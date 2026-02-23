T.C. CEYHAN KADASTRO MAHKEMESİ

İ L A N



T.C.

CEYHAN KADASTRO MAHKEMESİNDEN



ESAS NO : 1999/32

KARAR NO : 2001/13

Mahkememizden verilen 02/04/2001 tarih ve 1999/32 Esas 2001/13 Karar sayılı ilamında Kısmen Kabul / Kısmen Reddine karar verilmiş olup: 1-Ceyhan İlçesi, Hamdilli Köyü 23 nolu parsel hakkında davacı Yusuf Baysoy, Yunus Özen ve İsmail Özen tarafından açılan davaların Reddi ile, Hamdilli Köyü 23 nolu parselin tamamı 4 hisse üzerinden hesap edilerek; 1/4 hisse İsmail kızı Fatma Cerit, 1/4'er hisse Yusuf çocukları Ali, Zehra, Oğuz Cirit adlarına TAPUYA KAYIT ve TESCİLİNE, 2-Hamdilli Köyü 52 parsel hakkında davacı Yusuf Baysoy, Ömer, İsmail,Yusuf Özen tarafından açılan davaların Reddi ile, Hamdilli Köyü 52 nolu parselin tamamı 256 hisse üzerinden hesap edilerek; 64 hisse İbrahim kızı Faize Cirit, 24'er hisse Osman çocukları Elçin Durucan, Balaban, Bekir Sezgin, Zeliha Şekerci, Atilla , Yalçın Cirit, 6'şar hisse Erdoğan çocukları Osman, Fatih, Faize Cirit, Selda Karayiğit, 6 hisse Mehmet Sami kızı Kamuran Cirit, 9 hisse Tevfik Türkmen çocukları Cihan, Gamze Cirit adlarına TAPUYA KAYIT ve TESCİLİNE, Hamdilli Köyü 52 nolu parsel hakkında davacı M. Hazinesi tarafından açılan davanın REDDİNE, 3-Hamdilli Köyü 26 nolu parsel hakıknda davacı M. Hazinesitarafından açılan davanın REDDİ ile; 1/4 hisse Mehmet çocukları Feride, Ahmet Özen, Ayni Günal, Durdu Özenç adlarına TAPUYA KAYIT ve TESCİLİNE, 4-Hamdilli Köyü 30 parsel hakkında davacı M. Hazinesi ve Veli Tuygun tarafından açılan davaların REDDİNE, Davacı Yusuf Baysoy tarafından Hamdilli Köyü 30 nolu parsel hakkında açılan davanın Yusuf Baysoy'un feragati sebebiyle davanın REDDİNE, Hamdilli Köyü 30 nolu parselin tamamı 4 hisse üzerinden hesap edilerek; 1/4 hisse Mehmet çocukları Feride,Durdu, Ahmet Özen, Ayni Günal adlarına TAPUYA KAYIT ve TESCİLİNE, 5-Hamdilli Köyü 28 nolu parsel hakkında davacı Yunus Özen tarafından açılan davanın KABULÜNE, Hamdilli Köyü 28 nolu parselin Kıllıca Mehmet oğlu Yunus evlatları İsmail, Osman ve Durdu mirasçıları adlarına tamamı 406.896 hisse üzerinden hesap edilerek; 88480 hisse Yunus kızı Ayşe, 41720 hisse Molla Mehmet eşi Durdu, 17880'ar hisse Molla Mehmet çocukları Ali, Ömer, İsmail, Durdu Özen, Cennet Ötünç, Meryem Adalet, 18375 hisse Mehmet eşi Hatice, 1050 hisse Hasan eşi Sıdıka, 4725'şer hisse Mehmet çocukları Veli Önür, Miyare Kenar, Sultan, 1680 hisse Mustafa oğlu Ali Kuzu, 6720 hisse Ali oğlu Tahsin Kuzu, 8400 hisse Ahmet kızı Emine Acar, 3024 hisse Abdurrahman çocukları Behiye