T.C.

ÇİNE

(SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU

2024/40 SATIŞ

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI



Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2024/40 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.



Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:



1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Aydın İl, Çine İlçe, SARAÇLAR Mahalle, Boğaziçi Mevkii, 123 Ada, 19 Parsel sayılı taşınmaz 45.402,13m2 miktarlı İKİ KUYULU TARLA vasfındadır. Taşınmaz Çine Belediyesi sınırları içerisinde, 1/100 000 ölçekli Çevre Düzeni Planı kapsamında 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı sınırları dışında, mahalle (köy) yerleşik alanı dışındadır. Taşınmaz Aydın ili Çine İlçesi Saraçlar Mahallesi yerleşim yerine kuş uçuşu 2km, Çine merkeze 11km, Karpuzlu karayoluna kenarındadır. Taşınmazın vasfı Tarla olup keşif tarihi itibariyle kullanım şeklide kısmen içi boştarla ve kısmen zeytin, armut, meşe olan alandır. Taşınmaz kısmen düz, kısmen %10-15 meyillidir. Taşınmazın içinde dut(50yaş), 2nar(10yaş), 1dut(90yaş), 1incir(20yaş), 1delice(50yaş) meyve ağaçları vardır. Taşınmazın içinde ekili ürün bulunmamaktadır. Taşınmaz Büyük ova alanında kalmakta ve kadastral yolu vardır. Taşınmaz kumlu killitoprak yapısında artezyen ile sulanan 1.sınıftarım arazisidir. Taşınmaz üzerinde 59,50 m2 büyüklüğünde, taş duvar yapı olarak inşa edilmiş iki odalı, ahşap tavanlı, iç ve dış duvarları sıvalı ve kireç badanalı, kapı ve pencere doğramaları demir doğrama, çatısı ahşap üzeri kiremitle örtülü elektriği olan, eskiden mesken olarak kullanılmış bir bina yer almaktadır. Bina yapı yaklaşık maliyetleri cetveline göre 2.Sınıf B grubundan olup takriben 60-65 yaşlarındadır. Yıpranma oranı cetveline göre yıpranması %60'dır. Taşınmaz üzerinde taş yapı eve çok yakın konumda 101,08 m2 büyüklüğünde büyükbaş besi damı yer almaktadır. Besi damının üç tarafı kapalı, kapalı duvarlarda pencere açıklıkları mevcut, ancak pencerelerde doğrama yoktur, ön cephesi açık, su basman kotuna kadar taş temel, üzeri briket duvar olarak inşa edilmiştir. Beşik çatılı, ahşap üzeri kiremit kaplıdır. Duvarları sıvasız, iç duvarlar badanalı ve içerisinde betondan inşa edilmiş yemliği bulunmaktadır. Bina yapı yaklaşık maliyetleri cetveline göre 1.Sınıf B grubundan olup takriben 35-40 yaşlarındadır. Yıpranma oranı cetveline göre yıpranması %40'dır. Yine yaklaşık 4,00 m2 büyüklüğünde wc.si mevcuttur. Taşınmaz üzerinde ayrıca sulama amacıyla kullanılan artezyen kuyusu ve kuyunun enerji ihtiyacını karşılayan elektrik panosu mevcuttur. Artezyen kuyusunun derinliği, debisi, varsa içerisinde dalgıç pompanın kaç HP olduğu hakkında taraflardan herhangi bir bilgi alınamamıştır.

Adresi : Saraçlar Mahallesi 123 Ada 19 Çine / AYDIN

Yüzölçümü : 45.402,13 m2

İmar Durumu :Yok

Kıymeti : 11.136.924,40 TL

KDV Oranı : %10

Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydında mevcuttur



Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 17/12/2024 - 10:57

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Bitiş Tarih ve Saati : 24/12/2024 - 10:57 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 13/01/2025 - 10:57

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Bitiş Tarih ve Saati : 20/01/2025 - 10:57

18/11/2024

(İİK m.114 ve m.126)

(İİK m.114 ve m.126) (*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.