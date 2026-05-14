Örnek No:55*

T.C.

ÇEŞME

İCRA DAİRESİ

2025/238 TLMT.

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI



Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2025/238 TLMT. sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : İzmir İl, Çeşme İlçe, 16 EYLÜL Mahalle/Köy, KIRMIZI TOPRAK MEVKİİ Mevkii, 7558 Ada, 5 Parsel, 1 Nolu Bağımsız Bölüm Değerlemeye konu gayrimenkul; İzmir İli Çeşme İlçesi, 16 Eylül Mahallesi, 3070 sokak, No:25 posta adresli yerde bulunur. Taşınmazda doğalgaz bulunmamaktadır. Çevre komple asfalt kaplı olup elektrik, su, kablolu TV, ADSL gibi alt yapı hizmetleri ve kentsel olanaklardan yararlanmaktadır. Bölgede genel olarak ikiz nizamlı dubleks konutlar yer almaktadır. Merkeze 2km denize 1,5 km yürüme mesafesindedir.Parsel üzerinde iki adet bağımzsız bölüm mevcut olup ihaleye konu yer 1 nolu Bağımsız Bölüm, köşe konumludur. Taşınmaz bodrum + zemin + 1 normal kat + çatı aralıdır. Bodrum katta kazan dairesi, mutfak, kiler, oda (separatörle ayrılmış), banyo ve çamaşır odası; zemin katta salon, amerikan mutfak, wv, veranda ve açık yüzme havuzu; 1. normal katta 3 oda, banyo ve 3 balkon, çatı arasında ise 30m2lik bir oda yer almaktadır. Toplam kapalı alan yaklaşık net 250m2 brüt 300m2 olarak tespit edilmiştir. bahçede havuz mevcuttur. Dış cephesi sıva üzerine boyalı, giriş kapısı ahşap görünümlü çelik kapı, iç hacimde oda zeminleri laminat parke, ıslak zeminler seramik, iç kapılar panel, bodrum katta pvc doğrama, pencereler pvc doğramadır. Pencerelerde otomatik panjur sistemi mevcuttur.(Bilgiler bilirkişi raporundan alınmıştır.)

Adresi : 16 Eylül Mahallesi 3070 Sokak No:25 Çeşme / İZMİR

Yüzölçümü : 250 m2

Arsa Payı : 1/2

İmar Durumu: Söz konusu parsel, imar planında 2 kat konut adasına kalmaktadır.

Kıymeti : 25.000.000,00 TL

KDV Oranı : %20

Kaydındaki Şerhler: Taşınmaz kaydında icra şerhleri ile çeşitli beyanlar mevcuttur. Beyanlar :1- YPPLANI 05.07.1995 2- AT Korunması gerekli taşınmaz kültür varlığıdır (21.05.2009 tarihli 4060 yevmiye nolu) 3- AT Doğal Sit- Sürdürülebilir Koruma ve Kontrollü Kullanım Alanı (25.09.2018 tarihli 9616 yevmiye nolu)

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 09/07/2026 - 14:10

Bitiş Tarih ve Saati : 16/07/2026 - 14:10 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 06/08/2026 - 14:10

Bitiş Tarih ve Saati : 13/08/2026 - 14:10

12/05/2026

(İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.