T.C. DEVREKANİ ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

T.C.

DEVREKANİ ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN



ESAS NO : 2025/268 Esas

KAMULAŞTIRMA İLANI



KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN

BULUNDUĞU YER : Kastamonu ili, Devrekani ilçesi

MEVKİİ : Pınarözü Köyü

ADA NO : 118 ada

PARSEL NO : 7 parsel

YÜZÖLÇÜMÜ : 392,5 m²'lik irtifak alanı

MALİKİN ADI VE SOYADI : MUZAFFER GÜR, SALİM GÜR

KAMULAŞTIRMAYI YAPAN

İDARENİN ADI : TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

KAMULAŞTIRMANIN VE

BELGELERİN ÖZETİ : Kamulaştırmayı yapan davacı idare, malikleriyle cinsi ve niteliği yukarıda yazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için davacı idare tarafından mahkememizin 2025/268 Esas sayısında dava açılmıştır. 2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur. 06.08.2025