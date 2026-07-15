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        T.C. DİCLE ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

        İlandır
        Giriş: 15 Temmuz 2026 - 23:50
        İLAN
        T.C. DİCLE ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN / BAŞKANLIĞINDAN

        ESAS NO : 2025/70 Esas
        DAVALILAR : AYDİN TOSUN - Ömer ve Ayşe oğlu, 1967 doğumlu, Dicle doğumlu, 138*****936


        Davacı Hasan DAYAN tarafından aleyhinize açılan Tapu İptali Ve Tescil (Tespitten Önceki Hukuki Sebeplere Dayalı) davasının yapılan yargılamasında;
        Mahkemenizce dava dilekçesinde belirtilen adresinize davetiye çıkarılmış olup, adresinizden ayrıldığınız gerekçesiyle tebligat yapılamamıştır. Adres araştırmasından da bir netice alınamadığından dava dilekçesi ve diğer ekler ilanen tebliğine karar verilmiştir.
        Ekte gönderilen dava dilekçesi dava dilekçesi ile Mahkememizin tensip zaptına karşı 2 hafta içerisinde cevap verebileceğiniz ihtar edilmiş olup Aksi taktirde H.U.M.K.'nun 3156 sayılı yasa ile değişik 213 maddesi uyarınca yargılamaya yokluğunuzda devam olunacağı hususu ilanen tebliğ olunur.

        #ilangovtr
        #Basın no ILN02511176