Örnek No:55*

T.C.

DEMRE

(SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU

2025/10 SATIŞ

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2025/10 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Antalya ili Demre ilçesi Alakent mahallesi Karabucak mevkii 201 ada 120 parsel sayılı taşınmaz tapuda tarla vasında kayıtlıdır. Parselin tamamı 2.Derece Arkeolojik Sit Sahası (alanı) içerisinde kalmaktadır. Taşınmazın 1/25000 lik nazım imar planında tarım alanı içerisinde tarımsal niteliği korunacak alan sınıfında olduğundan tarım alanı olarak değerlendirilmiştir. Taşınmaz uzun yıllardır tarımsal üretimde kullanılan, tınlı-kumlu işlenebilir toprak yapısına ve derinliğe sahip, su tutma kapasitesi yüksek, yarı geçirgen, tuzluluk, alkalilik ve drenaj problemi olmayan tarım arazidir. Üzerinde 2 adet plastik tünel sera, 1 adet 67,92 m2 tek katlı yığma işçi evi, 1 adet Plastik sulama havuzu ve muhtelif türlerde meyve ağaçları bulunmaktadır. Sera alanında örtüaltı sebze yetiştiriciliği yapılmaktadır. Sera alanında sulama sistemi, ısıtma sistemi, havalandırma sistemi vb. gerekli olan yetiştiricilik sistemleri mevcut olup, ürünler erken hasat dönemindedir. Taşınmazın içerisinde yetiştirilen ürünler ve komşu parsellerde yer alan ürün desenleri göz önüne alındığında dava konusu taşınmazlar sulu tarım alanı olarak değerlendirilmiştir.

Adresi : Alakent Mahallesindeki Tarla Vasfındaki Taşınmaz Demre/Antalya

Yüzölçümü : 6.051,43 m2

Kıymeti : 18.969.659,16 TL

KDV Oranı : %20

Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydındaki gibidir. Parselin tamamı 2.Derece Arkeolojik Sit Sahası (alanı) içerisinde kalmaktadır. Parsel Demre Ovası Koruma Alanları içerisindedir. Onaylanmamış İmar planları ile onaylı köy yerleşim alanları içerisinde kalmaması halinde 5403 sayılı Kanun kapsamında izin almadan tarımsal üretim amacı dışında kullanılamaz.

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 09/07/2026 - 10:29

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Bitiş Tarih ve Saati : 16/07/2026 - 10:29 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 03/08/2026 - 10:29

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Bitiş Tarih ve Saati : 10/08/2026 - 10:29

10/06/2026

(İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.