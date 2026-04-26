T.C. DİVRİĞİ ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ
(Kamulaştırma İlanı)
ESAS NUMARASI :2025/67...-...2025/216
Aşağıda mahkememizin dosya esas numaraları, ada , parsel numaraları ve malikleri belirtilen taşınmazların davacı TEDAŞ tarafından kamulaştırma işlemlerine tabi tutulmuş olup davacı idare ile davalı taşınmaz malikleri arasında kamulaştırma bedelinde anlaşmamaları üzerine kamulaştıran kurumca 2942 sayılı Yasa uyarıda kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescil için mahkememizde dava açılmıştır.
- Aşağıda özellikleri belirtilen taşınmazların TEDAŞ tarafından kamulaştırılmasına karar verilen kamulaştırma bedelinde taşınmaz malikleri ile idare arasında anlaşma sağlanamadığından davacı tarafından mahkememize kamulaştırma bedelinin tespiti ile davacı taraf yararına mülkiyet ve irtifak hakkının tespitine ve tesciline karar verilmesi istemi ile dava açılmıştır.
- İlgililerin 4650 sayılı yasa ile değişik 2942 sayılı yasanın 14. Maddesi gereğince tebligat veya ilan tarihinden itibaren 30 gün içerisinde kamulaştırılma işlemine karşı idari yargıda iptal davası, maddi hatalara karşı da adli yargıda düzeltim davası açabilecekleri , dava açılmadığı ve belgelendirilmediği taktirde idare adına tesciline karar verileceği,
- Açılacak davalarda husumetin TEDAŞ'a yöneltilmesi gerektiği,
- Mahkememizce tespit edilecek kamulaştırma bedelinin Ziraat Bankası Divriği Şubesinde açılacak mevduat hesabına karar verildiğinde hak sahibine ödenmek üzere yatırılacağı,
- Konuya ve taşınmaz malın değerine ilişkin tüm savunma ve delillerin tebliğ tarihinden itibaren 10 gün içinde mahkememize yazılı olarak bildirilmesi gerektiği,
- Dava dilekçesi ve tensip zaptının davalıya usulünce tebliğ edilmemesi veya adresinin tespit edilememesi veya mernis adreslerinin olmaması mernis adreslerinin hatalı olması durumunda iş bu ilanın davalıya ilanen tebligat yerine geçeceği
- Mahkememizin aşağıda esas numarası yazılı dosyalarında duruşmalarının 27/10/2025 tarihinden itibaren yapılmaya başlanacağı hususu ilan olunur. 14/04/2026
2025/216E: Dava konusu Sivas İli Divriği İlçesi Kayaburun Köyü 151 Ada 55 Parsel sayılı taşınmazın tapu malikleri; İBRAHİM KARAGÖZ
