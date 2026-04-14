T.C. DEVELİ 4. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

İLAN

T.C. DEVELİ 4. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN



ESAS NO: 2026/115 Esas

DAVALI:AHMET TAYSI,N***-H****Oğlu,0*/0*/19**,TC:20*********,FRANSA



Davacı Emine Taysı tarafından aleyhine açılan El Atmanın Önlenmesi (Yıkın ve Ecrimisil) davasının yapılan yargılamasında; Mahkememizce dava dilekçesinde belirtilen adreslerinize ve yurt dışı adresinize duruşma gününü bildirir davetiye çıkarılmış ve tebligat yapılamamıştır. Adres araştırmasından da bir netice alınamadığından ön inceleme tensip zaptının ilanen tebliğine karar verilmiştir.“ HMK. 139. maddesi gereği; duruşma günü 05/05/2026 saat 10:25'da sulh için gerekli hazırlığı yapmanız, ön inceleme duruşmasına gelmediğiniz takdirde yokluğunuzda yapılan işlemlere itiraz edemeyeceğiniz” ihtar olunur.” ve ön inceleme duruşma günü yerine geçmek üzere ilanen tebliğ olunur. Hakim 286234