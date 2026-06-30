T.C. DİKİLİ 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

İ L A N



T.C. DİKİLİ 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN



ESAS NO : 2026/168 Esas

DAVALI : SEVİM SÖZER



Mahkememize açılan Muhdesat Aidiyetinin Tespiti davası nedeniyle;

Mahkemenizce adresinize tebligat yapılamamıştır. Dava dilekçesinin ( İzmir ili, Dikili İlçesi Gazipaşa Mahallesi Beylik Mevkii 825 Ada 1 Parselde kayıtlı taşınmaz üzerinde bulunan muhdesatların davacı Dikili Belediye Başkanlığı adına tespiti ) ilanen tebliğine karar verilmiştir.

Dava dilekçesinin tarafınıza tebliğinden itibaren 2 haftalık kesin süre içinde davaya cevap verebileceğiniz, bu süre içinde cevap vermediğiniz takdirde davacının ileri sürdüğü vakıaların tamamını inkar etmiş sayılacağınız, cevap dilekçesini HMK'nun 129. maddesine uygun bir şekilde düzenlemeniz gerektiği hususu Dava Dilekçesi tebliği yerine geçerli olmak üzere ilanen tebliğ olunur.