2025/215E:Dava konusu Sivas İli Divriği İlçesi Uluçayır köyü 118 ada 90 parsel ve Uluçayır köyü 101 ada 64 parsel sayılı taşınmazın tapu malikleri; SADIK ÖZDEMİR
2025/214E: Dava konusu Sivas İli Divriği İlçesi Karasar Köyü 111 Ada 12 Parsel sayılı taşınmazın tapu malikleri; EMİNE DOLU, GAMBER AYDOĞDU, HATİCE AYDOĞAN, İBRAHİM AYDOĞDU, NAZİFE AYDOĞDU, MÜTEVEFFA SULTAN KARŞIGİL (MİRASÇI: CİHANGİR KARŞIGİL)
2025/213E:Dava konusu Sivas İli Divriği İlçesi Bahtiyar Köyü 103 Ada 18 Parsel sayılı taşınmazın tapu malikleri; MÜTEVEFFA NESİMİ ÖZDEMİR, MÜTEVEFFA YUSUF ÖZKAN
2025/212E:Dava konusu Sivas İli Divriği İlçesi Karasar köyü 111 ada 8 parsel ve Karasar köyü 111 ada 15 parsel sayılı taşınmazın tapu malikleri; EYUP BABACAN, GAZİ BABACAN, MÜTEVEFFA İNCİ ÇAĞLAR, İNSAF SELVİ, MENEKŞE SARITAŞ, MUHAMMED BABACAN, NERGİZ BABACAN, YETER SELVİ
2025/211E:Dava konusu Sivas İli Divriği İlçesi Uluçayır Köyü 118 Ada 86 Parsel sayılı taşınmazın tapu malikleri; GANİ ARSLAN, MÜTEVEFFA HÜSEYİN ARSLAN
2025/210E: Dava konusu Sivas İli Divriği İlçesi Kayaburun Köyü 151 Ada 41 Parsel sayılı taşınmazın tapu malikleri; KİBAR YEĞİN
2025/209E: Dava konusu Sivas İli Divriği İlçesi Uluçayır Köyü101 Ada 67 Parsel sayılı taşınmazın tapu malikleri; GÜLLÜ YÜCE , HABİP YÜCE, İBRAHİM YÜCE, SAFİYE DEMİRTAŞ, SALİH YÜCE, ŞULE YILMAZTÜRK
2028/208E:Dava konusu Sivas İli Divriği İlçesi Kayaburun Köyü 151 Ada24 Parsel sayılı taşınmazın tapu malikleri; ALİ KARAGÖZ, AYTEN KARAGÖZ, CEMSU UÇAR, CEVAHİR KARAGÖZ TURAN, FATMA DOĞAN, GÜLTEN KARAGÖZ MANDACI, HANIM GENCAY, HASAN GÜSEYİN KARAGÖZ, HAYRİYE HERGÜL, MAKBULE KARAGÖZ, MEDİNE KILIÇ, MEHMET KARAGÖZ, MÜSLİM KARAGÖZ, SEHER HASBAHÇE, ZEYNEP HANLI
2025/207E:Dava konusu Sivas İli Divriği İlçesi Kayaburun Köyü 151 Ada27 Parsel sayılı taşınmazın tapu malikleri; FATMA YILDIRIM, GÜLAY ŞENOZAN, GÜLBAHAR DOĞAN, GÜLCAN DOĞAN, GÜLER BAYAR, HIDIR DOĞAN, HÜSEYİN DOĞAN, İBRAHİM DOĞAN, MAHİR DOĞAN, MELTEM DOĞAN, TEMÜR DOĞAN, YUSUF DOĞAN
