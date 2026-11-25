Örnek No:55*

T.C.

DATÇA(SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU



2026/2 SATIŞ

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI



Ortaklığın giderilmesi davası nedeniyle aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2026/2 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:



TAŞINMAZIN

Özellikleri : Muğla İli Datça İlçesi Yazı Mahallesi 162 ada 28 nolu parsel olup Tarla vasfındadır

İMAR DURUMU:T.C. Datça Belediye Başkanlığı İmar ve Şehircilik Müdürlüğü E-5S077676-115.02.01-60324 sayılı yazısına göre; "Özel Ürün Arazisi" lejantında kalmakta olup, Il. Derece Doğal Sit Alanı ve III. Derece Arkeolojik Sit Alanı statüsündedir. Arkeolojik sit sınırlarının son onaylı sayısal verisi olmadığından özellikle sınırda yer alan 162 ada 28 parsel için Muğla Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü görüşü esastır. Plan notlarına göre parselin kadastral yola cephesi olması şartıyla bu alanlarda yapılmak istenen tarımsal amaçlı yapılar için Emsal:0.05'tir. Ancak II. derece Doğal Sit Alanlarında 728 sayılı ilke kararı doğrultusunda tarımsal amaçlı yapı yapılmasına müsaade edilmektedir.

Adresi : Muğla İli, Datça İlçesi, Yazı Mahallesi, 162 Ada, 28 Parsel Sayılı Datça / MUĞLA

Yüzölçümü : 2.807,44 m2

Kıymeti : 5.681.030,00 TL

KDV Oranı : %10

Kaydındaki Şerhler: Taşınmaz "Korunması Gerekli Kültür Varlığı" şerhi ile 3. derece arkeolojik sit alanı statüsünde olup, sit alanı içerisinde gerçekleştirilmesi planlanan her türlü uygulama ve müdahale öncesinde Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulundan izin alınması zorunludur.

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 05/01/2027 - 11:42

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Bitiş Tarih ve Saati : 12/01/2027 - 11:42 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 05/02/2027 - 11:42

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Bitiş Tarih ve Saati : 12/02/2027 - 11:42