Akkaya, Vasfiye Erkmen, Raife Çağlar, 2235'er hisse Yunus çocukları İnci, Dudu, Mehmet, Ahmet, Adil, Mutlu Özen, 4470 hisse Mustafa kızı Behiye Özen, 2100 hisse Ali kızı Durdu Özkan, 900'ar hisse Osman çocukları Ahmet, Selver, Fadime, Abdullah, İsmail, Şemsi, İbrahim Özkan, 2100 hisse Duran kızı Zehra Özkan, 1050'şer parsel Süleyman çocukları Ahmet, Mehmet, Kaytancı, Durdane, Kadir, Ali Özkan, 10752 hisse Hidayet kızı Meşkure Alaşhan, 8064'ar hisse Ziya çocukları Mebrure Akın, Hidayet Alaşhan, Mühibe Özen, Mehmet Hadi Alaşhan, 4032'şer hisse Mehmet Ali çocukları Cemil Demirel, Mühibe Hidayetoğlu, Münire Alabaz, Pakize Kuranel, 1075'er hisse Hacı Hasan çocukları Ayşe Lisan Atalay, Fatma Seyhan Bıyıkoğlu, Ali Ceyhan Ilgıt, Zarife Eker, 269'ar hisse Ahmet Tevfik çocukları Beysun Parıltılı, Sevcan Ilkıt, Şefika Coşkun, Sevda Ilkıt, 1344 hisse Hacı Mehmet çocukları Maşuka Haseki, 1344'er hisse Ertuğrul çocukları Ayşe Haseki, Ahmet Haseki, Mehmet Tekin Haseki, 1346 hisse Hacı Bekir eşi Pakize Haseki, 806'şar hisse Hacı Bekir çocukları Birsen Arslan, Gülşen Çağlar, Firdevs Haseki, Ömer Haseki, Zarife Ateş adlarına TAPUYA KAYIT ve TESCİLİNE, 6-Hamdilli Köyü 33 nolu parsel hakkında davacı Yusuf Baysoy ve Hacı Ahmet Cerit (Seyit oğlu) tarafından açılan davaların feragatleri sebebiyle REDDİNE, Hamdilli Köyü 33 nolu parsel hakkında davacı M. Hazinesi müdahil Hanifi Kuş ve Halil Önür tarafından açılan davaların REDDİNE, 7-Hamdilli Köyü 34 nolu parsel hakkında davacı Yusuf Baysoy ve Hacı Ahmet Cerit (Seyitoğlu) tarafından açılan davaların vaki feragatleri sebebiyle REDDİNE, Hamdilli Köyü 34 nolu parsel hakkında davacı Mehmet Özen tarafından açılan davanın Mahkememizin görevsizliği sebebiyle REDDİNE, Müdahil Mehmet Özen'in görevli yerel Hukuk Mahkemelerinde dava açmakta muhtariyetine, Hamdilli Köyü 33 nolu parselin 1/4'er hisse Mehmet çocukları Feride Özen, Ayni Günal, Durdu Özen, Ahmet Özen adlarına TAPUYA KAYIT VE TESCİLİNE, Hamdilli Köyü 34 nolu parselin tamamı 24 hisse hesap edilerek, 6 hisse Ahmet oğlu Ökkeş Arıkan (Sabitoğlu), 6 hisse ismail kızı Fatma Ellialtıoğlu, 3'er hisse Halil çocukları Ömer Celalettin e Ali Fuat Ellialtıoğlu, Ulviye Arıkan (Sabitoğlu) 3 hisse Cindi oğlu Hasan Kav adlarına TAPUYA KAYIT VE TESCİLİNE,8-Hamdilli Köyü 35 ve 51 nolu parseller hakkında davacı Yusuf Baysoy, Hacı Ahmet Cerit (Seyit oğlu) tarafından açılan davaların vaki feragatleri sebebiyle REDDİNE, Müdahil Yusuf Zikya Şık'ın Hamdilli Köyü 51 nolu parsel hakkındaki davasının REDDİNE, Davacı Sultan Koç'un davasının REDDİNE, Hamdilli Köyü 35 ve 51 nolu parsellerin 1/2'şer hisse Süleyman çocukları İbrahim ve Sami Çiçek