İ L A N



T.C. DATÇA SULH HUKUK MAHKEMESİ



Sayı : 2023/148 Esas

HAMDİ TALAT ERTUĞRUL ile HASIMSIZ arasında mahkememizde görülmekte olan Gaipliğe Karar Verilmesi davası nedeniyle; Aşağıda açık kimlik bilgileri belirtilen ve gaipliğine karar verilmesi istenilen MEHMET ERTUĞRUL 'un 2011 yılından bu yana kayıp olduğu, tüm aramalara rağmen bulunamadığı, bu güne kadar sağ ve ölü olduğu hususunda bir haber alınamadığından, MEHMET ERTUĞRUL'u tanıyan, bilen ve gaipliği hakkında bilgisi olanların 6 ay içinde mahkememize haber vermeleri, aksi halde MEHMET ERTUĞRUL hakkında gaiplik karar verileceği 2. KEZ İLANEN tebliğ olunur. 25/08/2025



GAİPLİĞİ İSTENİLEN MEHMET ERTUĞRUL

TC KİMLİK NO : 46987662008

ADI SOYADI : MEHMET ERTUĞRUL

BABA ADI : HAMDİ TALAT

ANA ADI : NERGİZ

DOĞUM TARİHİ : 10/02/1968

DOĞUM YERİ : MESUDİYE

İKAMETGAH ADRESİ : Mesudiye Mah. Mezgit Sk. No:23Datça/ MUĞLA