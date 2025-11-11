Örnek No:55*

T.C.

DENİZLİ 3. (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU

2025/45 SATIŞ TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2025/45 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Özellikleri : Denizli İl, Merkezefendi İlçe, Şirinköy Mahalle, 5477 Ada, 27 Parselde kayıtlı taşınmaz.

Adresi : Denizli İli Merkezefendi İlçesi Şirinköy Mah. Merkezefendi / DENİZLİ

Yüzölçümü : 538 m2Kıymeti : 19.184.525,00 TLKDV: %10İmar Durumu : Ayrık Nizam 2 Kat Konut Alanı Taks:0,30, Kaks:0,60, Ön Bahçe çekme mesafesi 10 m, Komşu Çekme mesafeleri 3 m, arka bahçe çekme mesafesi 5 m

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 14/01/2026 - 15:00 - Bitiş Tarih ve Saati: 21/01/2026 - 15:00 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 13/02/2026 - 15:00 - Bitiş Tarih ve Saati: 20/02/2026 - 15:00

06/11/2025