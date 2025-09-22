T.C. ÇİNE 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

T.C. ÇİNE 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN



KAMULAŞTIRMA İLANI

KAMULAŞTIRMAYI YAPAN İDARENİN ADI :TÜRKİYE ELEKTİRİK DAĞITIM AŞ.GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

“ADM Elektirik Dağıtım Aş'nin faaliyetleri kapsamında yapılan Karpuzlu-Gölcük-Tepeköykök -Akçabat enerji nakil hattı güzergahına rastlayan taşınmazların kamulaştırma işlemlerine 6446 sayılı Elektirik Piyasası Kanunun 19. maddesinin 1. fıkrası gereğince TEDAŞ Yönetim Kurulu tarafından alınan 27/04/2022 tarih 15-1055 nolu karar ile başlanıldığını, kamulaştırılmasına karar verilen ve aşağıda malikleri ve taşınmaz bilgilerinin belirtildiği parsellere ilişkin olarak2942 sayılı kamulaştırma kanunun 19. Maddesine göre kamulaştırma bedelinin tespiti ile mülkiyetinTürkiye Elektirik Dağıtım Aşadına tescil davasının açılmış olduğu, 2942 sayılı kamulaştırma kanunun19.maddesinin 5.bendi uyarınca ilan olunur.

DOSYA NO DAVALI/ZİLYET KÖY/MAHALLE ADA /PARSEL NO KAM. ALAN 2025/116 Hafize Kunduz, Keziban Kaya, Hafize Kaya

Fatma Erçetin Aydın Karpuzlu Akçabat mah. 336 ada 14 parsel 3.780,65 m2

11,60 m2 2025/117 Ali Demir,

Şadiye Kaya

Muzaffer Erçetin

Recep Erçetin Aydın Karpuzlu Akçabat mah. 187 ada 12 parsel 38,97m2 2025/118 Saide Duman,

Mukadder mavi

Murat Ali Mavi

Abdullah Mavi

Muhittin Mavi Aydın Karpuzlu Akçabat mah. 294 ada 1 parsel

295 ada 1 parsel 294 ada 1 parselde

1,400,22 m2

4,41 m2

295 ada 1 parselde

1.178,06 m2 2025/119 Süleyman Demir Aydın Karpuzlu Akçabat mah. 294 ada 3 parsel 288,71 m2

2,60 m2 2025/120 Ülkü Çetin

Raziye İncegüneş

Ragıp Duran

Durmuş Duran

Selda Yanar

Emir Ayşe Demir

Perihan Mavi

Müşerref Duran

Selahattin Duran

Hamide Duran

İhsan Duran

Mustafa Duran

Muzaffer Duran

Enver Duran

Aleattin Duran

Esma Aslan

Sefer Aslan

Zafer Aslan

Ali Duman

Rafet Duman

Yüksel Duman

Hafize Öztürk

Naciye Demir

Şükran Kunduz

Durkadın BaştürK Aydın Karpuzlu Akçabat mah. 294 ada 4 parsel

156 ada 8 parsel 294 ada 4 parselde 2.755,08m2

20,42 m2,

156 ada 8 parselde 86,59m2 2025/121 Raziye İncegüneş

Ragıp Duran

Hamide Duran Aydın Karpuzlu Akçabat mah. 294 ada 5 parsel 174,59 m2 2025/122 Mustafa Demir

Muhmure Demir

Esma Demir Aydın Karpuzlu Akçabat mah. 293 ada 22 parsel 2.397,31 m2

10,13 m2 2025/123 Mehmet Ataş

Zekeriye Mavi Aydın Karpuzlu Akçabat mah. 293 ada 6 parsel 1.817,97 m2

15,93 m2 2025/124 Emine Duman

Nursel Kaya

Erkan Mavi

Perihan Mavi

Muammer Mavi Aydın Karpuzlu Akçabat mah. 293 ada 8 parsel 1.166,11m2

6,93 m2 2025/125 Mukadder Mavi

Murat Ali Mavi

Muhittin Mavi Aydın Karpuzlu Akçabat mah. 160 ada 35 Parsel 2.407,40 m2 2025/126 Mehmet Kunduz Aydın Karpuzlu Akçabat mah. 160 ada 36 parsel 1.229,60m2

5,29 m2 2025/127 İhsan Öztürk

Hanife Şahin

Kadir Mavi

Dilaver mavi

Azize Yıldırım

Mehmet Mavi Aydın Karpuzlu Akçabat mah. 160 ada 38 parsel 2.018,04 m2

5,76 m2 2025/128 Muhsin Kocabaş Aydın Karpuzlu Akçabat mah. 160 ada 14 parsel 235,44 m2

7,29 m2 2025/129 Neşet Duman Aydın Karpuzlu Gölcükmah. 101 ada 652 parsel 1.499,39 m2

26,52 m2 2025/130 Emine Duman Aydın Karpuzlu Gölcükmah. 101 ada 651 parsel 1.757,19 m2 2025/131 Enes Muhammet Pazarçeviren

Tülin Akman

Mustafa Salih Pazarçeviren

Muharrem Şevki Pazarçeviren

Nurgül Pazarçeviren

Ayşe Uzun

Hatice Yeşil

Havva TülayYağbastı

Seval Argüder

Hüseyin Argüder

Yasemin Doğan

Mebrure Argüder

Fatma Zehra Pazarçeviren

Neriman Öçalan Aydın Karpuzlu Gölcükmah. 101 ada 653 parsel

101 ada 580 parsel 101 ada 653 parselde 1320,65m2

101 ada 580 parselde

29,72 m2 2025/132 Raziye Ülkü Aydın Karpuzlu Gölcükmah. 101 ada 582 parsel 1401,22 m2

31,92 m2 2025/133 Ercan Şahan Aydın Karpuzlu Gölcükmah. 101 ada 623 parsel 310,30m2

31,92 m2 2025/134 Şevket Ünlü Aydın Karpuzlu Gölcükmah. 101 ada 174 parsel 1140,45 m2 2025/135 Sevilay Aydoğdu Aydın Karpuzlu Gölcükmah. 170 ada 2 parsel 507,15m2

3,38 m2 2025/136 Dilber Özen Aydın Karpuzlu Gölcükmah. 171 ada 9 parsel 230,96m2 2025/137 Mustafa Karyağdı Aydın Karpuzlu Gölcükmah. 192 ada 41 parsel 1.177,57m2 2025/138 Mesure Şerbetçi Aydın Karpuzlu Gölcükmah. 192 ada 33 parsel

192 ada 38 parsel 192 ada 33 parselde 480,34 m2

192 ada 38 parselde

103,28m2 2025/139 Sadettin Kılıç Aydın Karpuzlu Gölcükmah. 170 ada 24 parsel

170 ada 25 parsel 170 ada 24 parselde

768,98 m2

6,76 m2

170 ada 25 parselde

124,41 m2 2025/140 Adnan Ersoy Aydın Karpuzlu Gölcükmah. 170 ada 26 parsel 589,71 m2 2025/141 Müşerref Duran

Ülkü Çetin

Selda Yanar

Hafize Öztürk Aydın Karpuzlu Gölcükmah. 170 ada 32 parsel 505,02 m2 2025/142 Müşerref Duran

Ülkü Çetin

Selda Yanar

Hafize Öztürk Aydın Karpuzlu Gölcükmah. 170 ada 37 parsel 155,90 m2 2025/143 Müşerref Duran

Ülkü Çetin

Selda Yanar

Hafize Öztürk Aydın Karpuzlu Gölcükmah. 170 ada 38 parsel 194,78 m2 2025/144 Fatma Uysal

Sevde Akçakaya

Mehmet demir

Selma Alkan Aydın Karpuzlu Gölcükmah. 168 ada 1 parsel 786,25 m2

54,77 m2 2025/145 Ramazan Yıldız Aydın Karpuzlu Gölcükmah. 169 ada 18 parsel 100,00 m2

2,25 m2