T.C. ÇİNE 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ
KAMULAŞTIRMA İLANI
KAMULAŞTIRMAYI YAPAN İDARENİN ADI :TÜRKİYE ELEKTİRİK DAĞITIM AŞ.GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
“ADM Elektirik Dağıtım Aş'nin faaliyetleri kapsamında yapılan Karpuzlu-Gölcük-Tepeköykök -Akçabat enerji nakil hattı güzergahına rastlayan taşınmazların kamulaştırma işlemlerine 6446 sayılı Elektirik Piyasası Kanunun 19. maddesinin 1. fıkrası gereğince TEDAŞ Yönetim Kurulu tarafından alınan 27/04/2022 tarih 15-1055 nolu karar ile başlanıldığını, kamulaştırılmasına karar verilen ve aşağıda malikleri ve taşınmaz bilgilerinin belirtildiği parsellere ilişkin olarak2942 sayılı kamulaştırma kanunun 19. Maddesine göre kamulaştırma bedelinin tespiti ile mülkiyetinTürkiye Elektirik Dağıtım Aşadına tescil davasının açılmış olduğu, 2942 sayılı kamulaştırma kanunun19.maddesinin 5.bendi uyarınca ilan olunur.
|DOSYA NO
|DAVALI/ZİLYET
|KÖY/MAHALLE
|ADA /PARSEL NO
|KAM. ALAN
|2025/116
|Hafize Kunduz, Keziban Kaya, Hafize Kaya
Fatma Erçetin
|Aydın Karpuzlu Akçabat mah.
|336 ada 14 parsel
|3.780,65 m2
11,60 m2
|2025/117
|Ali Demir,
Şadiye Kaya
Muzaffer Erçetin
Recep Erçetin
|Aydın Karpuzlu Akçabat mah.
|187 ada 12 parsel
|38,97m2
|2025/118
|Saide Duman,
Mukadder mavi
Murat Ali Mavi
Abdullah Mavi
Muhittin Mavi
|Aydın Karpuzlu Akçabat mah.
|294 ada 1 parsel
295 ada 1 parsel
|294 ada 1 parselde
1,400,22 m2
4,41 m2
295 ada 1 parselde
1.178,06 m2
|2025/119
|Süleyman Demir
|Aydın Karpuzlu Akçabat mah.
|294 ada 3 parsel
|288,71 m2
2,60 m2
|2025/120
|Ülkü Çetin
Raziye İncegüneş
Ragıp Duran
Durmuş Duran
Selda Yanar
Emir Ayşe Demir
Perihan Mavi
Müşerref Duran
Selahattin Duran
Hamide Duran
İhsan Duran
Mustafa Duran
Muzaffer Duran
Enver Duran
Aleattin Duran
Esma Aslan
Sefer Aslan
Zafer Aslan
Ali Duman
Rafet Duman
Yüksel Duman
Hafize Öztürk
Naciye Demir
Şükran Kunduz
Durkadın BaştürK
|Aydın Karpuzlu Akçabat mah.
|294 ada 4 parsel
156 ada 8 parsel
|294 ada 4 parselde 2.755,08m2
20,42 m2,
156 ada 8 parselde 86,59m2
|2025/121
|Raziye İncegüneş
Ragıp Duran
Hamide Duran
|Aydın Karpuzlu Akçabat mah.
|294 ada 5 parsel
|174,59 m2
|2025/122
|Mustafa Demir
Muhmure Demir
Esma Demir
|Aydın Karpuzlu Akçabat mah.
|293 ada 22 parsel
|2.397,31 m2
10,13 m2
|2025/123
|Mehmet Ataş
Zekeriye Mavi
|Aydın Karpuzlu Akçabat mah.
|293 ada 6 parsel
|1.817,97 m2
15,93 m2
|2025/124
|Emine Duman
Nursel Kaya
Erkan Mavi
Perihan Mavi
Muammer Mavi
|Aydın Karpuzlu Akçabat mah.
|293 ada 8 parsel
|1.166,11m2
6,93 m2
|2025/125
|Mukadder Mavi
Murat Ali Mavi
Muhittin Mavi
|Aydın Karpuzlu Akçabat mah.
