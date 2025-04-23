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        T.C. DENİZLİ 3. (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU

        İlandır
        Giriş: 24.04.2025 - 00:00

        Örnek No:55*

        T.C.
        DENİZLİ
        3. (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU

        2025/6 SATIŞ
        TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI


        Aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2025/6 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir. Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:
        1 NO'LU TAŞINMAZ; Denizli İl, Merkezefendi İlçe, Karaman Mahalle, 3419 Ada, 15 Parselde kayıtlı arsa nitelikli taşınmaz. Yüzölçümü : 116 m2Kıymeti : 2.204.000,00 TL KDV: %10 İmar Durumu : Konut Alanı içerisinde, 3 kat Ayrık Nizam olduğu, Ön Bahçe Mesafesi 3 metre, Komşu Bahçe mesafesi 4.75 metre

        1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 04/06/2025 - 11:20 - Bitiş Tarih ve Saati: 11/06/2025 - 11:20
        2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 04/07/2025 - 11:20 - Bitiş Tarih ve Saati: 11/07/2025 - 11:20

        2 NO'LU TAŞINMAZ;Denizli İl, Merkezefendi İlçe, Karaman Mahalle, 3415 Ada, 12 Parselde kayıtlı arsa nitelikli taşınmaz. Yüzölçümü : 290 m2Kıymeti : 6.670.000,00 TLKDV : %10 İmar Durumu :Konut Alanı içerisinde, 3 kat Ayrık Nizam olduğu, Ön Bahçe Çekme Mesafesi 3 metre, Komşu Bahçe Çekme mesafeler 4.75 metre.

        1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 04/06/2025 - 12:30 - Bitiş Tarih ve Saati: 11/06/2025 - 12:30
        2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 04/07/2025 - 12:30 - Bitiş Tarih ve Saati: 11/07/2025 - 12:30

        19/04/2025

        (İİK m.114 ve m.126)
        (*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

        #ilangovtr
        #Basın no ILN02211169