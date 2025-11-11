Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Resmi İlanlar

        T.C. DENİZLİ 3. (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU

        İlandır
        Giriş: 12.11.2025 - 00:00

        Örnek No:55*

        T.C.
        DENİZLİ 3. (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU
        2025/45 SATIŞ TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

        Aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2025/45 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.
        Özellikleri : Denizli İl, Merkezefendi İlçe, Şirinköy Mahalle, 5477 Ada, 27 Parselde kayıtlı taşınmaz.
        Adresi : Denizli İli Merkezefendi İlçesi Şirinköy Mah. Merkezefendi / DENİZLİ
        Yüzölçümü : 538 m2Kıymeti : 19.184.525,00 TLKDV: %10İmar Durumu : Ayrık Nizam 2 Kat Konut Alanı Taks:0,30, Kaks:0,60, Ön Bahçe çekme mesafesi 10 m, Komşu Çekme mesafeleri 3 m, arka bahçe çekme mesafesi 5 m

        1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 14/01/2026 - 15:00 - Bitiş Tarih ve Saati: 21/01/2026 - 15:00
        2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 13/02/2026 - 15:00 - Bitiş Tarih ve Saati: 20/02/2026 - 15:00

        06/11/2025

        #ilangovtr
        #Basın no ILN02331994