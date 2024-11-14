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T.C. CİZRE 2. AĞIR CEZA MAHKEMESİ'NDEN

Esas No : 2022/162

Karar No : 2022/236

DAVACI : K.H.

MÜŞTEKİ : AHMED SHAHBAZ HASAN HASAN, Hasan ve Hayal Muhammet oğlu, 1996 Zaho doğumlu, mah/köy nüfusunda kayıtlı.adresinde oturur.

SANIK :1- İBRAHİM BİRGE(40693859240),

:2- DAVUT KESİK(42416086742),

SUÇ :Birden Fazla Kişi Tarafından Gece Vakti Birlikte Yağma

SUÇ TARİHİ VE YERİ :23/08/2021 ŞIRNAK/SİLOPİ



KARAR TARİHİ : 08/11/2022



Yukarıda kimliği yazılan sanık İbrahim BİRGE ve Davut KESİK hakkında mahkememize açılan kamu davasının yapılan yargılaması sonunda;



SANIKLAR DAVUT KESİK VE İBRAHİM BİRGE HAKKINDA;

1-Mağdur Ahmed Shahbaz Hasan Hasan' ın 23/08/2021 tarihinde İpekyolu Caddesi üzerinde eczaneden ilaç almak amacıyla aracını kilitleyerek park ettiği, araca döndüğünde aracın iç lambasının ve kapısının açık olduğunu gördüğü sanıklardan İbrahim' in araçta bulunan cüzdanın içinden 40.000 Dinar ve 100 Dolar aldığı, sanık Davut' un bu esnada gözcülük yaptığı, sanık İbrahim ile mağdur arasında arbede yaşandığı anlaşılan olayda; sanıklar İbrahim Birge ve Davut Kesik' in fikir ve eylem birliği içerisinde hareket ederek "Gece Vakti, Birden Fazla Kişi ile Birlikte Yağma" suçunu işledikleri anlaşılmakla; TCK 37. Maddesi delaletiyle, TCK'nin 61. maddesi dikkate alınarak, suçun işleniş biçimi, suç konusunun önem ve değeri, meydana gelen zarar ve tehlikenin ağırlığı, sanıkların kastının ağırlığı, amaç ve saiki ile 5237 sayılı TCK 3. hükmü dikkate alınarak fiilin ağırlığına göre eylemine uyan TCK'nin 149/1-c,h maddesi gereğince takdiren ve birden fazla nitelikli hal durumu dikkate alınarak teşdiden AYRI AYRI 11 YIL HAPİS CEZASI İLE CEZALANDIRILMALARINA,

2-Mağdurun zararının kovuştuma aşamasında giderildiği anlaşılmaklaTCK 168/3 maddesi gereğince sanıkların cezalarından takdiren 1/3 oranında indirim yapılarak AYRI AYRI 7 YIL 4 AY HAPİS CEZASI İLE CEZALANDIRILMALARINA,

3-Sanıkların mahkemeye karşı saygılı tutumu, fiilden sonraki ve yargılama sürecindeki davranışları, verilen cezanın sanığın geleceği üzerindeki olası etkileri dikkate alınarak TCK'nin 62/1. maddesi gereğince verilen cezadan takdiren 1/6 oranında indirim yapılarak AYRI AYRI 6 YIL 1 AY 10 GÜN HAPİS CEZASI İLE CEZALANDIRILMALARINA,

4-SANIKLARIN NETİCE OLARAK AYRI AYRI 6 YIL 1 AY 10 GÜN HAPİS CEZASI İLE CEZALANDIRILMALARINA, şeklinde karar verilmiştir.

Müşteki Ahmed Shahbaz Hasan Hasan'ın soruşturma ve kovuşturma aşamasında bildirdiği adrese gönderilen tebligatın tebliğ edilememesi,mernis adresinin de bulunmaması sebebiyle ve tüm aramalara rağmen bulunamamış, gerekçeli karar ve sanıkların istinaf dilekçeleri tebliğ edilememiştir.

Bu nedenlerle;

1 - 7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince hüküm özetinin Resmi Gazete’de ilanen tebliğine,

2- Sanıkların istinaf talebinde bulunduğu, istinaf talep dilekçelerinin müştekiye tebliğ edilemediği, cevap hakkı için hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren cevap verme hakkının olduğunun ilanen tebliğine,

3 - Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 2 hafta sonra Gerekçeli Karar ve İstinaf Başvuru dilekçelerinin tebliğ edilmiş sayılacağına karar verilmiş olup, tebliğ tarihinden itibaren 2 hafta içerisinde Diyarbakır Bölge Adliye Mahkemesi nezdinde kararı itiraz etme hakkının bulunduğu hususu ilanen tebliğ olunur.