adlarına TAPUYA KAYIT ve TESCİLİNE, 9- Hamdilli Köyü 37 ve 46 nolu parseller hakkında davacı M. Hazinesi Ali Kemal ve Ayşe Önür tarafından açılan davaların REDDİNE, Dav;acı Hacı Ahmet Cerit (Seyit oğlu ) ve Yusuf Baysoy tarafında açılan davaların vaki feragat sebebiyle REDDİNE, Hamdilli Köyü 37 ve 46 nolu parsellerin tamamı; 10-Hamdilli Köyü 39 nolu parsel hakkında M. Hazinesi tarafından açılan davanın REDDİNE, Hamdilli Köyü 39 nolu parsel hakkında davacılar Hacı Ahmet Cerit (Seyit oğlu) ve Yusuf Baysoy tarafından açılan davaların vaki feragatleri sebebiyle REDDİNE, Hamdilli Köyü 37,39,46 ve 32 parsellerin tamamı 6400 hisse üzerinden hesap edilerek; ve Hamdilli Köyü 178 nolu parselin 240'arhisse Nafi çocukları Hacı Seyit Alaşhan, Nebahat Boran, Sebahat Kurak, 64'er hisse Hacı Hasan çocukları Ayşe Lisan Atalay, Fatma Seyhan Bıyıkoğlu, Ali Ceyhan Ilkıt, Zarife Eker, 16'şar hisse Ahmet Tevfik çocukları Beysun Parıltılı, Sevcan Ilkıt, Şefika Coşkun, Sevda Ilkıt, 80 hisse Hacı Mehmet kızı Maşuka Haseki, 80'er hisse Ertuğrul çocukları Ayşe ve Ahmet Haseki, Mehmet Tekin, 80 hisse Hacı Bekir eşi Pakize Haseki, 48'er hisse Hacı Bekir çocukları Birsen Arslan, Gülşen Çağlar, Firdevs Haseki, Ömer Haseki, Zarife Ateş, 50 hisse Halil oğlu Niyazi Önür, 19'ar hisse Niyazi çocukları Şule Yalpı, Müfide Esnek, Hüseyin Önür, Jale Çalışkan, Emine, Ayşe, Mine, Songul, Şenay, Serkan Önür, 640 hisse Hidayet Kızı Meşkure Alaşhan, 480'er Ziya çocukları Mebrure Akın, Hidayet Alaşhan, Mühibe Özen, Mehmet Hadi Alaşhan, 270'er hisse Abdurrahman çocukları Raife Çağlar, Vasfiye Erkmen, Behiye Akkaya, 90 hisse Abdurrahman kızı Müjgan Özdemir,60 hisse Fuat eşi Ayşe Durukan, 240'ar hisse Mehmet Ali çocukları Cemil Demirel, Mühibe Hiyadetoğlu, Münire Alabaz, Pakize Kuranel adlarına TAPUYA ve KAYIT ve TESCİLİNE, 11-Hamdilli Köyü 38 nolu parsel hakkında davacı Yusuf Baysoy tarafından açılan davanın vaki feragati sebebiyle REDDİNE, Hamdilli Köyü 38 nolu parsel hakkında müdahil Bayram Ali Kurt tarafından açılan davanın REDDİNE, Hamdilli Köyü 38 nolu parselin tamamı 40 hisse üzerinden hesap edilerek; 20 hisse Süleyman oğlu Mehmet Karaçay, 5 hisse Dede kızı Kamuran Karaçay, 3'er hisse Hasan Sabri çocukları ibrahim, Ayşe, Cemil Hatice ve Şenel Karaçay adlarına TAPAYU KAYIT ve TESCİLİNE, 12- Hamdilli Köyü 40 nolu parsel hakkında M. Hazinesi tarafından açılan davanın REDDİNE, 40 nolu parsel hakkında davacı Yusuf Baysoy tarafından açılan davanın vaki feragat sebebiyle REDDİNE, Davacı Bayram Ali Kurt davasının REDDİNE, Hamdilli Köyü 40 nolu parselin tam hisse Mustafa oğlu Hacı İsa Karaçay adına TAPUYA KAYIT ve TESCİLİNE, 