T.C. CİHANBEYLİ (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU
2024/19 SATIŞ
Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2024/19 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.
Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:
1 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Konya İli, Cihanbeyli İlçesi, Yeşilöz Mahallesi, 1593 Ada, 2 Parsel,
Adresi : Yeşilöz Mahallesi Cihanbeyli Konya
Yüzölçümü : 5.173,34 m2
İmar Durumu :Yok
Kıymeti : 10.347.000,00 TL
KDV Oranı : %10
Kaydındaki Şerhler:
Artırma Bilgileri
|1.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 07/01/2026 - 10:39
Bitiş Tarih ve Saati : 14/01/2026 - 10:39
|2.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 04/02/2026 - 10:39
Bitiş Tarih ve Saati : 11/02/2026 - 10:39
28/11/2025
(İİK m.114 ve m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.