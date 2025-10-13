T.C. ÇİVRİL 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

T.C. ÇİVRİL 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO: 2025/186-187-188-189-190 Esas sayılı dosyaları

KAMULAŞTIRMA İLANI



Davacı DENİZLİ VALİLİĞİ YATIRIM İZLEME VE KOORDİNASYON BAŞKANLIĞI tarafından mahkememizin;

2025/186 Esas sayılı dosyasından davalılar HAYATİ ABALI, FİRDEVS ÇİFTÇİ, KIVANÇ ABALI, MEHMET ABALI aleyhine Denizli ili, Çivril ilçesi, Yukarı mahallesi 213 ada 9 parsel sayılı taşınmazın 7.735,01 m2 lik kısmında kamulaştırma kararı verildiği.

2025/187 Esas sayılı dosyasından davalılar ABİDİN ERGUN, ADİLE EROĞUL, AHMET EROĞUL, ALİ OSMAN ÇÖĞÜR, ARİFE AYGÜN, ATİYE YAŞAR, BİROL COŞKUN, CANOL KARANLIK, CEVRİYE KARATAŞ, DURSUN ATEŞ, FİRDEVS ERGUN, GÜLSEREN TAŞ, GÜROL ERGUN, MEHMET EROĞUL, MEHMET EROĞUL, MEHMET ALİ DELİKANLI, METİN DELİKANLI, OSMAN EROĞUL, RAZİYE ATEŞ, SEVGİ KÖRÜNDÜK, ŞENOL KARASU, ÜMMÜ ASLAN, ÜMMÜ DEMİRCİ, VESİLE ALTAN, VURAL EROĞUL, ZERRİN TAŞTEKİN aleyhine Denizli ili, Çivril ilçesi, Yukarı mahallesi 213 ada 10 parsel sayılı taşınmazın 10.068,20 m2 lik kısmında kamulaştırma kararı verildiği.

2025/188 Esas sayılı dosyasından davalı MÜMTAZ ÖNUÇAR aleyhine Denizli ili, Çivril ilçesi, Yukarı mahallesi 213 ada 33 parsel sayılı taşınmazın 5.474,44 m2 lik kısmında kamulaştırma kararı verildiği.

2025/189 Esas sayılı dosyasından davalılar ALİ VURAL, FATMA AYDEMİR, İSMAİL VURAL, MELEK ALTUĞ, MURAT VURAL, NİMET VURAL, ZEYNEP TORT aleyhine Denizli ili, Çivril ilçesi, Yukarı mahallesi 213 ada 43 parsel sayılı taşınmazın 3.710,45 m2 lik kısmında kamulaştırma kararı verildiği.

2025/190 Esas sayılı dosyasından davalı YUSUF ÇAĞRI ERSOLMAZ aleyhine Denizli ili, Çivril ilçesi, Yukarı mahallesi 213 ada 44 parsel sayılı taşınmazın 9.925,32 m2 lik kısmında kamulaştırma kararı verildiği.

Kamulaştırmayı yapan kurumun Denizli Valiliği Yatırım İzleme Ve Koordinasyon Başkanlığı olduğu,

Davalının 30 gün içerisinde kamulaştırma işleminin iptali için idari yargıda iptal davası, maddi hatalara karşı adli yargıda düzeltim davası açabileceği,

Davalıların kamulaştırma işleminin iptali için idari yargıdan iptal davası, maddi hatalara karşı adli yargıda düzeltim davası açmak istemesi halinde husumeti DENİZLİ VALİLİĞİ YATIRIM İZLEME VE KOORDİNASYON BAŞKANLIĞI 'na yöneltmesi gerektiği,

Davalının yukarıda da yazılı şekilde idari yargıda iptal davası açtığında, dava açtığını ve yürütmenin durdurulması kararı verildiğini belgelendirip mahkemeye bu belgeleri vermesi, aksi takdirde kamulaştırma işleminin kesinleşeceği ve mahkemece tespit edilecek kamulaştırma bedeli üzerinden kamulaştırılan parselin kamulaştırmayı yapan DENİZLİ VALİLİĞİ YATIRIM İZLEME VE KOORDİNASYON BAŞKANLIĞI adına tescil edileceği,

Mahkemece tespit edilecek kamulaştırma bedelinin davalı adına açtırılacak T.C. Ziraat Bankası Çivril Şubesine yatırılacağı, konuya ve taşınmaz malın değerine ilişkin tüm savunma ve delillerin ilan tarihinden itibaren 2 hafta içinde mahkemeye yazılı olarak bildirilmesi ilan olunur.