Örnek No:55*

T.C.

DENİZLİ

İCRA DAİRESİ

2025/79616 ESAS

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI



Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2025/79616 ESAS sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Denizli ili, Merkezefendi ilçesi, Şirinköy Mahallesi, Nebidede mevkii, 5500 ada, 12 parsel sayılı 1.650 m2 alanlı arsa vasıflı taşınmaz.Taşınmaz Şirinköy Mahallesinde konumlu olup taşınmaza ulaşım; 66 Sokak ile 69 Sokak kesişimi referans alındığında, 69 Sokak üzerinden kuzeydoğu yönünde yaklaşık 90,00 metre ilerlendiğinde kıymet takdir konusu taşınmaz sol kolda yer almaktadır. Taşınmaza ulaşım gerek toplu taşıma araçları ile gerekse özel araçla sağlanabilmektedir. Bölgede imar sokakları açılmış olup, alt yapı ve üst yapı çalışmaları devam etmektedir. Taşınmazın bulunduğu bölgede yapılaşma orta yoğunlukta olup yakın çevresinde Özel Denizli Koleji, Servergazi İmam Hatip Ortaokulu, Ali Dartanel Caddesi ve benzer nitelikte boş parseller bulunmaktadır. Taşınmaz düz bir topoğrafyaya sahiptir. Parsel geometrik olarak dikdörtgen bir forma sahiptir. Parsel üzerinde herhangi bir yapı bulunmamaktadır. Parsel güneydoğu yönünde imar sokağına cepheli olup, diğer tüm yönlerden komşu parsellere cepheli durumdadır. Parselin imar sokağına 23,60 metre cephesi bulunmakta olup derinliği ise yaklaşık 70,00 metredir. Parselin sınırları kısmen yol ile belirginleşmiştir.

Adresi : Şirinköy Mahallesi Nebidede Mevkii 5500 Ada 12 Parsel Sayılı ArsaMerkezefendi / DENİZLİ

Yüzölçümü : 1.650 m2

İmar Durumu : Merkezefendi Belediyesi 1/1000 ölçekli, Uygulama İmar Planında "Bağ Bahçe Alanı" içerisinde kalmaktadır. Yapılaşma Şartları; E: 0.15, Hmaks: 6.50 metre, çekme mesafeleri tüm cephelerden 5.00 'er metre çekme mesafeleri bulunmaktadır.

Kıymeti : 30.000.000,00 TL

KDV Oranı : %10

Kaydındaki Şerhler: Haciz şerhleri ve ipotek şerhi bulunmakta olup taşınmaz bu şerhlerden ari olarak satılacaktır. Ayrıntılı tapu kaydı dosyamızda mevcuttur.

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 25/03/2026 - 10:20

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati : 01/04/2026 - 10:20 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 28/04/2026 - 10:20

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati : 05/05/2026 - 10:20

14/01/2026(İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.