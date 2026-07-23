İLAN METNİ

T.C.

ÇUMRA 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Sayı : 2021/1 Esas

17.07.2026



Davacı , MEHMET KOYUNCU ile Davalılar , AYNUR TEKE, AYSEL ATALAY, AYTEN ŞAHİN, BAYRAM KOYUNCU, BAYRAM ÜZÜM, BİLAL KUTLU, DÜRDANE ÇELİK, EMİNE BOURAHLA, EMSAL AVCI, FATMA EREN, FERHAT KOYUNCU, FERUDUN KOYUNCU, FUAT KOYUNCU, HALİL KUTLU, HANİFİ KOYUNCU, HASAN KOYUNCU, HAVVA KOYUNCU, HÜSEYİN KOYUNCU, İBRAHİM ATABEY, İDRİS KOYUNCU, LEVENT KOYUNCU, MAVİŞ KOYUNCU, MEHMET KUTLU, MUAMMER KOYUNCU, MURAT KOYUNCU, NACİYE ZORLU, NADİDE ŞAHİN, ORHAN ÜZÜM, ÖMER KOYUNCU, RAMAZAN KUTLU, SELVİNAZ YUR, SEVİM FERAHLAR, ŞENAY ÖZTÜRK, ŞERİFE BUĞDAY, ŞERİFE KUTLU, TANER RAUH, YAŞAR KOYUNCU, YETER AKILLI, YILMAZ KOYUNCU arasında mahkememizde görülmekte olan Tapu İptali Ve Tescil (Zilyetliğe Dayalı) davası nedeniyle;Mahkememizin 2021/1 Esas sayılı dosyasında 611*****146 TC Kimlik numaralı FUAT KOYUNCU'nun mernis adresinin yurtdışı olduğu, mahkememizce gönderilen tebligatların iade döndüğü, adres araştırmalarının olumsuz döndüğü ve yapılan bütün araştırmalara rağmen açık adres bilgileri tespit edilemediğinden, davalıya ilanen tebligat yapılmasına karar verilmekle davacı MEhmet Koyuncu tarafından davalılar aleyhinde açmış olduğu Tapu İptal ve Tescil (Zilyetliğe Dayalı) davası olduğu, söz konusu davada davacı tarafın sunmuş olduğu dava dilekçesine karşı (2 haftalık) yasal süresi içerisinde cevap vermesi, 21/01/2027 günü saat 10:40'da mahkememiz dosyasında ön inceleme duruşması yapılacağı ve tahkikat duruşma günü verileceği verilen tahkikat duruşma gününün yeniden tebliğ edilemeyeceğinden mahkememiz duruşmasında hazır bulunmanız yada kendisini bir vekil ile temsil ettirmesi aksi takdirde yokluğunda yargılamaya devam olunacağı hususu ilan ve ihtar olunur.