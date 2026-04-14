T.C. DEVELİ 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

İLAN



T.C. DEVELİ 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN



ESAS NO: 2025/35 Esas

DAVALI: AYŞE İSTANBULLU,Y***-A****Kızı,0*/0*/19**,TC:45*********



Davacı Ahmet Nihat Uğurtarafından açılan Nüfus Kaydının İptali davasının yapılan yargılamasında; Mahkememizce adresinize dava dilekçesini ve duruşma gününü bildirir davetiye çıkarılmış ve tebligat yapılamamıştır. Davaya konu Ayşe İstanbulllu'nun sehven kayıt edildiğine ve davacının nüfus kaydından kişinin çıkartılması ve kaydının silinmesine karar verilmesi talepedildiği bu sebeple HMK. 122 maddesive HMK. 147/2 maddeleri gereğince: duruşma günü 06/05/2026 saat: 09.55 duruşma saatinde geçerli bir özrünüz olmadan mahkemede hazır bulunmadığınız takdirde duruşmaya yokluğunuzda devam edileceği ve yapılan işlemlere itiraz edemeyeceğiniz ve iş bu dosyanın tensip zaptı, dava dilekçesi yerine geçerli olmak üzere tarafınıza ilanen tebliğ olunur.