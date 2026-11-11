T.C. DARÜLACEZE BAŞKANLIĞI

Aşağıda açık adresi yazılı taşınmazın, 2886 Sayılı Yasanın 45 nci maddesi hükümlerine göre Açık Teklif (Arttırma) Usulü ile 24/11/2026 Salı günü Saat 10:00’da Okmeydanı-Halil Rıfat paşa Mah. Darülaceze Cad. No:51 Şişli /İstanbul adresindeki Darülirfan Salonunda satış ihalesi yapılacaktır.

Taliplilerin 24/11/2026 Salı günü Saat 09:30’a kadar Darülaceze Başkanlığı Emlak Yönetim Birimine şahsen müracaat edip, evrakları ile birlikte teminatlarını yatırmaları gerektiğinden, eksik evrakla müracaatlar kabul edilmeyecektir. Posta ile yapılacak müracaat kabul edilmeyecektir. İhaleye girmek isteyenlerin aşağıda istenen belgelerle birlikte ihale gün ve saatinde ihale salonunda hazır bulunmaları gerekmektedir. Şartnameler, İdareden ücretsiz temin edilir. İdare, ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.