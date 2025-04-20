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        T.C. DEMİRCİ SULH HUKUK MAHKEMESİ TASFİYE MEMURLUĞU

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        Giriş: 21.04.2025 - 00:00
        T.C. DEMİRCİ SULH HUKUK MAHKEMESİ TASFİYE MEMURLUĞU
        TEREKENİN İFLAS HÜKÜMLERİNE GÖRE TASFİYESİNİN KALDIRILMASINA DAİR İLAN
        DOSYA No: 2024/3 TEREKE SATIŞ

        14866686858 TC. Kimlik nolu MUSA ÇOBANOĞLU’nun terekesinin; Demirci Sulh Hukuk Mahkemesinin 04/07/2024 Tarih ve 2024/6 Tereke esas, 2024/7 karar sayılı kararı ve 21/02/2024 tarih ve2024/2 Tereke esas, 2024/3 karar sayılı kararları ile TMK.nun 612 maddesi gereğince iflas hükümlerine göre tasfiyesine karar verilmiş olup, yine Demirci Sulh Hukuk Mahkemesi 2024/3 Tereke Satış dosyası işlemleri sonucunda TEREKENİN İFLAS HÜKÜMLERİNE GÖRE TASFİYESİNİN KALDIRILMASINA karar verilmiştir. Keyfiyet; İİK, 166, 182, 254. maddeleri gereğince ilan olunur.

        #ilangovtr
        #Basın no ILN02207933