13-Hamdilli Köyü 41 nolu parsel hakkında davacı M. Hazinesi tarafından açılan davanın REDDİNE,41 nolu parse hakkında davacı Bayram Ali Kurt davasının REDDİNE,Davacı Yusuf Baysoy'un 41 nolu parsel hakkındaki davasından feragat sebebi ile REDDİNE, Hamdilli Köyü 41 nolu parselin dosyada mevcut 27/06/2000 tarihli fen ehli Muzaffer Kalli tarafından tanzim edilen haritada A harfi ile işaretli kısmının Hamdilli Köyü 41 nolu parsel numarası ile tamamı 6 hisse üzerinden hesap edilerek; 1'er hisse Mehmet çocukları Bahri Ak, Zeynep Özdal, Hamiyet Cengiz, İsmail Gökhan Ak, Ali Ak adlarına TAPUYA KAYIT ve TESCİLİNE,Hamdilli Köyü nolu parselin aynı haritada B harfi ile işaretli kısmı Hamdilli Köyü enson parsel numarası altında tamamı 4 hisse üzerinden hesap edilerek; 1 hisse Ahçı Hüseyin kızı Zeynep Özen, 3 hisse Mustafa oğlu Hacı İsa Karaçay adlarına TAPUYA KAYIT ve TESCİLİNE, 14-Hamdilli Köyü 42 nolu parsel hakkında davacı M. Hazinesi tarafından açılan davanın REDDİNE, Davacı Bayram Ali Kurt tarafından açılan 42 nolu parsel ile ilgili davanın REDDİNE, davacı Yusuf Baysoy'un 42 nolu parsel ile ilgili davasından feragat sebebi ile REDDİNE, Hamdilli Köyü 42 nolu parselin tamamı 5 hisse üzerinden hesap edilerek; 1'er hisse Hasan Sabri çocukları İbrahim, Ayşe, Cemil, Hatice, Şenel Karaçay adlarına TAPUYA KAYIT ve TESCİLİNE, 15-Hamdilli Köyü 179 nolu parsel davacı M. Hazinesi tarafından açılan davanın REDDİNE, Davacı Yusuf Baysoy'un Hamdilli Köyü 179 nolu parsel hakkında açtığı davada feragat sebebiyle REDDİNE, Hamdilli Köyü 179 ve 166 nolu parselin dosyada mevcut haritada A harfi ile gösterilen kısmının Hamdilli Köyü 166 nolu parsel numarası altında tamamı 76.800 hisse üzerinden hesap edilerek; 1440'ar hisse Nafi çocukları Hacı Seyit Alaşan, Nebahat Boran, Sebahat Kurak,6400 hisse Hacı Hasan kızı Makbule Eltut, 5200 hisse Mustafa oğlu Ali Akün, 1200 hisse Ali oğlu Mustafa Akün, 2100 hisse Hidayet eşi Fehime, 4300 hisse Hidayet kızı Meşkure Alaşan, 1200 hisse Niyaz eşi Ruziye, 2600'er hisse Niyazi çocukları Turgut Hünkar, Nermin Çağlar, 384'er hisse Hacı Hasan çocukları Ayşe Lisan Atalay, Fatma Seyhan Bıyıkoğlu, Ali Ceyhan Ilgıt, Zarife Eker, 96'şar hisse Ahmet Tevfik çocukları Beysun Parıltılı, Sevcan, Sevda Ilgıt,Coşkun, 480 hisse Hacı Mehmet kızı Maşuka Haseki, 480'er hisse Ertuğrul çocukları Ayşel, Ahmet, Mehmet Tekin Haseki, 480 hisse Hacı Bekir eşi Pazike Haseki, 288'er hisse Hacı Bekir çocukları Birsen Arslan, Gülşen Çağlar, Firdevs ve Ömer Haseki, Zarife Ateş, 6400 hisse Mehmet kızı Hidayet Bozbıyık, 1280'er hisse Rıfat çocukları Özgül Özen, Nevzat Eker, Öznur Hacıoğlu, Nevset Erdem, 320'şer