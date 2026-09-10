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        T.C. DİDİM(YENİHİSAR) 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

        İlandır
        Giriş: 10 Eylül 2026 - 23:50
        T.C. DİDİM(YENİHİSAR) 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

        ESAS NO : 2026/138 Esas

        KAMULAŞTIRMA İLANI


        Kamulaştırılan Taşınmazın
        Bulunduğu Yer : Aydın İli, Didim İlçesi, Yalıköy Mah.
        Ada No : 3091
        Parsel No : 7
        Yüzölçümü : 34769,44
        Kamulaştırılan Miktarı : 1.580,59 m² (mülkiyet) (vana yeri ve yolu)
        447,90 (Daimi irtifak hakkı)
        220,19 m² (Geçici İrtifak hakkı)
        Maliki : 1-Kadir oğlu Ahmet YALÇİN
        2-Ahmet oğlu Ali YALÇİN
        3-Ahmet oğlu Hüseyin YALÇİN


        Kamulaştırmayı Yapan İdare : BOTAŞ BORU HATLARI İLE PETROL TAŞIMA ANONİM ŞİRKETİ
        Açılacak Davalarda
        Husumetin Yöneltileceği İdare : BOTAŞ BORU HATLARI İLE PETROL TAŞIMA ANONİM ŞİRKETİ
        Tespit Edilecek Kamulaştırma
        Bedelinin Yatırılacağı Banka : T.C. Vakıfbank Didim Şubesi

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        Davaya konu; Aydınili, Didim ilçesi, Yalıköy Mahallesi, 3091 ada 7parselsayılı taşınmazın, Botaş Boru Hatları İle Petrol Taşıma A.Ş’nin faaliyetleri kapsamında, T.C. Enerji Piyasası DüzenlemeKurulu'nun 09.03.2023 tarih ve 11714-3 sayılı Lüzum Kararı gereğince ve BOTAŞ Genel Müdürlüğü'nün 26.08.2025 tarih ve 0270 sayılı Olur'u ile 2942 Sayılı Kamulaştırma Kanunu ilgili maddeleri ve 4646 sayılı Doğal Gaz Piyasası Kanunun 12. maddesi gereğince kamulaştırması talep edilmiş olup, ilan tarihinden itibaren ilgililerin 30 gün içerisinde işlemine karşı idari yargıda iptal davası açabilecekleri, yürütmenin durdurulması ile ilgili karar aldıkları taktirde mahkememize bildirmeleri gerektiği, aksi taktirde kamulaştırma işleminin kesinleşeceği, mahkemece tespit edilen kamulaştırma bedeli üzerinden taşınmaz malın kamulaştırma yapan idare adına tescil edileceği, mahkemece tespit edilecek bedelin hak sahipleri adına T.C. Vakıflar Bankası Didim Şubesi'ne yatırılacağı, davaya ilişkin tüm savunma ve kanıtların ilan tarihinden itibaren 2 hafta içinde mahkemeye yazılı olarak bildirilmesi gerektiği 2942 Sayılı Yasanın 10.maddesi gereğince ilan olunur. 24.08.2026

        #ilangovtr
        #Basın no ILN02540942