T.C. DENİZLİ 1. (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU

Örnek No:55*

T.C.

DENİZLİ

1. (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU2025/22 SATIŞ

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI



Taşınmaz satışa çıkarılmış, ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2025/22 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Özellikleri:Denizli İl, Merkezefendi İlçe, Saruhan Mahalle, 193 Ada, 1 Parselde kayıtlı taşınmaz, 1.195,23m² alanlı, arsa vasıflı arazidir. Taşınmaz üzerinde 58, 58/1 ve 59 kapı numaralı üç adet mesken yapısı bulunmaktadır. Düz ve düze yakın eğimli, yamuk geometrik şekle sahip, köşe konumlu parseldir. Belediye alt yapı ve üst yapı hizmetlerinden yararlanmaktadır.Kıymeti:15.772.500,00TL - KDV: İhale Bedelinin, %31,80'den %20 - %68,20'den %10 KDV Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 04/11/2025 - 10:33 , Bitiş Tarih ve Saati: 11/11/2025 - 10:33 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 04/12/2025 - 10:33 , Bitiş Tarih ve Saati: 11/12/2025 - 10:33

28/09/2025