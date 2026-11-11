T.C. DARÜLACEZE BAŞKANLIĞI
Giriş: 11 Kasım 2026 - 23:45
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T.C. DARÜLACEZE BAŞKANLIĞI'NDAN
SATILIK GAYRİMENKUL
|Aşağıda açık adresi yazılı taşınmazın, 2886 Sayılı Yasanın 45 nci maddesi hükümlerine göre Açık Teklif (Arttırma) Usulü ile 24/11/2026 Salı günü Saat 10:00’da Okmeydanı-Halil Rıfat paşa Mah. Darülaceze Cad. No:51 Şişli /İstanbul adresindeki Darülirfan Salonunda satış ihalesi yapılacaktır.
Taliplilerin 24/11/2026 Salı günü Saat 09:30’a kadar Darülaceze Başkanlığı Emlak Yönetim Birimine şahsen müracaat edip, evrakları ile birlikte teminatlarını yatırmaları gerektiğinden, eksik evrakla müracaatlar kabul edilmeyecektir. Posta ile yapılacak müracaat kabul edilmeyecektir. İhaleye girmek isteyenlerin aşağıda istenen belgelerle birlikte ihale gün ve saatinde ihale salonunda hazır bulunmaları gerekmektedir. Şartnameler, İdareden ücretsiz temin edilir. İdare, ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.
|Taliplilerden şahıs olarak ihaleye girecekler için:
-T.C Kimlik numaralı Nüfus Cüzdan Sureti
-Nüfus Kayıt Örneği (e-devletten alınabilir)
-Yerleşim Yeri Belgesi (e-devletten alınabilir)
-Geçici teminatın yatırıldığına dair dekontun aslı
|Taliplilerden şirket olarak ihaleye girecekler için:
-Ticaret Sicil Gazetesi
-Faaliyet Belgesi
-İmza Sirküleri noterden tasdikli sûretleri
-Geçici teminatın yatırıldığına dair dekontun aslı
|Vekaletname ile yapılacak işlemlerde; Vekaletnamenin aslı ile içinde bulunulan takvim yılına ait olması veya 1 (bir) yıldan daha eski olmaması gerekmektedir.
|ADRES Halil Rıfatpaşa Mahallesi Dârülaceze Caddesi No: 51 Okmeydanı ŞİŞLİ / İSTANBUL EPOSTA: emlak@darulaceze.gov.tr TEL:4446080 /8136-8137-8138
|SIRA NO
|İLİ
|İLÇESİ
|MAHALLESİ
|CADDE
|SOKAK
|KAPI NO
|CİNSİ
|ODA SAYISI
|ADA NO
|PARSEL NO
|YÜZÖLÇÜMÜ
BRÜT M²
|MUHAMMEN
BEDEL (TL)
|GEÇİCİ
TEMİNAT
% 3 (TL)
|1
|İstanbul
|Tuzla
|Aydınlı
|Atalay
|No:10
A Blok D.30
7. Kat
|Mesken
(Kiracılı)
|2+1
|135
|10
|113 m²
|6.500.000,00
|195.000,00