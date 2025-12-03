Habertürk
        Haberler Resmi İlanlar

        T.C. CİHANBEYLİ (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU

        İlandır
        Giriş: 04.12.2025 - 00:00
        Örnek No:55*
        T.C.
        CİHANBEYLİ (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU
        2024/19 SATIŞ
        TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

        Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2024/19 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.
        Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:
        1 NO'LU TAŞINMAZIN
        Özellikleri : Konya İli, Cihanbeyli İlçesi, Yeşilöz Mahallesi, 1593 Ada, 2 Parsel,
        Adresi : Yeşilöz Mahallesi Cihanbeyli Konya
        Yüzölçümü : 5.173,34 m2
        İmar Durumu :Yok
        Kıymeti : 10.347.000,00 TL
        KDV Oranı : %10
        Kaydındaki Şerhler:
        Artırma Bilgileri

        1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 07/01/2026 - 10:39
        ----------------------------------------------------------------------------------------------------------
        Bitiş Tarih ve Saati : 14/01/2026 - 10:39
        2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 04/02/2026 - 10:39
        ----------------------------------------------------------------------------------------------------------
        Bitiş Tarih ve Saati : 11/02/2026 - 10:39

        28/11/2025

        (İİK m.114 ve m.126)
        (*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

        #ilangovtr
        #Basın no ILN02347946