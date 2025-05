T.C. CİHANBEYLİ 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

T.C.

CİHANBEYLİ 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN



ESAS NO : 2024/219 Esas



KAMULAŞTIRMA İLANI

KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZINBULUNDUĞU YER :

MEVKİİ : Böğrüdelik Mahallesi

PAFTA NO :

ADA NO : 0 Ada

PARSEL NO : 3209 Parsel

VASFI :

YÜZÖLÇÜMÜ : 2.349,40 m2'lik irtifak hakkı

MALİKİN ADI VE SOYADI : ARZU ÖZGENÇ,

AYŞE SİME

AYŞEGÜL KUZULU

BAHAATTİN TAVUKÇU

BULDUK ŞAHİN

CEMİLE İŞLEK

EMİNE ÇAĞLAYAN

ERKAN ŞAHİN

FATMA ÇELİM

FATMA TAVUKCU

FELEK ÇELİM

HACER ÇOBAN

HAKAN ÖZGENÇ

HALİT ÖZGENÇ

HALİT TAVUKCU

HAMİT TAVUKCU

HANİFE ŞAHİN

HATİCE GÖKTAŞ

HEDİYE KASAP

İBRAHİM ÇELİM

MELİHA DÖNMEZ

MURAT ÖZGENÇ

NURCAN YAVAŞ

ÖMER ŞAHİN

ÖZCAN ÇELİM

SITKI KAHRAMAN

SÜLEYMAN ŞAHİN

YASİN ŞAHİN

YUSUF ÖZGENÇ

YUSUF ŞAHİN

ZELİHA ŞAHİN

ZÜHRE ŞAHİN



KAMULAŞTIRMAYI YAPANİDARENİN ADI : TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş.

KAMULAŞTIRMANIN VEBELGELERİN ÖZETİ :Kamulaştırmayı yapan davacı idare, malikleriyle cinsi ve niteliği yukarıda yazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için davacı idare tarafından mahkememizin 2024/219 Esas Esas sayısında dava açılmıştır.2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur.