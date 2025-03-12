T.C. ÇORLU 5. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

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T.C. ÇORLU 5. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN



ESAS NO : 2023/234 Esas

DAVACILAR :1-TÜLAY ÇEVİK - 28898214248

2-TÜLİN GÜLER - 23534077584

3-NECATİ CANAY - 21658037866

4-KADİR ÇEVİK-54016083984



VEKİLİ : Av. MELTEM TAN

DAVALI : MALİYE HAZİNESİ Maliye Bakanlığı Baş Hukuk Müşavirliği Ve Muhekmat Genel Müdürlüğü Altındağ/ ANKARA



Davacılar tarafından aleyhinize açılan Tapu İptali Ve Tescil (Zilyetliğe Dayalı) davası nedeniyle;

Dava konusu Tekirdağ ili, Çorlu İlçesi, Silahtarağa Mahallesi Sinandede Mevkiinde 451 ada 35 parsel sayılı taşınmazın gerçek maliki müvekkillerinin dedesi Pazvant Mehmet lakaplı Mehmet Çevik olmasına rağmen tapuda hatalı olarak Mehmet Çelik adına yolsuz olarak tescil edilmiş olduğunu, tapu kaydı hiçintikal görmemiş ve taşınmazın 50 yıldan fazla süre ile davacılar ve onların murisleri tarafından kullanıldığını, TMK.nun 713/2.maddesindeki tüm yasal koşullar oluştuğundan tapu kaydının iptaliyle Mehmet Çevik mirasçıları olan müvekkilleri adına tapuya tesciline karar verilmesini talep etmiştir.

Dava konusu edilen yer hakkında herhangi bir hak iddia edenlerin var ise son ilan tarihinden itibaren 3 ay içinde mahkememizin 2023/234 esas sayılı dava dosyasına itiraz etmeleri hususu TMK 713/4-5 Md. Hükümleri gereği ilan olunur. 05/03/2025