hisse Hacı Hasan çocukları Zarife, Rıfat, Suat Sabri, Fırat Şükrü Eker, 360'şar Halil oğlu Niyaz Önür, 108'er hisse Niyazi çocukları Hüseyin, Emine, Ayşe, Mine, Songül, Şenay, Serkan Önür, Şule Yalpı, Müfide Esnek, Jale Çalışkan,3840hisse Hidayet kızı Meşkure Alaşhan, 2880'er hisse Ziya çocukları Mebrure Akın, Hidayet Alaşhan, Mühibe Özen, Mehmet Hadi Alaşhan, 1624 hisse Abdurrahman çocukları Raife Çağlar, Vasfiye Erkmen, Behiye Akkaya, 544 hisse Abdurrahman kızı Müjgan Özdemir, 344 hisse Fuat eşi Ayşe Durukan, 1440'ar hisse Mehmet Ali çocukları Cemil Demirel, Mühibe Hidayetoğlu, Münire Alabaz, Pakize Kuranel adlarına TAPUYA KAYIT ve TESCİLİNE, 16-Dosyada mevcut Hamdilli Köyü 166 nolu parselin B ile işaretli kısmının M. Hazinesi adına tam hisse olarak Hamdilli Köyü enson numarası altında TAPUYA KAYIT ve TESCİLİNE,17-Hamdilli Köyü 166 nolu parsel hakkında M. Hazinesi tarafından açılan davanın kısmen KABULÜNE,Hamdilli Köyü 166 nolu parsel hakkında davacı Mustafa Önür tarafından açılan davanın REDDİNE, Hamdilli Köyü 166 nolu parsel hakkında davacı Yusuf Baysoy tarafından açılan dava feragat sebebiyle REDDİNE, Hamdilli Köyü 166 nolu parsel hakkında Abdullah Girmez ve Remzi Kaytan tarafından açılan davalar hakkında karar ihtiyadına yer olmadığına,17-Hamdilli Köyü 178 nolu parsel hakkında M. Hazinesi tarafından açılan davanın REDDİNE, Hamdilli Köyü 178 nolu parsel hakkında davacı Bekir Gökşen ve Osman Cerit tarafından açılan davaların REDDİNE, Hamdilli Köyü 178 nolu parsel hakkında davacı Yusuf Baysoy tarafından açılan dava feragat sebebiyle REDDİNE, 18-Hamdilli Köyü 175 nolu parsel hakkında davacı M. Hazinesi tarafından açılan davanın REDDİNE, Hamdilli Köyü 175 nolu parsel hakkında davacı Elife Önür tarafından açılan davanın feragat nedeniyle REDDİNE,Hamdilli Köyü 175 nolu parsel hakkında davacı Yusuf Baysoy'un feragat sebebiyle REDDİNE, Hamdilli Köyü 175 nolu parselin tamamı 25 hisse üzerinden hesap edilerek; 5'er hisse Süleyman çocukları Osman, Muzaffer, Yakup Övet, Sultan Yağan, 1'er hisse Kadir çocukları Süleyman, Bülent, Ayşe, Elife, Kemal Övet adlarına TAPUYA KAYIT ve TESCİLİNE, 19-Hamdilli Köyü 174 nolu parsel hakkında M. Hazinesi tarafından açılan davanın REDDİNE,Hamdilli Köyü 174 nolu parsel hakkında davacı Yusuf Baysoy tarafından açılan davanın feragat sebebiyle REDDİNE, Hamdilli Köyü 174 nolu parselin tamamı 11.520 hisse üzerinden hesap edilerek;1920 hisse İbrahim oğlu Süleyman Acar, 1550 hisse Ahmet kızı Emine Acar,756 hisse Duran kızı Zehra Özkan,379'ar hisse Süleyman çocukları Ahmet, Mehmet, Kaytancı, Durdane, Kadir, Ali Özkan, 1254 hisse Ali oğlu Durdu Özkan, 538'er hisse