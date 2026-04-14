T.C.

ÇORLU

2. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ



ESAS NO: 2025/145

KARAR NO : 2026/116



İLAN METNİ



Mahkememizce yapılan yargılama sonucunda, Mahkememizin 25/02/2026 tarih ve 2025/145 Esas 2026/116 Karar sayılı kararı ile Sanık FUAT BİNİCİ (Rıfat ve Saime oğlu, 25/02/1996 İstanbul doğumlu) hakkında;

Sanık FUAT BİNİCİ'nin üzerine atılı Hakaret suçundan DÜŞME kararı verildiği,

Müşteki ÖZCAN ÇEVİRGEN'in bilinen adreslerine yapılan tebligatların bila tebliğ iade edildiği, soruşturma aşamasında beyanının alındığı esnada bildirmiş olduğu adresine de çıkartılan tebligatın bila tebliğ iade edildiği, mahkememizce yapılan adres araştırmalarının sonuçsuz kaldığı anlaşıldığından gerekçeli kararın müşteki ÖZCAN ÇEVİRGEN'e gerekçeli kararın tebliğ edilemediği anlaşıldığından, Mahkememiz hükmünün 7201 Sayılı Tebligat Kanununun 28. maddesi gereğince tirajı Türkiye geneli 50.000 altı olan bir gazetede, Türkiye genelinde yayın yapan bir internet haber sitesi ve ayrıca Basın İlan Kurumu Portalında İLANEN TEBLİĞİNE,

İş bu ilan metninin yayınlandığı tarihten itibaren 2 (iki) hafta sonra tebliğ edilmiş sayılacağına, iş bu ilan metninin tebliğinden itibaren 2 (iki) haftalık süre içinde mahkememize doğrudan bir dilekçe verilmesi ya da tutanağa geçirilmek üzere mahkememiz zabıt katibine beyanda bulunarak, yasa yoluna başvuracak kişi yargı sınırları dışında bulunuyor isemahkememize ulaştırılmak üzere bulunduğu yerdeki Nöbetçi Asliye Ceza Mahkemesine bir dilekçe verilerek ya da tutanağa geçirilmek üzere bulunduğu yer Nöbetçi Asliye Ceza Mahkemesi zabıt katibine beyanda bulunarak, taraf ceza evinde bulunuyor ise mahkememize iletilmek üzere bulunduğu yer cezaevi müdürlüğüne bir dilekçe verilerek mahkememiz kararına karşı Mahkememize İTİRAZ edilebileceği, itiraz edilmesi durumunda CMK 252/2 maddesine göre duruşma açılıp genel hükümlere göre yargılamaya devam edileceği, taraflar gelmese bile duruşma yapılacağı ve iş bu karar ile bağlı olmaksızın yokluklarında CMK 223. Madde uyarınca hüküm verilebileceği, yargılama soncunda sanığın ceza alması durumunda itirazın sanık dışındaki kişiler tarafından yapıldığı hallerde CMK 251/3 maddesi uyarınca 1/4 oranında indirimin uygulanacağı, itirazın sanık tarafından yapılması durumunda ise yeniden yapılacak yargılamada sanığın ceza alması durumunda 1/4 oranında indirimin uygulanmayacağı, bu şekilde süresi içerisinde itiraz yoluna müracaat edilmediği taktirde hükmün kesinleşeceği ;Anayasanın 40/2; 5271 sayılı CMK'nın34/2 maddeleri uyarınca ihtarı ile dosya üzerinde yapılan inceleme sonucunda karar verilmiş olup, ilan giderlerinin adı geçen sanıktan tahsil edileceğine dair karar İLANEN TEBLİĞ OLUNUR. 11/04/2026