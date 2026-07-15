T.C.

ÇORUM 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Sayı : 2026/363

Esas Konu : gaiplik ilanı

09.07.2026

İLAN



Davacı Maliye Hazinesi vekili tarafından mahkememize açılan, dava dilekçesinde, "Çorum 1. Sulh Hukuk Mahkemesinin örneği ekli 2015/700 E. 2016/205 K. numaralı ilamıyla, ''Çorum, Merkez, Çoraklık Mahallesi, Cilt 6, Sayfa 537, Ada no 585, parsel no 27 de tapuda kayıtlı taşınmazda hissedar Emine: Halil kızı'nın hak ve menfaatlerini korumak ve temsil etmek üzere 3561 sayılı yasa gereğince ÇORUM İL DEFTERDARININ TEMSİL VE YÖNETİM KAYYIMI OLARAK TAYİNİNE," karar verilmiş olup anılan karar 20/04/2016 tarihinde kesinleşmiştir. malvarlığı on yılı aşkın süredir kayyımlıkça resmen yönetilen Çorum İli, Merkez İlçesi, Çoraklık Mahallesi 585 ada 27 parsel numaralı taşınmaz kayıt maliki "Emine: Halil Kızı"nın TMK 588. Maddesi uyarınca gaipliğine, taşınmazdaki hissesinin tapusunun iptali ile Maliye Hazinesi adına tesciline ve taşınmazın yönetim gelirlerinin Devlet Hazinesine intikaline karar verilmesi talep edilmiş olmakla, Türk Medeni Kanunun 32 ve devamı maddeleri gereğince, iş bu ilan tarihinden itibaren altı ay içinde, adı geçenler hakkında bir bilgisi olanların, Mahkememizin 2026/363 Esas sayılı dosyasına bilgi vermeleri hususu ilanen duyurulur. 09.07.2026