T.C. DİDİM(YENİHİSAR) 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

T.C. DİDİM(YENİHİSAR) 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN



ESAS NO : 2026/161 Esas

KAMULAŞTIRMA İLANI



Kamulaştırılan Taşınmazın

Bulunduğu Yer : Aydın ili, Didim ilçesi, Yalıköy Mahallesi

Ada No : 3090

Parsel No : 1

Yüzölçümü : 31.100.24 m²

Kamulaştırılan Miktarı : 812.77 m² (Daimi irtifak hakkı)

404.78 m² ( geçici irtifakhakkı)

Maliki :ZİYA KARTAL-23791037406 -

Kamulaştırmayı Yapan İdare : Botaş Boru Hatları ile Petrol Taşıma Anonim Şirketi

Açılacak Davalarda

Husumetin Yöneltileceği İdare : Botaş Boru Hatları İle Petrol Taşıma Anonim Şirketi

Tespit Edilecek Kamulaştırma

Bedelinin Yatırılacağı Banka : T.C. Vakıfbank Didim Şubesi



Davaya konu; Aydın İli, Didim İlçesi, Yalıköy Mah. 3090 ada, 1 parsel sayılı taşınmazın, Botaş Boru Hatları ile Petrol Taşıma A.Ş’nin faaliyetleri kapsamında, T.C. Enerji Piyasası DüzenlemeKurulu'nun 09.03.2023 tarih ve 11714-3 sayılı Lüzum Kararı gereğince ve BOTAŞ Genel Müdürlüğü'nün 26.08.2025 tarih ve 0270 sayılı Olur'u ile 2942 sayılı Kamulaştırma Kanunu ilgili maddeleri gereğince kamulaştırması talep edilmiş olup, ilan tarihinden itibaren ilgililerin 30 gün içerisinde işlemine karşı idari yargıda iptal davası açabilecekleri, yürütmenin durdurulması ile ilgili karar aldıkları taktirde Mahkememize bildirmeleri gerektiği, aksi taktirde kamulaştırma işleminin kesinleşeceği, Mahkemece tespit edilen kamulaştırma bedeli üzerinden taşınmaz malın kamulaştırma yapan idare adına tescil edileceği, Mahkemece tespit edilecek bedelin hak sahipleri adına T.C. Vakıflar Bankası Didim Şubesi'ne yatırılacağı, davaya ilişkin tüm savunma ve kanıtların ilan tarihinden itibaren 2 hafta içinde Mahkemeye yazılı olarak bildirilmesi gerektiği 2942 Sayılı Yasanın 10.maddesi gereğince ilan olunur. 31.08.2026