Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Resmi İlanlar

        T.C. ÇİNE 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

        İlandır
        Giriş: 31.10.2025 - 00:00
        T.C. ÇİNE 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

        KAMULAŞTIRMA İLANI

        KAMULAŞTIRMAYI YAPAN İDARENİN ADI :TÜRKİYE ELEKTİRİK DAĞITIM AŞ.GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

        “Adm Elektrik Dağıtım Aş'nin faaliyetleri kapsamında yapılan AKÇAOVA DMCAMSER KABİN ENH güzergahına rastlayan taşınmazların kamulaştırma işlemlerine 6446 sayılı Elektrik Piyasası Kanunun 19. maddesinin 1. fıkrası gereğince TEDAŞ Yönetim Kurulu tarafından alınan 30/03/2022 tarih 12-965 nolu karar ile başlanıldığını, kamulaştırılmasına karar verilen ve aşağıda malikleri ve taşınmaz bilgilerinin belirtildiği parsellere ilişkin olarak 2942 sayılı kamulaştırma kanunun 19. Maddesine göre kamulaştırma bedelinin tespiti ile mülkiyetin Türkiye Elektrik Dağıtım Aş adına tescil davasının açılmış olduğu, 2942 sayılı kamulaştırma kanunun19.maddesinin 5.bendi uyarınca ilan olunur.

