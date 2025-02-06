T.C.

ÇİVRİL

(SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU

İLAN METNİ



ESAS NO : 2024/51 Ort. Gid. Satış

DAVACI : Havva Kendir. TC:35812241006

VEKİLİ. AV. Duygu KIVRAK. ÇİVRİL

DAVALI : Hüsni Koparan.TC:38920137452



Çivril Sulh Hukuk Mahkemesinin13.12.2023 tarih 2021/551 Esas 2023/1827 sayılı kararı ile satılarak ortaklığın giderilmesine karar verilen Çivril ilçesi Kıralan Mahallesi 341 Ada 71 parsel sayılı taşınmaz için İnşaat Mühendisi bilirkişi2.321.450,00 TL sı, Çivril ilçesi Kıralan Mahallesi 157 Ada 1 parsel sayılı taşınmaz için Ziraat Mühendisi bilirkişi6.487.619,00 TL sı. Çivril ilçesi Kıralan Mahallesi 177 Ada 2 parsel sayılı taşınmaz için Ziraat Mühendisi bilirkişi 286.869,00 TL sı, Çivril ilçesi Kıralan Mahallesi 177 Ada 4 parsel sayılı taşınmaz için Ziraat Mühendisi bilirkişi1.250.178 TL sı değer tespitinde bulunmuş olup, davalı Hüsni Koparan'ın ,itirazı bulunduğu takdirde 7 gün içerisinde Çivril Sulh Hukuk Mahkemesine itirazda bulunabileceği ilanen tebliğ olunur.