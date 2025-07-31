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T.C.

ÇORUM 2. SULH HUKUK MAHKEMESİ



ESAS NO : 2020/965 Esas

DAVACI : MUSTAFA TİRYAKİ-176*****190-

VEKİLLERİ : Av. MUHAMMED HÜSNÜ SERT - [16573-75774-44725] UETS

Av. KEREM ALPER KÜÇÜKDOĞAN - [16986-89783-68320] UETS

Av. MURAT AYDEMİR - [16346-43970-58611] UETS

Av. HAYRİ AYDEMİR - [16340-43972-58653] UETS

DAVALI : REŞAT GÜNGÖR PİROĞLU-217*****560 -

DAVA : Ortaklığın Giderilmesi (Paylı Mülkiyette)

DAVA TARİHİ : 04/09/2020



Davacı vekili tarafından sunulan dava dilekçesi ile açılan Çorum İli Mecitözü İlçesi Kalecik Köyü 279 parsel,131 parsel,774 parsel,1018 parsel,1019 parsel,315 parsel,104 parsel, 358 parsel, 360 parsel, 198 parsel, 357 parsel, 803 parsel, 1051 parsel, 1052 parsel, 1053 parsel, 1045 parsel, 1046 parsel, 1059 parsel, 1060 parsel, 1061 parselde kayıtlı taşınmazlara ilişkin ortaklığın giderilmesi davasının yapılan yargılamasında,

Mahkememizce, MERNİS kayıtları üzerinde adreslerinizin tespit edilememesi, kolluk tarafından yapılan adres araştırmasına olumsuz cevap verilmesi nedeniyle tarafınıza tebligat yapılamamıştır. Bu nedenle dava dilekçesi ve duruşma gününün ilanen tebliğine karar verilmiştir.

İşbu ilanın tebliğinden itibaren iki haftalık süre içerisinde dava dilekçesine karşı iki hafta içinde cevap verebileceğiniz, cevap vermeniz durumunda dilekçenizin davacı tarafa tebliğ edileceği, davacı tarafın cevaba cevap dilekçesi vermesi durumunda iki hafta içinde ikinci cevap dilekçesi verebileceğiniz, iki haftalık süre içinde cevap vermediğiniz takdirde davacının ileri sürdüğü tüm vakıaların tamamını inkar etmiş sayılacağınız,

23/10/2025 günü saat 11:10'da duruşmada bizzat hazır bulunmanız, veya kendinizi bir vekille temsil ettirmeniz, aksi taktirde tahkikat ve sözlü yargılamaya yokluğunuzda devam edileceği, hükmün yokluğunuzda verileceği ve HMK'nın 139.maddesi uyarınca yapılan işlemlere itiraz edemeyeceğiniz ve yokluğunuzda yapılan işlemin ayrıca tebligat ile bildirilmeyeceği hususları 7201 Sayılı Tebligat Kanunu'nun 28, 29, 30, 31. maddeleri gereğince yukarıda yazılı davalı Reşat Güngör Piroğlu'na tebliğ yerine geçmek üzere tanzim edilmiş olup ilanen tebliğ olunur.