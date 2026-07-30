T.C. DEVREK 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

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T.C. DEVREK 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2020/163 Esas



Zonguldak ili, Devrek İlçesi Yağmurca köyü 123 ada 57, 58 ve 59 parsellerle 152 ada 1 parsel sayılı parseller ile ilgili hak iddiasında bulunan kişiler varsa en son ilan tarihinden itibaren 3 ay içerisinde mahkememiz dosyasına delilleri ile birlikte müracaat etmeleri ve davaya dahili davalı olarak katılmaları, aksi taktirde TMK nun 713. maddesi gereğince süresinde yapılmayan itirazların kabul edilmeyip sadece talep ile ilgili tahkikat yapılıp duruşma icra olunacağı ilan olunur.