Örnek No:55*

T.C.

DİDİM(YENİHİSAR)

(SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU

2025/21 SATIŞ

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI



Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2025/21 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Aydın İli Didim İlçesi Akbük mah.4100 Ada1 parsel 15. Blok 2 bağımsız bölüm numaralı taşınmaz satışa arz edilmiş olup, taşınmaz 8.748,93m2 arsa üzerinde konumlu olduğusitede betonarme karkas yapıda zemin+ normal kattan oluşan 1/44 arsa paylı, doğu cephesi sokak caddecepheli, 2 katlı bahçeli dubleks meskendir. Belediyesinde yapılmış harici araştırmada, 2 katEmsal 0.15Kaks:0.30 imar planında kaldığı bilgisi alınmıştır. Taşınmaz takriben 35 yıllık yapıdır. Taşınmazın konumlu olduğu site arazi yapısı, topografik olarak hafif eğimli arazi yapısındadır. Taşınmazın konumlu olduğu bölge ; benzer yapılı site içi yapılaşmalarının bulunduğu, Bölge yapılaşmadoluluk oranı %80 düzeyinde olup, Belediye hizmetlerinden ve altyapı hizmetlerindenyararlanılan, gelişimi devam etmekte olanbölgede konumludur. Konu taşınmaza ulaşım,toplu taşıma araçları ve özel araçlarla kolaylıkla sağlanabilmektedir. Satışakonu taşınmaza dışarıdanyapılan tespitle; taşınmazın dış cephesidış cephe boyalı, pencere ve balkon kapıları demir döküm kepenk ,bahçe teras korkulukları aliminyum profilden imal edildiği görülmüştür. Satışa konu taşınmazın mimari projede zemin katta ;1 salonmutfak, 1 wc,1 holve 2 zemin teras alanı olmak üzere1.katta; 2yatak oda ,1banyo wc,1 hol,2 balkon alanıolmak üzerezemin+1.katolmak üzeretoplam75 m2 alana ulaşıldığı görülmüştür. Keşif esnasında taşınmaz kapalı olduğundan iç durumu tespit edilememiş olup, katılımcıların bu durumu dikkate almaları ile diğer ayrıntılar kıymet taktiri raporunda mevcuttur. Katılımcılar tarafından bakılması.

Adresi:AkbükMahallesi5895.cadde Mavikent Sitesi 15. blok Dış Kapı No:18 İçKapı No:2DİDİM

Yüzölçümü : 8.748,93 m2

Arsa Payı : 1/44

İmar Durumu :Var

Kıymeti : 5.000.000,00 TL

KDV Oranı : %1

Kaydındaki Şerhler:

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 03/06/2026 - 10:42

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati : 10/06/2026 - 10:42 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 02/07/2026 - 10:42

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati : 09/07/2026 - 10:42

10/04/2026

(İİK m.114 ve m.126)(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.