Örnek No:55*

T.C.

DİDİM(YENİHİSAR)

(SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU

2026/29 SATIŞ

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI



Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2026/29 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.



1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Aydın- Didim ilçesi, Yeni mah. 449 Ada, 11 Parsel 1 nolu b.b. Sayılı Tripleks Mesken vasıflı taşınmaz satışa arz edilmiş olup,233,40m2 arsa üzerinde 1/2 arsa paylıdır. 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planında ayrık nizam, 3 katlı tercihli kullanım alanı(TAKS:0.30, KAKS:0.90) olarak görülmektedir.'' Parsel üzerinde bitişik nizamzemin kat + 2 normal kat katlarından oluşan Tripleks bina bulunmaktadır. Mimari projeye göre ;taşınmaz arka cephede doğu cephesinde konumlu durumdadır. Taşınmazın girişi 900. Sokaktan sağlanmakta olup 1 ve 2 bağımsız bölümlü taşınmaza girişmerdiveni, aliminyum profil doğrama ile bölünerek 2 ayrı giriş oluşturulduğu, TaşınmazınZemin Katında;1 salon-mutfak, 1 wc,1 zemin terası 1.Katında; 2 yatak oda, banyo-wc, 1 teras, 2.Katında; 2 yatak odası ,1 banyo wc,1 teras zemin+1.kat+2. Kat toplam brüt105m2 kullanım alanındanoluştuğu, Dışarıdan yapılan tespitle;dış cephe dış cephe boyası ile boyalı, zemin terasları seramik kaplamadan, zemin ve teras korkulukları aliminyum doğramadan, pencereler pvc doğramadan imal edildiği, Taşınmazın Didim Belediyesinden harici alınan belgede 24.12.2012 tarihli 462 sayılı Yapı Ruhsatı,28.10.2013 tarihli 473 sayılı Yapı Kullanma İzin Belgesinin olduğu taşınmazın takriben 13 yıllıkyapıolduğu, Satışkonusu taşınmaz Didim şehir merkezine 1070m. İnönü Bulvarına 110m. Altınkum sahil kıyı şeridine 1020m. Mesafede kalmaktadır. Keşif esnasında taşınmaz kapalı olduğundan içerisine girilememiştir. Katılımcıların bu hususu dikkate almaları ile diğer ayrıntılar kıymet taktiri raporunda mevcuttur. Katılımcılar tarafından bakılması.

Adresi : Yeni mahalle900. Sokak Dış Kapı numarası 7 İç kapı numarasıno 1 Didim / AYDIN

Yüzölçümü : 233,4 m2

Arsa Payı : 1/2

İmar Durumu :Var

Kıymeti : 8.346.000,00 TL

KDV Oranı : %1

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 23/12/2026 - 13:33

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Bitiş Tarih ve Saati : 30/12/2026 - 13:33 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 21/01/2027 - 13:33

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Bitiş Tarih ve Saati : 28/01/2027 - 13:33