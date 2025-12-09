T.C.

DİNAR AĞIR CEZA MAHKEMESİ



Esas No : 2025/132

Karar No: 2025/116



HÜKÜM ÖZETİ

Mahkememizin yukarıda esas ve karar numarası yazılı dava dosyasında sanık Ferhat Yusuf KANDEMİR'in Banka veya Kredi Kurumlarının Araç Olarak Kullanılması Suretiyle Dolandırıcılık suçundan 5237 sayılı TCK'nın 158/1-L ve son cümlesi uyarınca cezalandırılması amacıyla mahkememize kamu davasının açıldığı, mahkememizin 05/11/2025 tarih ve 2025/132 Esas, 2025/116 sayılı kararı ile mahkememizin yetkisizliğine ve dosyanın Bergama Nöbetçi Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderilmesine karar verildiği ve gerekçeli karar tebliği için sanığın adresine çıkartılan tebligatın "adreste tanınmaması" nedeni ile iade edildiğinden yapılamadığı anlaşılmakla, tüm aramalara rağmen bulunamayan sanık Arif ve Meral oğlu 19/12/1999 doğumlu Ferhat Yusuf KANDEMİR'e;

1-7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. Md gereğince hüküm özetinin İLANEN TEBLİĞİNE,

2-Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 7 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına,

Kararın tebliğinden itibaren CMK 272 ve devamı maddeleri uyarınca 2 haftalık süre içerisinde mahkememize verilecek bir dilekçe veya başka yer Ağır Ceza Mahkemesine yapılacak yazılı başvuru veya tutanağa geçirilmek kaydıyla zabıt katibine beyanda bulunmak suretiyle Isparta Nöbetçi Ağır Ceza Mahkemesine İTİRAZ yasa yolu açık olmak üzere başvurabileceği aksi halde hükümlerin kesinleşeceği ilan olunur. 05.12.2025