.000.000,00 TL,

-İntifa Hakkı değerinin 2.000.000,00 TL

Adresi : Şifne Mahallesi 6486 Sokak Panapart Sitesi E Blok No: 3 Çeşme/İzmir

Yüzölçümü :16.097 m2 Tarla vasıflı taşınmaz m2si 1/100 arsa payı borçluya ait hisseye ait m2 160,97 m2dir.

İmar Durumu: Söz konusu parselin 09/06/1995 tarihli 1/1000 ölçekli Çeşme Reisdere Uygulama İmar Planında kısmen PARK, kısmen TURİZM TESİS alanında kaldığı, alt ölçekli planlarının bulunmadığı, 3194 sayılı İmar Kanunun 18. Maddesine tabi olduğu,uygulama yapılmadan inşaat izni verilmeyeceği bildirilmiştir

Kıymeti : 6.000.000,00 TL

KDV Oranı : %20

Kaydındaki Şerhler: Takyidattaki Gibidir.

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 26/03/2026 - 14:16

Bitiş Tarih ve Saati : 02/04/2026 - 14:16 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 27/04/2026 - 14:16

Bitiş Tarih ve Saati : 04/05/2026 - 14:16

04/02/2026

(İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.