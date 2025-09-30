Habertürk
        T.C. DENİZLİ 1. (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU

        İlandır
        Giriş: 01.10.2025 - 00:00

        Örnek No:55*

        T.C.
        DENİZLİ
        1. (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU2025/22 SATIŞ
        TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI


        Taşınmaz satışa çıkarılmış, ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2025/22 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.
        Özellikleri:Denizli İl, Merkezefendi İlçe, Saruhan Mahalle, 193 Ada, 1 Parselde kayıtlı taşınmaz, 1.195,23m² alanlı, arsa vasıflı arazidir. Taşınmaz üzerinde 58, 58/1 ve 59 kapı numaralı üç adet mesken yapısı bulunmaktadır. Düz ve düze yakın eğimli, yamuk geometrik şekle sahip, köşe konumlu parseldir. Belediye alt yapı ve üst yapı hizmetlerinden yararlanmaktadır.Kıymeti:15.772.500,00TL - KDV: İhale Bedelinin, %31,80'den %20 - %68,20'den %10 KDV Artırma Bilgileri

        1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 04/11/2025 - 10:33 , Bitiş Tarih ve Saati: 11/11/2025 - 10:33
        2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 04/12/2025 - 10:33 , Bitiş Tarih ve Saati: 11/12/2025 - 10:33

        28/09/2025

        #ilangovtr
        #Basın no ILN02303328