T.C. DENİZLİ İCRA DAİRESİ

4.700.000,00

1

Taşıt

20ARP63 Plakalı , 2024 Model , MERCEDES-BENZ Marka , 254915V0740676 Motor No'lu , W1KAF4DB3SR258538 Şasi No'lu , Yakıt Tipi Benzin-Elektrik , Vites Tipi Otomatik , Rengi Siyah , Araca ait kontak anahtarı var. Motor çalıştırılarak görüldü.Araca ait ruhsat yok. Motor ve Şanjman bütünlüğünü korumakta, 11.208 km'de. Araca ait ön ve arka plakaları yerinden takılı. Lastikler iyi durumda. Araç iç döşemeleri ve koltukları iyi durumda. Ön panel (göğüslük) eksiksiz olup, iyi durumda. Boyasında iyi durumda. Aracın bulunduğu yer ve konumundan kaynaklı alt takımları görülememiştir. Araç Takyidat Bilgisi raporunda belirtilen şase numarası (*W1KAF4DB3SR258538*) ile araç üzerindeki şase numarasının uyumlu olduğu görüldü.