2025/206E: Dava konusu Sivas İli Divriği İlçesi Susuzören Köyü 105 Ada 68 ve105 Ada 67 Parsel sayılı taşınmazın tapu malikleri; MÜTEVEFFAAHMET YILMAZ, AİŞE ÖZDEMİR, ALİVAR ŞAHİN, AMİNE MERCAN, MÜTEVEFFA BAHAR KIRKAYAK, FERUZE ULUBAY, GÖHER ŞAHİN, MÜTEVEFFA GÜZİN TÜRKÖZ (MİRASÇI: KAYA TÜRKÖZ, MUHARREM TÜRKÖZ, SABAHAT TÜRKÖZ), MÜTEVEFFAHALİL YILMAZ (MİRASÇI: HALİL İBRAHİM YILMAZ), HASAN TAHSİN YILMAZ, HİDAYET YILMAZ, MÜTEVEFFAİBRAHİM YILMAZ , İNSAF GENÇTÜRK, MÜTEVEFFAKAMER YILMAZ (MİRASÇI: HALİL İBRAHİM YILMAZ), MEHMET YILMAZ, NUSRET ŞAHİN, SIRMA TEZCAN, TARIK ŞAHİN, VAHİDE TEZCAN,
2025/205E: Dava konusu Sivas İli Divriği İlçesi Uluçayır Köyü101 Ada 66 Parsel sayılı taşınmazın tapu malikleri; MÜTEVEFFA ALİ YILDIRIM , CELAL YILDIRIM, RIZA YILDIRIM
2025/204E: Dava konusu Sivas İli Divriği İlçesi Kayaburun Köyü 151 Ada 26 parsel ve 151 Ada 30Parsel sayılı taşınmazın tapu malikleri; EGEMEN BARIŞ DURMAZ, FADİME ÇELİK, GÜLÇİN BUKET DURMAZ,İSMAİL TÜRK, MEHMET TÜRK, MUSTAFA TÜRK, MÜTEVEFFA SAFİGÜL TÜRK, SAKİNE BARLAK, SATİYE AYDOĞAN, SEBAT BULUŞ, YADİGAR AYDIN
2025/203E:Dava konusu Sivas İli Divriği İlçesi Kayaburun Köyü 150 Ada 1 Parsel sayılı taşınmazın tapu malikleri; ALİ YOLERİ, BARIŞ GÜNEY YOLERİ, ÇİÇEK GÜNDÜZ, MÜTEVEFFA DÜZGÜN YOLERİ(MİRASÇI:ALİ YOLERİ, HALİL YOLERİ, SELİN YOLERİ) , MÜTEVEFFA ERDAL YOLERİ (MİRASÇI:ALİ YOLERİ, HALİL YOLERİ, SELİN YOLERİ) , GÜLESER DİNÇER TAŞ, GÜLSEREN BAŞARAN, HASAN DİNÇER, KASIM YOLERİ, MELEK DOĞAN, ONUR YOLERİ, ÖZCAN YOLERİ, SEVDA YOLERİ, YASEMİN MENTEŞ
2025/202E:Dava konusu Sivas İli Divriği İlçesi SusuzörenKöyü105 Ada 66 Parsel sayılı taşınmazın tapu malikleri; ADIGÜZEL ÖZCAN, REMZİ ÖZCAN, SEVGİ BAŞARAN, MÜTEVEFFA MURTEZA ÖZCAN
2025/201E:Dava konusu Sivas İli Divriği İlçesi Bahtiyar Köyü 106 Ada 1Parsel sayılı taşınmazın tapu malikleri; HÜSEYİN EROĞLU, MEHMET EROĞLU
2025/200E: Dava konusu Sivas İli Divriği İlçesi Ürük Köyü 117 Ada 126 Parsel sayılı taşınmazın tapu malikleri; MÜTEVEFFA AHMET AYDOĞAN, BAYRAM AYDOĞAN, MÜTEVEFFA CUMA AYDOĞAN (MİRASÇI: MENEKŞE AYDOĞAN, ALİ AYDOĞAN, TUNCAY AYDOĞAN), GÜLÜZAR ARSLAN, HANİFE AYDOĞAN, HAYDAR AYDOĞAN, HUBUS SAZLI, MEHMET ALİ AYDOĞAN, MUSTAFA AYDOĞAN, MÜTEVEFFA MÜBİN AYDOĞAN , SELMAN AYDOĞAN, SÜLEYMAN AYDOĞAN, 21296640190 T.C. KİMLİK NUMARALI SÜLEYMAN AYDOĞAN, VATANER AYDOĞAN
