T.C. DİDİM (YENİHİSAR) 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

T.C. DİDİM (YENİHİSAR) 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN



ESAS NO : 2025/145 Esas



KAMULAŞTIRMA İLANI

KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN

BULUNDUĞU YER :Aydın İli, Didim İlçesi, Akyeniköy Mah.

ADA NO : 2095

PARSEL NO : 27

VASFI : TARLA

YÜZÖLÇÜMÜ : 16.297,58

Kamulaştırılan Miktarı : 2787,28 m² (Daimi irtifak hakkı)

Maliki : 1-Abdul kızı Elif Er 1/4 hisse paylı,

2-Mehmet kızı Zeynep Deveci 1/4 hisse paylı,

3-İbrahim kızı Hatice Ertan 1/20 hisse paylı,

4-İbrahim oğlu Murat Eyigör 1/20 hisse paylı,

5-İbrahim kızı Şerife Abalı 1/20 hisse paylı,

6-İbrahim kızı Cennet Baltutan1/20 hisse paylı,

7-Mustafa Ali oğlu İbrahim Eyigör 1/40 hisse paylı

8-Mustafa Ali oğlu İsmail Eyigör 1/40 hisse paylı

Kamulaştırmayı Yapan İdare : Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş. Genel Müdürlüğü

Açılacak Davalarda

Husumetin Yöneltileceği İdare : Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş. Genel Müdürlüğü

Tespit Edilecek Kamulaştırma

Bedelinin Yatırılacağı Banka : T.C. Vakıfbank Didim Şubesi

Davaya konu; Aydın İli, Didim İlçesi, Akyeniköy Mah. 2095 Ada 27 Parsel sayılı taşınmazın, ADM Elektrik Dağıtım A.Ş’nin faaliyetleri kapsamında, 6446 sayılı Elektrik Piyasası Kanununun 19'uncu maddesinin 1'inci fıkrası gereğince,TEDAŞ Yönetim Kurulu tarafından alınan 9.11.2020tarih, 22-1357kararlar ile 2942 Sayılı Kamulaştırma Kanunun 10. Maddesi gereğince kamulaştırması talep edilmiş olup, ilan tarihinden itibaren ilgililerin 30 gün içerisinde işlemine karşı idari yargıda iptal davası açabilecekleri, yürütmenin durdurulması ile ilgili karar aldıkları taktirde mahkememize bildirmeleri gerektiği, aksi taktirde kamulaştırma işleminin kesinleşeceği, mahkemece tespit edilen kamulaştırma bedeli üzerinden taşınmaz malın kamulaştırma yapan idare adına tescil edileceği, mahkemece tespit edilecek bedelin hak sahipleri adına T.C. Vakıflar Bankası Didim Şubesi'ne yatırılacağı, davaya ilişkin tüm savunma ve kanıtların ilan tarihinden itibaren 2 hafta içinde mahkemeye yazılı olarak bildirilmesi gerektiği 2942 Sayılı Yasanın 10.maddesi gereğince ilan olunur. 29.09.2025