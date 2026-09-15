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        T.C. CİHANBEYLİ 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

        İlandır
        Giriş: 15 Eylül 2026 - 23:59
        T.C.
        CİHANBEYLİ3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

        Esas No : 2026/52 Esas
        Konu : Basın ilamı
        İLAN METNİ

        TEBLİĞ İSTENEN

        DAVALI :HACI ÖMER ŞENEL
        DAVALI : MEHMET ŞENER


        Raporu özeti:

        Dava konusu; Konya ili, Cihanbeyli İlçesi, Beyliova Mahallesi, - mevkii, 20005,82 m2 yüz ölçümlü, Tarla vasıflı, 104 ada 59 parseldeki; 183,22 m2 İrtifak hakkı kamulaştırma bedeli ve 9 m2 mülkiyet (pilon veri) kamulaştırma bedeli toplamı aşağıdaki tabloda verilmiştir. Toplam Kamulaştırma Bedeli

        Taşınmazın İrtifak Hakkı Kamulaştırması Bedeli (TL) 6.148,50
        Taşınmazın Mülkiyet (Pilon Yeri) Kamulaştırması Bedeli (TL) 862,92
        TOPLAM KAMULAŞTIRMA BEDELİ (TL) 7.011,42

        Kamulaştırma bedelinin hissedarlara dağılımı aşağıdaki tabloda verilmiştir. Kamulaştırma Bedelinin Hissedarlara Dağılımı Hesap Edilen Toplam Kamulaştırma Bedeli (TL) 7.011,42

        Hissedarın Adı Soyadı Pay/ Payda Paya isabet eden Kamulaştırma bedeli
        AYTEN KARAKOÇ-23243290342 1 5 1.402,28
        BEKİR SIDDIK ŞENEL -22754306672 1 5 1.402,28
        GÜLTEN ATICI-18440450286 1 5 1.402,28
        HACI ÖMER ŞENEL-22511314278 1 5 1.402,29
        MEHMET ŞENEL-22529313614 1 5 1.402,29
        Hisselerin Dağılımı Sonrası Toplam Bedel 7.011,42

        Bilirkişi raporuna HMK 281. maddesi gereğince ilan tarihinden itibaren iki hafta içinde itiraz etmediğiniz taktirde bilirkişi raporuna itiraz etme hakkından vazgeçmiş sayılacağınız ve 13/10/2026 günü saat 10:00'da duruşmaya gelmediğiniz takdirde duruşmaya yokluğunuzda devam edileceği ve yapılan işlemlere itiraz edemeyeceğiniz ihtar ve tebliğ olunur.

        #ilangovtr
        #Basın no ILN02548409