2025/199E: Dava konusu Sivas İli Divriği İlçesi Ürük Köyü 117 Ada 92 Parsel sayılı taşınmazın tapu malikleri; AHMET SAZLI, CEBRAİL SAZLI, MÜTEVEFFA DİLBER SAZLI, MÜTEVEFFA DURSUN SAZLI, MÜTEVEFFAELİF DOĞAN, MÜTEVEFFA FATMA AYDOĞAN, MÜTEVEFFA FATMA KIŞ, KENAN ULUSOY, MÜTEVEFFA MEHMET SAZLI, MÜTEVEFFA MENEKŞE YAĞBASAN, MÜTEVEFFA MERCAN TURAN, RIZA ULUSOY, MÜTEVEFFASULTAN KIŞ, MÜTEVEFFA ŞAHZADE ARSLAN (MİRASÇI: SAHER ÇELİK , DERVİŞ CİHANGİR ARSLAN, FATMA KOÇAK) MÜTEVEFFA YUSUF SAZLI,MÜTEVEFFAZÖHRE AYDOĞAN, ZÖHRE SAZLI
2025/198E:Dava konusu Sivas İli Divriği İlçesi Bahtiyar Köyü 103 Ada 99 Parsel sayılı taşınmazın tapu malikleri; MÜTEVEFFA AHMET YILMAZ , MÜTEVEFFABAHAR KIRKAYAK, FERUZE ULUBAY, HALİL İBRAHİM YILMAZ, HASAN TAHSİN YILMAZ, HİDAYET YILMAZ, İBRAHİM YILMAZ, İNSAF GENÇTÜRK, MEHMET YILMAZ, SIRMA TEZCAN, BAHRİDE TEZCAN
2025/197E: Dava konusu Sivas İli Divriği İlçesi Ürük Köyü 117 Ada 73 Parsel ve 117 Ada 69 Parsel sayılı taşınmazın tapu malikleri; ADEM YAĞBASAN, MÜTEVEFFA BAYRAM ÖRENCİK, MÜTEVEFFA CENNET YAĞBASAN, MÜTEVEFFA FATMA KAYA, MÜTEVEFFA HASAN YAĞBASAN, 19436702136 T.C. KİMLİK NUMARALI HASAN YAĞBASAN, MÜTEVEFFA HAVVA YILDIRIM, MÜTEVEFFA KAMBER YAĞBASAN, MÜTEVEFFA KANİ YAĞBASAN, KEMAL YAĞBASAN, MERCAN AYDIN, MUHARREM YAĞBASAN, MÜTEVEFFA MURAT YAĞBASAN, MÜTEVEFFA MUSTAFA YAĞBASAN, MÜTEVEFFA SALMAN YAĞBASAN, SEHER YAĞBASAN, MÜTEVEFFA SENEM YAĞBASAN, SERAP ÖRENCİK, SERPİL KÖKSAL, SİNAN ÖRENCİK, KEMAL PERİHAN ÖRENCİK, TÜRKAN YÜKSEL, YETER EROL, MÜTEVEFFA YUNUS YAĞBASAN, MÜTEVEFFAZÖHRE YAĞBASAN
2025/196E:Dava konusu Sivas İli Divriği İlçesi Bahtiyar Köyü 103 Ada 108 Parsel sayılı taşınmazın tapu malikleri; CAFER ÖZKAN, CEBRAİL ÖZKAN, İSMAİL ÖZKAN, MAHMUT ÖZKAN, SABRİYE ÖZKAN, SENEM ÖZKAN, SÜLEYMAN ÖZKAN, MÜTEVEFFA ŞAKİR ZİYA ÖZKAN, ZÖHRE ERDOĞAN
2025/194E:Dava konusu Sivas İli Divriği İlçesi Susuzören Köyü105 Ada 32 Parsel sayılı taşınmazın tapu malikleri; İBRAHİM POLAT, AYŞE KIRKAYAK
2025/193E: Dava konusu Sivas İli Divriği İlçesi Uluçayır Köyü118 Ada 63 Parsel sayılı taşınmazın tapu malikleri; AYŞE EKEN, AYŞE KOCAOĞLU, MÜTEVEFFA BAYRAM ÇINAR, MÜTEVEFFA ÇİÇEK ÖZER ( MİRASÇI: ERDOĞAN ÖZER, YETER ERDOĞAN, MAHMUT ÖZER), DİLBER ERDOĞAN, GÜLER KAYNAK, GÜLLÜ YÜCE, GÜLŞEN ÇINAR, HİKMET KOCAOĞLU, HİMMET ÇINAR, İLYAS ÖZBEK, İSMAİL KOCAOĞLU, MUSA ÇINAR, SONGÜL KARACAKALE, SULTAN BAYDAĞ
