Örnek No:55*

T.C.

ÇEŞME

İCRA DAİRESİ

2025/39 TLMT.

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI



Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2025/39 TLMT. sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:



1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : İzmir İli, Çeşme İlçesi, Reisdere Mahallesi, Ören Mevkiinde bulunan 3718 ada 8 parsel numaralı, 648 m2 yüzölçümlü, Arsa vasıflı taşınmazda ½ arsa paylı (2) Bağımsız Bölüm numaralı Dubleks Mesken satışa çıkarılmaktadır. Değerlemeye konu gayrimenkul; İzmir İli Çeşme İlçesi, Şifne Mahallesi , 6469 sokak, No:26/1 posta adresli yerde bulunur. Açık tarif olarak; Çeşme ,ilçe merkezinden doğu yönündeki 6469 sokakta 6475 sokakta köşe konumludur. Taşınmazın bulunduğu bölgede konu taşınmaza benzer nitelikler gösteren orta üst gelir gurupları tarafından mesken amaçlı kullanılan 2 katlı villa tarzı yapılar bulunmaktadır. Taşınmaza, Şifne Plajı, Cura Balık gibi sosyal donatı alanları mevcuttur. Toplu taşıma araçları taşınmazın yakınından geçmektedir.Taşınmaz her türlü altyapı ve belediye hizmetlerinden faydalanabilmektedir. Taşınmaz üzerinde, tapu kaydına göre ana taşınmaz Arsa nitelikli olup parsel üzerinde ayrık nizamda inşe edilmiş dubleks meskenler bulunmaktadır.Konu taşınmazın girişi doğu cepheden sağlanmaktadır.Bina giriş kapısı çeliktir. Ana taşınmaz yaklaşık 12 yıllıktır ve 4A yapı sınıfında inşa edilmiştir.Keşif günü itibariyle taşınmazın içi görülememiştir dışarıdan yapılan tespitlerde taşınmaz kiremit çatılı çelik kapılıdır. Parselin etrafında bahçe duvarı vardır. Uydudan yapılan tespitlerde 130 m2 kullanım alanlı ve 2 katlıdır. (Bilgiler Çeşme İcra Hukuk Mahkemesi 2025/97 Esas keşif raporundan alınmıştır.)

Adresi : İzmir İli Çeşme İlçesi, Şifne Mahallesi , 6469 sokak,

No:26/1

Yüzölçümü : 648 m2

Arsa Payı : 1/2

İmar Durumu : Çeşme Belediye Başkanlığının resmi sitesinden alınan bilgiye göre; Söz konusu parselin 1/1000 ölçekli Çeşme Merkez Uygulama İmar Planında KONUT alanında kaldığı, Ayrık, 2 katlı, TAKS: 0.15, KAKS: 0.30 nispetinde, ön bahçeden 7 m, komşu bahçelerden 4m, arka bahçeden 5m çekme mesafesi içinde iki bağımsız bölüm yapılabileceği bildirilmiştir.

Kıymeti : 19.000.000,00 TL

KDV Oranı : %1

Kaydındaki Şerhler: Takyidattakı gibidir. Yönetim Planı:03.12.2012 13.12.2012 tarih ve 9662 yevmiye numaralı beyan vardır.

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 30/11/2026 - 13:45

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Bitiş Tarih ve Saati : 07/12/2026 - 13:45 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 24/12/2026 - 13:45

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Bitiş Tarih ve Saati : 31/12/2026 - 13:45