|160 ada 35 Parsel
|2.407,40 m2
|2025/126
|Mehmet Kunduz
|Aydın Karpuzlu Akçabat mah.
|160 ada 36 parsel
|1.229,60m2
5,29 m2
|2025/127
|İhsan Öztürk
Hanife Şahin
Kadir Mavi
Dilaver mavi
Azize Yıldırım
Mehmet Mavi
|Aydın Karpuzlu Akçabat mah.
|160 ada 38 parsel
|2.018,04 m2
5,76 m2
|2025/128
|Muhsin Kocabaş
|Aydın Karpuzlu Akçabat mah.
|160 ada 14 parsel
|235,44 m2
7,29 m2
|2025/129
|Neşet Duman
|Aydın Karpuzlu Gölcükmah.
|101 ada 652 parsel
|1.499,39 m2
26,52 m2
|2025/130
|Emine Duman
|Aydın Karpuzlu Gölcükmah.
|101 ada 651 parsel
|1.757,19 m2
|2025/131
|Enes Muhammet Pazarçeviren
Tülin Akman
Mustafa Salih Pazarçeviren
Muharrem Şevki Pazarçeviren
Nurgül Pazarçeviren
Ayşe Uzun
Hatice Yeşil
Havva TülayYağbastı
Seval Argüder
Hüseyin Argüder
Yasemin Doğan
Mebrure Argüder
Fatma Zehra Pazarçeviren
Neriman Öçalan
|Aydın Karpuzlu Gölcükmah.
|101 ada 653 parsel
101 ada 580 parsel
|101 ada 653 parselde 1320,65m2
101 ada 580 parselde
29,72 m2
|2025/132
|Raziye Ülkü
|Aydın Karpuzlu Gölcükmah.
|101 ada 582 parsel
|1401,22 m2
31,92 m2
|2025/133
|Ercan Şahan
|Aydın Karpuzlu Gölcükmah.
|101 ada 623 parsel
|310,30m2
31,92 m2
|2025/134
|Şevket Ünlü
|Aydın Karpuzlu Gölcükmah.
|101 ada 174 parsel
|1140,45 m2
|2025/135
|Sevilay Aydoğdu
|Aydın Karpuzlu Gölcükmah.
|170 ada 2 parsel
|507,15m2
3,38 m2
|2025/136
|Dilber Özen
|Aydın Karpuzlu Gölcükmah.
|171 ada 9 parsel
|230,96m2
|2025/137
|Mustafa Karyağdı
|Aydın Karpuzlu Gölcükmah.
|192 ada 41 parsel
|1.177,57m2
|2025/138
|Mesure Şerbetçi
|Aydın Karpuzlu Gölcükmah.
|192 ada 33 parsel
192 ada 38 parsel
|192 ada 33 parselde 480,34 m2
192 ada 38 parselde
103,28m2
|2025/139
|Sadettin Kılıç
|Aydın Karpuzlu Gölcükmah.
|170 ada 24 parsel
170 ada 25 parsel
|170 ada 24 parselde
768,98 m2
6,76 m2
170 ada 25 parselde
124,41 m2
|2025/140
|Adnan Ersoy
|Aydın Karpuzlu Gölcükmah.
|170 ada 26 parsel
|589,71 m2
|2025/141
|Müşerref Duran
Ülkü Çetin
Selda Yanar
Hafize Öztürk
|Aydın Karpuzlu Gölcükmah.
|170 ada 32 parsel
|505,02 m2
|2025/142
|Müşerref Duran
Ülkü Çetin
Selda Yanar
Hafize Öztürk
|Aydın Karpuzlu Gölcükmah.
|170 ada 37 parsel
|155,90 m2
|2025/143
|Müşerref Duran
Ülkü Çetin
Selda Yanar
Hafize Öztürk
|Aydın Karpuzlu Gölcükmah.
|170 ada 38 parsel
|194,78 m2
|2025/144
|Fatma Uysal
Sevde Akçakaya
Mehmet demir
Selma Alkan
|Aydın Karpuzlu Gölcükmah.
|168 ada 1 parsel
|786,25 m2
54,77 m2
|2025/145
|Ramazan Yıldız
|Aydın Karpuzlu Gölcükmah.
|169 ada 18 parsel
|100,00 m2
2,25 m2