Örnek No:55*

T.C.

DEVREK

(SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU

2025/14 SATIŞ

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI



Hisseli taşınmaz satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2025/14 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Özellikleri : Zonguldak İli, Devrek İlçesi, Ağalar Mah/Köy, 5 Ada, 49 Parsel, 1 Nolu Bağımsız Bölüm, Satışa konu taşınmazın dosyadaki mevcut bilirkişi raporuna göre ; Satışa konu Taşınmaz ağalar köyü 5 ada 49 parsel üzerinde bulunan binanın zemin kattında bulunan 1 nolu bağımsız bölümdür. Taşınmaz devrek belediyesi ve mücavir alan sınırları içerisinde yer almaktadır. Taşınmazın yola cephesi bulunmaktadır. Taşınmaz düz arazi yapısına sahiptir. Ulaşım sorunu yoktur. Taşınmazın çevresinde çok katlı iş yeri ve mesken nitelikli yapılar yer almaktadır. Taşınmazın üzerinde 4 katlı bina bulunmaktadır. Binanın taşıyıcı sistemi betonarma, çatısı yapılı, cephe duvarları sıvalı boyalıdır. Isınma sistemi doğalgazdır. Satışa konu bağımsız bölüm üç oda , salon, mutfak, banyo ve tuvalet bölümlerinden oluşmaktadır. Bağımsız bölümün kullanım alanı 90 metrekaredir.



Yüzölçümü : 90,00 Metrekare

Arsa Payı : 3/27

İmar Durumu : Dosya da mevcuttur

Kıymeti : 4.366.680,00 TL

KDV Oranı : %1

Kaydındaki Şerhler : Tapu Kaydı Gibidir

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 02/06/2026 - 12:16

Bitiş Tarih ve Saati : 09/06/2026 - 12:16 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 30/06/2026 - 12:16

Bitiş Tarih ve Saati : 07/07/2026 - 12:16

24/04/2026

(İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.