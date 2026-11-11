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        T.C. DARÜLACEZE BAŞKANLIĞI

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        Giriş: 11 Kasım 2026 - 23:45

        T.C. DARÜLACEZE BAŞKANLIĞI'NDAN
        SATILIK GAYRİMENKUL
        Aşağıda açık adresi yazılı taşınmazın, 2886 Sayılı Yasanın 45 nci maddesi hükümlerine göre Açık Teklif (Arttırma) Usulü ile 24/11/2026 Salı günü Saat 10:00’da Okmeydanı-Halil Rıfat paşa Mah. Darülaceze Cad. No:51 Şişli /İstanbul adresindeki Darülirfan Salonunda satış ihalesi yapılacaktır.
        Taliplilerin 24/11/2026 Salı günü Saat 09:30’a kadar Darülaceze Başkanlığı Emlak Yönetim Birimine şahsen müracaat edip, evrakları ile birlikte teminatlarını yatırmaları gerektiğinden, eksik evrakla müracaatlar kabul edilmeyecektir. Posta ile yapılacak müracaat kabul edilmeyecektir. İhaleye girmek isteyenlerin aşağıda istenen belgelerle birlikte ihale gün ve saatinde ihale salonunda hazır bulunmaları gerekmektedir. Şartnameler, İdareden ücretsiz temin edilir. İdare, ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.
        Taliplilerden şahıs olarak ihaleye girecekler için:
        -T.C Kimlik numaralı Nüfus Cüzdan Sureti
        -Nüfus Kayıt Örneği (e-devletten alınabilir)
        -Yerleşim Yeri Belgesi (e-devletten alınabilir)
        -Geçici teminatın yatırıldığına dair dekontun aslı        		 Taliplilerden şirket olarak ihaleye girecekler için:
        -Ticaret Sicil Gazetesi
        -Faaliyet Belgesi
        -İmza Sirküleri noterden tasdikli sûretleri
        -Geçici teminatın yatırıldığına dair dekontun aslı
        Vekaletname ile yapılacak işlemlerde; Vekaletnamenin aslı ile içinde bulunulan takvim yılına ait olması veya 1 (bir) yıldan daha eski olmaması gerekmektedir.
        ADRES Halil Rıfatpaşa Mahallesi Dârülaceze Caddesi No: 51 Okmeydanı ŞİŞLİ / İSTANBUL EPOSTA: emlak@darulaceze.gov.tr TEL:4446080 /8136-8137-8138
        SIRA NO İLİ İLÇESİ MAHALLESİ CADDE SOKAK KAPI NO CİNSİ ODA SAYISI ADA NO PARSEL NO YÜZÖLÇÜMÜ
        BRÜT M²        		 MUHAMMEN
        BEDEL (TL)        		 GEÇİCİ
        TEMİNAT
        % 3 (TL)
        1 İstanbul Tuzla Aydınlı Atalay No:10
        A Blok D.30
        7. Kat        		 Mesken
        (Kiracılı)        		 2+1 135 10 113 m² 6.500.000,00 195.000,00
        #ilangovtr
        #Basın no ILN02592706