T.C. ÇİNE 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

T.C. ÇİNE 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN



KAMULAŞTIRMA İLANI

KAMULAŞTIRMAYI YAPAN İDARENİN ADI :TÜRKİYE ELEKTİRİK DAĞITIM AŞ.GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

“Adm Elektrik Dağıtım Aş'nin faaliyetleri kapsamında yapılan AKÇAOVA DMCAMSER KABİN ENH güzergahına rastlayan taşınmazların kamulaştırma işlemlerine 6446 sayılı Elektrik Piyasası Kanunun 19. maddesinin 1. fıkrası gereğince TEDAŞ Yönetim Kurulu tarafından alınan 30/03/2022 tarih 12-965 nolu karar ile başlanıldığını, kamulaştırılmasına karar verilen ve aşağıda malikleri ve taşınmaz bilgilerinin belirtildiği parsellere ilişkin olarak 2942 sayılı kamulaştırma kanunun 19. Maddesine göre kamulaştırma bedelinin tespiti ile mülkiyetin Türkiye Elektrik Dağıtım Aş adına tescil davasının açılmış olduğu, 2942 sayılı kamulaştırma kanunun19.maddesinin 5.bendi uyarınca ilan olunur.

DOSYA NO TAŞINMAZ MALİKİ TAŞINMAZ BİLGİLERİ ADA /PARSEL NO TAŞINMAZIN YÜZ ÖLÇÜMÜ DAİMİ İRTİFAK HAKKI KAM.ALAN 2025/169 Nazife Dönmez Aydın Çine

Sarıköy Mah. 167 ada 5 Parsel

167 ada 6 parsel 8.613,29 m2

6.537,55 m2 Mülkiyet

İrtifak

İrtifak 11,73 m2

1.447,36 m2

599,55 m2 2025/170 Ayşe Kocabay

Gülgün Dilek

Nilgün Demirtaş

Ergün Kocabay Aydın Çine

Sarıköy Mah. 118 ada 3 parsel 1.294,90 m2 İrtifak 296,66 m2 2025/171 Saide Kıvrak

Ayşe Can

Fadime Özçelik

Hülya Teke

Fatma Demirkapu Aydın Çine

Sarıköymah. 116 ada 2 parsel

116 ada 4 Parsel 11.563,11 m2

2.640,05 m2 İrtifak

İrtifak 559,89 m2

34,5 m2 2025/172 Nazife Ilgın

Mehmet Can

Salih Can

Osman Can Aydın Çine

Sarıköy Mah. 116 ada 7 parsel 10.903,02 m2 Mülkiyet 127,89 m2 2025/173 Ahmet Naci Şit

Hayri Can Şit

Gülsevim Adım

Nurşen Erdoğan

Günnur Aydın

Ahmet Erdoğan

Deniz Erdoğan

Dürdane Kılcıoğlu

Müzeyyen Karakuyu

Muzaffer Malçok

Meşura Altuğ

Ferdane Karababa

Yaşar Özalp Aydın Çine

Sarıköy Mah 116 ada 30 parsel 3.478,26 m2 Mülkiyet

İrtifak 29,16 m2

732,65 m2 2025/174 Ahmet Naci Şit

Hayri Can Şit

Gülsevim Şit

Alaattin Kancı

Dürdane Kılcıoğlu

Müzeyyen Karakuyu

Muzaffer Malçok

Meşura Altuğ

Ferdane Karababa

Yaşar Özalp Aydın Çine

Sarıköy Mah 105 ada 2 parsel 8.993,30 m2 Mülkiyet

İrtifak 29,23 m2

1.702.25 m2

2025/175 Nurcan Koç

Nurdan Kurtuluş

Vildan Öztaş

Naciye kara

Yakup Kara

İrem Kara Aydın Çine

Sarıköy Mah. 108 ada 5 Parsel

116 ada 18 parsel

116 ada 31 Parsel

117 ada 4 parsel 8.241,54 m2

906,57 m2

2.474,56 m2

3.104,08 m2 Mülkiyet

İrtifak

İrtifak

Mülkiyet

İrtifak

İrtifak 7 m2

352,78 m2

105,01 m2

5,91 m2

67,59 m2

1.039,4 m2 2025/176 Duran Kancı

Hüseyin Kancı

Nilgün Afşin

Erkan Kancı

Müzeyyen Bakar

Selahattin Yüksel Aydın Çine

Sarıköy Mah. 116 ada 21 parsel 6.503,87 m2 İrtifak 909,12 m2 2025/177 Müzeyyen Bakar

Selahattin Yüksel

Duran Kancı Aydın Çine

Sarıköymah. 116 ada 20 parsel

116 ada 23 Parsel 5.138,17 m2

9.178,80 m2 Mülkiyet

İrtifak

Mülkiyet

İrtifak 11,27 m2

459,38 m2

7.29 m2

1.378,99 m2 2025/178 Adil Akkurt

Adnan Akkurt

Ali Rıza Aytar

Aysel Turhan

Ayşe Demirtaş

Bayram Aytar

Emir Haitce Ceylan

Ercan Dönmez

Ercan Limon

Ergün Akkurt

Esma Kocakarın

Fatma Bozkurt

Gül Ayşe Kahraman

Gülnihal Akkurt

Hamit Dnömez

Hasan Dönmez

Hatice Uğur

Huriye Aytar

Mehmet Aytar

Mehmet Aytar

Mehmet Kaya

Mehmet Yeşil

Nail Akkurt

NEcibe Akkurt

Sabahattin Aytar

Semiye Demirel

Sezen Güleş

Şehriye Dok

Ümit Yeşil

Zeki Aytar

Zeliha Aytar Aydın Çine

Sarıköy Mah. 108 ada 7 parsel 31.290,59 m2 İrtifak 356,21 m2 2025/179 Hatice Karataş

Mustafa Karataş Aydın Çine

KabalarMah 118 ada 1 parsel 9.558,91 m2 Mülkiyet

İrtifak 168,12 m2

43,37 m2

2025/180 Nevzat Özen

Gülşen Önel Aydın Çine

Akçaova Mah. 344 ada 4 parsel 12.917,35 m2 İrtifak 1.326,32 m2

2025/181 Ayşe Atıgan Aydın Çine

Altınabat Mah. 106 ada 12 Parsel 11.318,35 m2 İrtifak 274,53 m2 2025/182 Ayşe Kocabay

Cemile Katıdemirel

Bahtiyar Demirel

Nurten Çoban Aydın Çine

Sarıköy Mah. 167 ada 24 parsel 4.831,31 m2 İrtifak 1.155,41 m2 2025/183 Emir Hatice Ceylan

Mehmet Yeşil

Fatma Bozkurt

Ayşe Demirtaş

Ümit Yeşil

Gülnihal Akkurt

Mehmet Kaya

Huriye Aytar

Mehmet Aytar

Şadiye Güner

Zeliha Aytar

Semiye Demirel

Ali Rıza Aytar

Aysel Turhan

Zeki Aytar

Necibe Akkurt

Mehmet Aytar

Sabahattin Aytar

Hatice Uğur

Adil Akkurt

Adnan Akkurt

Ergün Akkurt

Nail Akkurt

Şehriye Dok

Gül Ayşe Kahraman Aydın Çine

Sarıköymah. 107 ada 1 parsel 15.479,53 m2 İrtifak 446,01 m2