T.C. CİHANBEYLİ 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ
CİHANBEYLİ3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ
Esas No : 2026/52 Esas
TEBLİĞ İSTENEN
DAVALI :HACI ÖMER ŞENEL
DAVALI : MEHMET ŞENER
Raporu özeti:
Dava konusu; Konya ili, Cihanbeyli İlçesi, Beyliova Mahallesi, - mevkii, 20005,82 m2 yüz ölçümlü, Tarla vasıflı, 104 ada 59 parseldeki; 183,22 m2 İrtifak hakkı kamulaştırma bedeli ve 9 m2 mülkiyet (pilon veri) kamulaştırma bedeli toplamı aşağıdaki tabloda verilmiştir. Toplam Kamulaştırma Bedeli
|Taşınmazın İrtifak Hakkı Kamulaştırması Bedeli (TL)
|6.148,50
|Taşınmazın Mülkiyet (Pilon Yeri) Kamulaştırması Bedeli (TL)
|862,92
|TOPLAM KAMULAŞTIRMA BEDELİ (TL)
|7.011,42
Kamulaştırma bedelinin hissedarlara dağılımı aşağıdaki tabloda verilmiştir. Kamulaştırma Bedelinin Hissedarlara Dağılımı Hesap Edilen Toplam Kamulaştırma Bedeli (TL) 7.011,42
|Hissedarın Adı Soyadı
|Pay/ Payda
|Paya isabet eden Kamulaştırma bedeli
|AYTEN KARAKOÇ-23243290342
|1
|5
|1.402,28
|BEKİR SIDDIK ŞENEL -22754306672
|1
|5
|1.402,28
|GÜLTEN ATICI-18440450286
|1
|5
|1.402,28
|HACI ÖMER ŞENEL-22511314278
|1
|5
|1.402,29
|MEHMET ŞENEL-22529313614
|1
|5
|1.402,29
|Hisselerin Dağılımı Sonrası Toplam Bedel
|7.011,42
Bilirkişi raporuna HMK 281. maddesi gereğince ilan tarihinden itibaren iki hafta içinde itiraz etmediğiniz taktirde bilirkişi raporuna itiraz etme hakkından vazgeçmiş sayılacağınız ve 13/10/2026 günü saat 10:00'da duruşmaya gelmediğiniz takdirde duruşmaya yokluğunuzda devam edileceği ve yapılan işlemlere itiraz edemeyeceğiniz ihtar ve tebliğ olunur.