        DOSYA NO TAŞINMAZ MALİKİ TAŞINMAZ BİLGİLERİ ADA /PARSEL NO TAŞINMAZIN YÜZ ÖLÇÜMÜ DAİMİ İRTİFAK HAKKI KAM.ALAN
        2025/169 Nazife Dönmez Aydın Çine
        Sarıköy Mah.        		 167 ada 5 Parsel
        167 ada 6 parsel        		 8.613,29 m2
        6.537,55 m2        		 Mülkiyet
        İrtifak
        İrtifak        		 11,73 m2
        1.447,36 m2
        599,55 m2
        2025/170 Ayşe Kocabay
        Gülgün Dilek
        Nilgün Demirtaş
        Ergün Kocabay        		 Aydın Çine
        Sarıköy Mah.        		 118 ada 3 parsel 1.294,90 m2 İrtifak 296,66 m2
        2025/171 Saide Kıvrak
        Ayşe Can
        Fadime Özçelik
        Hülya Teke
        Fatma Demirkapu        		 Aydın Çine
        Sarıköymah.        		 116 ada 2 parsel
        116 ada 4 Parsel        		 11.563,11 m2
        2.640,05 m2        		 İrtifak
        İrtifak        		 559,89 m2
        34,5 m2
        2025/172 Nazife Ilgın
        Mehmet Can
        Salih Can
        Osman Can        		 Aydın Çine
        Sarıköy Mah.        		 116 ada 7 parsel 10.903,02 m2 Mülkiyet 127,89 m2
        2025/173 Ahmet Naci Şit
        Hayri Can Şit
        Gülsevim Adım
        Nurşen Erdoğan
        Günnur Aydın
        Ahmet Erdoğan
        Deniz Erdoğan
        Dürdane Kılcıoğlu
        Müzeyyen Karakuyu
        Muzaffer Malçok
        Meşura Altuğ
        Ferdane Karababa
        Yaşar Özalp        		 Aydın Çine
        Sarıköy Mah        		 116 ada 30 parsel 3.478,26 m2 Mülkiyet
        İrtifak        		 29,16 m2
        732,65 m2
        2025/174 Ahmet Naci Şit
        Hayri Can Şit
        Gülsevim Şit
        Alaattin Kancı
        Dürdane Kılcıoğlu
        Müzeyyen Karakuyu
        Muzaffer Malçok
        Meşura Altuğ
        Ferdane Karababa
        Yaşar Özalp        		 Aydın Çine
        Sarıköy Mah        		 105 ada 2 parsel 8.993,30 m2 Mülkiyet
        İrtifak        		 29,23 m2
        1.702.25 m2
        2025/175 Nurcan Koç
        Nurdan Kurtuluş
        Vildan Öztaş
        Naciye kara
        Yakup Kara
        İrem Kara        		 Aydın Çine
        Sarıköy Mah.        		 108 ada 5 Parsel
        116 ada 18 parsel
        116 ada 31 Parsel
        117 ada 4 parsel        		 8.241,54 m2
        906,57 m2
        2.474,56 m2
        3.104,08 m2        		 Mülkiyet
        İrtifak
        İrtifak
        Mülkiyet
        İrtifak
        İrtifak        		 7 m2
        352,78 m2
        105,01 m2
        5,91 m2
        67,59 m2
        1.039,4 m2
        2025/176 Duran Kancı
        Hüseyin Kancı
        Nilgün Afşin
        Erkan Kancı
        Müzeyyen Bakar
        Selahattin Yüksel        		 Aydın Çine
        Sarıköy Mah.        		 116 ada 21 parsel 6.503,87 m2 İrtifak 909,12 m2
        2025/177 Müzeyyen Bakar
        Selahattin Yüksel
        Duran Kancı        		 Aydın Çine
        Sarıköymah.        		 116 ada 20 parsel
        116 ada 23 Parsel        		 5.138,17 m2
        9.178,80 m2        		 Mülkiyet
        İrtifak
        Mülkiyet
        İrtifak        		 11,27 m2
        459,38 m2
        7.29 m2
        1.378,99 m2
        2025/178 Adil Akkurt
        Adnan Akkurt
        Ali Rıza Aytar
        Aysel Turhan
        Ayşe Demirtaş
        Bayram Aytar
        Emir Haitce Ceylan
        Ercan Dönmez
        Ercan Limon
        Ergün Akkurt
        Esma Kocakarın
        Fatma Bozkurt
        Gül Ayşe Kahraman
        Gülnihal Akkurt
        Hamit Dnömez
        Hasan Dönmez
        Hatice Uğur
        Huriye Aytar
        Mehmet Aytar
        Mehmet Aytar
        Mehmet Kaya
        Mehmet Yeşil
        Nail Akkurt
        NEcibe Akkurt
        Sabahattin Aytar
        Semiye Demirel
        Sezen Güleş
        Şehriye Dok
        Ümit Yeşil
        Zeki Aytar
        Zeliha Aytar        		 Aydın Çine
        Sarıköy Mah.        		 108 ada 7 parsel 31.290,59 m2 İrtifak 356,21 m2
        2025/179 Hatice Karataş
        Mustafa Karataş        		 Aydın Çine
        KabalarMah        		 118 ada 1 parsel 9.558,91 m2 Mülkiyet
        İrtifak        		 168,12 m2
        43,37 m2
        2025/180 Nevzat Özen
        Gülşen Önel        		 Aydın Çine
        Akçaova Mah.        		 344 ada 4 parsel 12.917,35 m2 İrtifak 1.326,32 m2
        2025/181 Ayşe Atıgan Aydın Çine
        Altınabat Mah.        		 106 ada 12 Parsel 11.318,35 m2 İrtifak 274,53 m2
        2025/182 Ayşe Kocabay
        Cemile Katıdemirel
        Bahtiyar Demirel
        Nurten Çoban        		 Aydın Çine
        Sarıköy Mah.        		 167 ada 24 parsel 4.831,31 m2 İrtifak 1.155,41 m2
        2025/183 Emir Hatice Ceylan
        Mehmet Yeşil
        Fatma Bozkurt
        Ayşe Demirtaş
        Ümit Yeşil
        Gülnihal Akkurt
        Mehmet Kaya
        Huriye Aytar
        Mehmet Aytar
        Şadiye Güner
        Zeliha Aytar
        Semiye Demirel
        Ali Rıza Aytar
        Aysel Turhan
        Zeki Aytar
        Necibe Akkurt
        Mehmet Aytar
        Sabahattin Aytar
        Hatice Uğur
        Adil Akkurt
        Adnan Akkurt
        Ergün Akkurt
        Nail Akkurt
        Şehriye Dok
        Gül Ayşe Kahraman        		 Aydın Çine
        Sarıköymah.        		 107 ada 1 parsel 15.479,53 m2 İrtifak 446,01 m2
        #ilangovtr
        #Basın no ILN02323102