Osman çocukları Ahmet, Selver, Fadime, Abdullah, İsmail, Şemsi, ibrahim Özkan adlarına TAPUYA KAYIT ve TESCİLİNE, 20-Hamdilli Köyü 169 nolu parsel hakkında davacı M. Hazinesi tarafından açılan davanın REDDİNE,Hamdilli Köyü 169 nolu parsel hakkında davacı Yusuf Baysoy tarafından açılan davanın Feragat sebebiyle REDDİNE, Hamdilli Köyü 169 nolu parsel hakkında davacı Osman Özkan tarafından açılan davanın KABULÜNE,Hamdilli Köyü 169 nolu parselin tamamı 576 hisse üzerinden hesap edilerek;168 hisse Ahmet kızı Emine Acar, 168 hisse Ali oğlu Tahsin Kuzu, 18 hisse Duran kızı Zehra Özkan, 9'ar hisse Süleyman çocukları Ahmet, Mehmet, Kaytancı, Durdane, Kadir, Ali Özkan, 42 hisse Ali oğlu Durdu Özkan, 18'er hisse Osman çocukları Ahmet, Selver, Fadime, Abdullah, İsmail, Şemsi, İbrahim Özkan adlarına TAPUYA KAYIT ve TESCİLİNE, 21-Hamdilli Köyü 171 nolu parsel hakkında davacı M. Hazinesi tarafından açılan davanın REDDİNE, Hamdilli Köyü 171 nolu parsel hakkında davacı Yusuf Baysoy tarafından açılan davanın feragat sebebiyle REDDİNE, Hamdilli Köyü 171 nolu parselin tam hisse Ahmet kızı Emine Acar adına TAPUYA KAYIT ve TESCİLİNE, 22-Hamdilli Köyü 172 nolu parsel hakkında M.Hazinesi tarafından açılan davanın REDDİNE, 172 nolu parsel hakkında davacı Yusuf Baysoy tarafından açılan davanın feragat sebebiyle REDDİNE, Hamdilli Köyü 172 nolu parselin tamamı 8 hisse üzerinden hesap edilerek 2 hisse Duran kızı Zehra Özkan, 1'er hisse Süleyman çocukları Ahmet, Mehmet, Kaytancı, Durdane, Kadir, Ali Özkan adlarına TAPUYA KAYIT ve TESCİLİNE, 23-Hamdilli köyü 43 nolu parsel hakkında davacı M.Hazinesi tarafından açılan davanın REDDİNE, Hamdilli köyü 43 nolu parsel hakkında müdahilBayram Ali Kurt tarafından açılan davanın REDDİNE, Hamdilli köyü43 nolu parselin tamamı 40 hisse üzerinden hesap edilerek; 20 hisse Süleyman oğlu Mehmet Karaçay, 5 hisse Dede kızı Kamuran Karaçay,3'er hisse Hasan çocukları İbrahim,Ayşe,Cemil,Hatice,Şenel Karaçay adlarına TAPUYA KAYIT ve TESCİLİNE,24-Hamdilli Köyü 31 nolu parsel hakkında M. Hazinesi tarafından açılan davanın REDDİNE, Hamdilli Köyü 31 nolu parsel hakkında davacı Yusuf Baysoy tarafından açılan davanın REDDİNE, Hamdilli Köyü 31 nolu parsel hakkında müdahil Hanifi Özbilen tarafından açılan davanın KABULÜNE, dosyada mevcut haritada Hamdilli Köyü 31 nolu parselin B harfi ile işaretli kısmının Hamdilli Köyü enson parsel numarası adı altında tamamı 7680 hisse üzerinden hesap edilerek; 1280 hisse Hacı Hasan kızı Makbule Eltut, 1010 hisse Mustafa oğlu Ali Akün, 240 hisse Ali oğlu Mustafa Akün,420 hisse Hidayet eşi Fehime Alaşan,860 hisse Hidayet kızı Meşkure Alaşan,240 hisse Niyazi eşi Ruziye Hünkar, 520'şer hisse Niyazi çocukları Turgut Hünkar, Nermin Çağlar, 256'şar hisse Rıfat çocukları Özgül Özen, Öznur Hacıoğlu, Nevset Erdem, Nevzat Eker, 64 hisse Hasan kızı Zarife Eker, 64'er hisse Nail çocukları Rıfat, Suat Sabri, Fırat Şükrü Eker, 1280 hisse Mehmet kızı Hidayet Bozbıyık adlarına TAPUYA KAYIT ve TESCİLİNE, Hamdilli Köyü 31 nolu parselin dosyada mevcut haritada A harfi ile gösterilen kısmının Hamdilli Köyünolu parsel adı altında tamamı 102.400 hisse üzerinden hesap edilerek; 3822'şerhisse Abdurrahman çocukları Raife Çağlar, Behiye Akkaya, Vasfiye Erkmen, 1176 hisse Abdurrahman kızı Müjgan Durukan, 798 hisse Fuat eşi Ayşe Durukan, 3360'şar hisse Mehmet Ali çocukları Cemil Demirel, Mühibe Hidayetoğlu, Münire Alabaz, Pakize Duranel, 1120 hisse Hacı Mehmet kızı Maşuka Haseki, 1120'şer hisse Ertuğrul çocukları Ayşe, Ahmet, Mehmet Tekin Haseki, 3360'şar hisse Ali Nafi çocukları Hacı Seyit Alaşhan, Nebahat Boran, Sebahat Kurak, 8960 hisse Hidayet kızı Meşkura Alaşhan, 6720'şer hisse Ziya çocukları Hidayet Alaşhan, Mebrure Akın, Münibe Özen, Mehmet Hadi Alaşhan, 896'şar hisse Hacı Hasan çocukları Ayşe Lisan Atalay, Fatma Seyhan Bıyıkoğlu, Ali Ceyhan Ilgıt,Zarife Eker, 224'er hisse Ahmet Tevfik çocukları Sevcan, Sevda Ilgıt, Beysun Parıltılı, Şefika Coşkun, 1120 hisse Hacı Bekir eşi Pakize Haseki, 672'şer hisse Hacı Bekir çocukları Birsen Arslan, Gülşen Çağlar, Firdevs Haseki, Ömer Haseki, Zarife Ateş, 840 hisse Halil oğlu Niyazi Önür, 252'şer hisse Niyazi çocukları Şule Yalpı, Müfide Esnek, Jale Çalışkan, Hüseyin, Emine, Ayşe, Mine, Songül, Şenay, Serkan Önür, 2560'ar hisse Hanifi çocukları Muzaffer Şahin, Erdal Özbilen, Adnan Akçalı, 850'şer hisse Arif Hikmet çocukları Ali Onur Özbilen, Fatma Selmin Altay, Hatice Gülden Koçlar, 638 hisse Hakkı kızı Armağan Özbilen, 480'er hisse Orhan Abti çocukları Hasibe Figen, Aygen, Binnur, Hanifi Kaya Özbilen adlarına TAPUYA KAYIT ve TESCİLİNE, 25-Ceyhan İlçesi, Hürriyet Mah. 819 Ada 21 nolu parselin Kadastro tespitinin iptali ile dosyada mevcut Fen ehli Muzaffer Kalli tarafından tanzim edilen haritada A harfi ile gösterilen 15.746m²'lik yerin Hürriyet Mah. 819 Ada enson parsel numarası adı altında tamamı 40 hisse üzerinden hesap edilerek; 10 hissse Mehmet kızı Hatice Kutluca, 3'er hisse Ahmet Turan çocukları Emine, Fatma, Mehmet Sıtkı, Asiye, Sahiha, Meryem, Rabiye, Zeynep, Adullah, Abdülselam Kutlaca adlarına TAPUYA KAYIT ve TESCİLİNE, 26-Dosyada mevcut haritada Hürriyet Mah. 819 Ada 21 nolu parselin 819 Ada 21 nolu parselin B harfi ile işaretli 3197 m²'lik yerin Hürriyet Mah. 819 Ada enson parsel numarası altında tamamı 