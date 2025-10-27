T.C.

ÇUMRA

1.ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ



Dosya No : 2024/1074 Esas

23.10.2025

Davacı Ahmet Koçuk tarafından davalı Gülay Koçuk aleyhinde açılan Boşanma (Evlilik Birliğinin Temelinden Sarsılması Nedeni İle) davası nedeniyle: Mahkememizin 2024/1074 Esas sayılı dosyasında Niğde ili Merkez ilçesi Yıldıztepe/Yeni Mah. Cilt No:71 Hane No:16 BSN: 91'de nüfusa kayıtlı 452*****520 TC kimlik numaralı GÜLAY KOÇUK'un mernis adresinin Fransa Cumhuriyeti olduğu, gönderilen tebligatların iade döndüğü, adres araştırmalarının olumsuz döndüğü ve yapılan bütün araştırmalara rağmen açık adres bilgileri tespit edilemediğinden, davalıya ilanen tebligat yapılmasına karar verilmekle, davacı Ahmet Koçuk tarafından davalı Gülay Koçuk aleyhinde Boşanma davası açıldığı, söz konusu davada davacı tarafın sunmuş olduğu dava dilekçesine karşı (2 haftalık) yasal süresi içerisinde cevap vermesi, 16/04/2026 günü mahkememiz dosyasında ön inceleme duruşması yapılacağı, duruşmada hazır bulunması yada kendisini bir vekil ile temsil ettirmesi aksi takdirde yokluğunda yargılamaya devam olunacağı hususu ilan ve ihtar olunur.