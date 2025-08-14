Habertürk
        T.C. DEVREKANİ ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

        İlandır
        Giriş: 15.08.2025 - 00:00
        T.C.
        DEVREKANİ ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

        ESAS NO : 2025/264 Esas

        KAMULAŞTIRMA İLANI


        KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN
        BULUNDUĞU YER : Kastamonu ili, Devrekani ilçesi
        MEVKİİ : Pınarözü Köyü
        ADA NO : 118 ada
        PARSEL NO : 1 parsel
        YÜZÖLÇÜMÜ : 168,9 m²'lik irtifak alanı
        MALİKİN ADI VE SOYADI : MUHARREM DURU
        KAMULAŞTIRMAYI YAPAN
        İDARENİN ADI : TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
        KAMULAŞTIRMANIN VE
        BELGELERİN ÖZETİ : Kamulaştırmayı yapan davacı idare, malikleriyle cinsi ve niteliği yukarıda yazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için davacı idare tarafından mahkememizin 2025/264 Esas sayısında dava açılmıştır. 2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur. 06.08.2025

        #ilangovtr
        #Basın no ILN02276540