4 hisse üzerinden hesap edilerek; 1'er hisse Mehmet çocukları Feride, Durdu, Ahmet Özen ve Ayni Günal adlarına TAPUYA KAYIT ve TESCİLİNE, 27-Müdahil Cemal, Cemil, Mehduh, Mustafa Kaytan tarafından açılan davaların mahkememizin görevsizliği nedeniyle REDDİNE, Müdahiller tarafından görevli Genel Hukuk Mahkemelerinde dava açma muhtariyetlerine, 28-Hamdilli Köyü 32 nolu parsel hakkında davacı Ahmet Cerit ve Yusuf Baysoy tarafından açılan davaların feragat sebebiyle REDDİNE, 29-32 nolu parsel hakkında Müdahil Hanifi Özbilen tarafından açılan davanın REDDİNE,...Dair karar taraf vekillerinden Av. Kürşat Poyraz, Av. Sönmez Arıoğla, Av. Ali Galip Akın ve asıl Bahri Akın yüzünde, diğerlerinin gıyabında Yargıtay yolu açık olmak üzere karar verilmiştir. 02.04.2001

TAVZİH KARARI

Mahkememiz ilamının hüküm kısmında 21, 23, 25 ve 28 sayılarında mirasçılardan Ziya çocuklarından Hidayet'in soyadı Alaşan, Mühübe'nin ismi Mühibe olarak yazıldığı, Ziya Alaşan'ın soy ismi ise Nazsız olarak yazıldığı görülmekle, davacı vekili 03/01/2003 tarihli tavzih dilekçesine ekli Adana 3. Sulh Huk. Mah. Verilen veraset ilamı nüfus kayıtları ve vekaletler incelendiğinde Hidayet Alaşhan'ın evlenerek soy isminin Ünal, Mühibe'nin isminin Mühübe, Ziya Nazsız'ın soy isminin Alaşhan olduğu görülmekle Mahkememiz kararının bu şekilde tavzihine karar verilmiştir. 04/02/2003

İş bu hüküm özeti ile Davacı M. Hazine vekilince 18/12/2003 tarihli, davacılar 01/11/2022 tarihli Zeynep Koncuk, 31/10/2022 tarihli Feride Irmak, 28/10/2011 tarihli Sema Yavuz, 27/10/2011 tarihli Ayşe Işık, 11/09/2025 Yusuf Ziya Işık ve 23/09/2025 tarihli Hacı Veli Tuygun mirasçıları tarafından sunulan temyiz dilekçeleri tüm aramalara rağmen adresi tespit edilemeyen Sultan Koç, İsmail Özken, Türkan Alaşkan (Hacı Seyit eşi), Kadiri Alaşkan, Nebahat Boran(Nafi kızı),Pakize Haseki, Firdevs Haseki, Zarife Ateş, Meşkure Alaşhan, Mebrure Akın, Hidayet Alaşkan(Ünal), Mühibe Alaşhan(Özen), Raife Çağlar, Behiye Akkaya, Müjgan Özdemir, Ayşe Durukan, Mehmet Hadi Alaşhan, M.Ahmet Kızılkaya, Perihan Ozangüç (Mustafa eşi), Veysel, Orhan ve İbrahim Övet, Osman Tuygun, Esma Oktay(Yassawy)'a ilanen tebligat yapılmasına karar verilmiş olup, adı geçen tarafların ilan tarihinden itibaren 15 gün içerisinde mahkememize verilecek bir dilekçe veya Zabıt Katibine tutturulacak bir tutanak ile Yargıtay nezdinde Mahkeme Kararını Temyiz etmeleri, ilan tarihinden itibaren Mahkeme Kararını Temyiz etmemeleri veya Temyiz edipte Yargıtayca Ret edilmesi halinde Mahkeme Kararının kendi yönlerinden kesinleşeceği hususu 7201 sayılı tebligat kanunun 28. maddesi uyarınca ilanen tebliğ olunur.