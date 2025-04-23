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        T.C. CİZRE 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

        İlandır
        Giriş: 24.04.2025 - 00:00
        T.C.
        CİZRE
        2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

        İ L A N

        ESAS NO: 2024/470 Esas


        Davacı MEHMET SALİH ATİS tarafından hasımsız olarak mahkememizde açılan çek iptali davasında, davacı aşağıda dökümü yapılan çeki/çeklerin-bonoyu/bonoların iptalini istemiş olup;
        Aşağıda dökümü yazılı çekin elinde bulunduranların ilk ilan tarihinden itibaren 3 ay içinde mahkememize ibraz etmeleri aksi halde çeklerin iptaline karar verileceği ilan olunur. 23/01/2025

        DAVACI : MEHMET SALİH ATİS - 64279354516 V
        KEŞİDECİ: Özbaran Uluslararası Nak. İnş. Gıda. San. Tic. Ltd (VKN:6230385170)


        ÇEK BİLGİLERİ:
        Keşide Yeri: Cizre
        Keşide tarihi: 15/12/2024
        Seri Numarası: 0030721
        Banka: Cizre Vakıfbank Şubesi
        Miktar: 500.000,00 TL
        Çekin basıldığı tarih: 05 Nisan 2024

        #ilangovtr
        #Basın no ILN02211826