Örnek No:55*

T.C.

DENİZLİ

İCRA DAİRESİ

2025/62795 ESAS

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI



Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2025/62795 ESAS sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Denizli ili, Honaz ilçesi, Akmezaralatı mevkii, 201 ada, 13 parselde kayıtlı 594,00 m2 alanlı arsa vasıflı taşınmaz (tam hisse). Konum itibariyle tüm belediye hizmetlerinden yararlanmaktadır. Taşınmaz Ankara Bulvarına 70 metre, Dörtyol Camisine 470 metre, Kaklık İlköğretim Okuluna 640 metre, Kaklık Aile Sağlığı Merkezine 880 metre mesafededir. Parsel içerisinde taban alanı 142,5 m2 olan 2 katlı betonarme bina vardır. Toplam alanı 285 m2'dir. Bina giriş kapısı otomatik kapıdır. Zemin Kat: Daire giriş kapısı ahşap kapıdır. Hol, 3 oda, 1 salon, mutfak, banyo, tuvalet ve 2 balkondan oluşmaktadır. Holün zemini seramiktir. Odalar ve salonun zeminleri ahşap parkedir. Mutfağın zemini seramiktir. Granit tezgah set altı set üstü dolap mevcuttur. Banyonun zemini seramik, duvarlar tavana kadar seramiktir. Duşyeri, klozet, lavabo mevcuttur. Tuvaletin zemini seramik, duvarlar tavana kadar seramiktir. Alaturka tuvalet lavabo mevcuttur. Balkonların zeminleri seramiktir. Tüm kapılar ahşap kapı, tüm pencereler pvc doğrama camdır. Bireysel kombili, kaloriferli, doğalgazlıdır. 142,5 m2 brüt alana sahiptir.Değer tespitine ait taşınmaz 1. Sınıf ve Lüks yapı sınıfında değildir. 1.Kat: Daire giriş kapısı çelik kapıdır.Hol, 3 oda, 1 salon, mutfak, banyo, tuvalet ve 2 balkondan oluşmaktadır. Holün zemini seramiktir. Odalar ve salonun zeminleri ahşap parkedir. Mutfağın zemini seramiktir. Granit tezgah set altı set üstü dolap mevcuttur. Banyonun zemini seramik, duvarlar tavana kadar seramiktir. Duşyeri, klozet, lavabo mevcuttur. Tuvaletin zemini seramik, duvarlar tavana kadar seramiktir. Alaturka tuvalet lavabo mevcuttur. Balkonların zeminleri seramiktir. Tüm kapılar ahşap kapı, tüm pencereler pvc doğrama camdır. Bireysel kombili, kaloriferli, doğalgazlıdır. 142,5 m2 brüt alana sahiptir. 15-20 Yıllık binadır. Değer tespitine ait taşınmaz 1. Sınıf ve Lüks yapı sınıfında değildir. 98 m2 Tek Katlı Çelik Çatı üstü kapalı yanları açık sundurma vardır. 15-20 Yıllıktır.

Adresi : Kaklık Mah. Akmezaralatı Mevkii, 201 Ada, 13 Parsel Honaz / DENİZLİ

Yüzölçümü : 594 m2

İmar Durumu : Var, Honaz Belediyesinin 30/09/2025 tarihli yazısına göre: Bina yüksekliğive bina derinliği TAKS/KAKS, ön bahçe mesafesi 5,00 m., yan bahçe mesafesi 3,00 m. Arka bahçe 3,00 m. Yapı nizamı ayrık, kat adedi 3 kat, TAKS:0,30 , KAKS:0,90'dır.

Kıymeti : 5.865.220,00 TL

KDV Oranı : %20

Kaydındaki Şerhler: Haciz ve ipotek şerhi mevcuttur. Ayrıntılı tapu kaydı dosyamızdadır.



Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 04/02/2026 - 10:40

Bitiş Tarih ve Saati : 11/02/2026 - 10:40 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 04/03/2026 - 10:40

Bitiş Tarih ve Saati : 11/03/2026 - 10:40

10/12/2025

(İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.