2025/192E: Dava konusu Sivas İli Divriği İlçesi Ürük Köyü 115 Ada 194 Parsel sayılı taşınmazın tapu malikleri; AZİZ POLAT, BURCU POLAT, CUMA POLAT, MÜTEVEFFAEMİNE AYDOĞAN (MİRASÇI: MENEKŞE AYDOĞAN, ALİ AYDOĞAN, TUNCAY AYDOĞAN), FATMA KIŞ, HASAN POLAT, MÜTEVEFFA KAMBER POLAT , KAMİLE POLAT, MAHİR POLAT, MÜTEVEFFA MUSTAFA POLAT, DAVALI YAKUP POLAT
2025/191E:Dava konusu Sivas İli Divriği İlçesi Ürük Köyü 108 Ada 48 Parsel sayılı taşınmazın tapu malikleri; ALİ AYDOĞAN, MÜTEVEFFA CUMA AYDOĞAN , GÜLÜZAR ARSLAN, HANİFE AYDOĞAN, HAYDAR AYDOĞAN, HUBU SAZLI, MÜTEVEFFAHÜSEYİN AYDOĞAN (BAĞDAT AYDOĞAN, EMİNE ERDOĞAN), MENEKŞE AYDOĞAN, SELMAN AYDOĞAN, SÜLEYMAN AYDOĞAN, TUNCAY AYDOĞAN, VATANER AYDOĞAN
2025/190E:Dava konusu Sivas İli Divriği İlçesi Susuzören Köyü 105 Ada 64 Parsel sayılı taşınmazın tapu malikleri; HÜSEYİN ÖZCAN, GANİ ÖZCAN
2025/189E:Dava konusu Sivas İli Divriği İlçesi Susuzören Köyü105 Ada 52 Parsel sayılı taşınmazın tapu malikleri; BAŞAK TUNÇ, BURCU TUNÇ, DEVRİM GÜZEL, FATMA GÜZEL, GÖHER ŞAHİN, HASAN TUNÇ, LEYLA GÜZEL, MUSTAFA KEMAL GÜZEL, PINAR GÜZEL, SEMA KARA
2025/188E:Dava konusu Sivas İli Divriği İlçesi Bahtiyar Köyü 103 Ada 105 Parsel sayılı taşınmazın tapu malikleri; KALENDER YILDIZ
2025/187E:Dava konusu Sivas İli Divriği İlçesi Bahtiyar Köyü 103 Ada 13Parsel, 106 Ada 43 Parsel, 104 Ada 98 Parsel sayılı taşınmazların tapu malikleri;HÜSNE BABACAN, MÜTEVEFFA İNSAF BUZLU, MÜTEVEFFA İBRAHİM GENÇTÜRK, ZÖHRE YILDIZ
2025/186E:Dava konusu Sivas İli Divriği İlçesi Uluçayır Köyü 118 Ada 80 Parsel sayılı taşınmazın tapu malikleri; MUSTAFA ÇINAR, GÜLŞEN ÇINAR, ÇİÇEK ÖZER, GÜLER YÜCE
2025/185E:Dava konusu Sivas İli Divriği İlçesi Susuzören Köyü 105 Ada 65 Parsel sayılı taşınmazın tapu malikleri; ASİYE BALOĞLU, BÜLENT MERT, CENNET MERT, DERYA MERT, GÜLLÜ ÇINAR, GÜLSEN, MÜTEVEFFA HÜSEYİN MERT (MİRASÇI: MURAT MERT, SEDAT MERT, ARZU ERENER) , HÜSEYİN GAZİ MERT, KAYA MERT, MEHMET MERT, MUSTAFA İLHAN, MÜSLÜME ÇOBAN, NACİYE MERT, NİLGÜN SUMER, MÜTEVEFFA SADIK MERT, SANİYE MERT, MÜTEVEFFA SEHER MERT, SELVER MERT, SENEM MERT, SIRMA MERT, MÜTEVEFFA YUSUF TİMUÇİN MERT (MİRASÇI: ŞEYMA LAÇİN MERT, AHMET ALPER MERT) , MÜTEVEFFA YUSUF ZİYA MERT, MÜTEVEFFA ZEYNEP İLHAN
2025/184E:Dava konusu Sivas İli Divriği İlçesi Susuzören Köyü125 Ada 46 Parsel sayılı taşınmazın tapu malikleri; ASİYE BALOĞLU, BÜLENT MERT, CENNET MERT, DERYA MERT, GÜLLÜ ÇINAR, GÜLSEN, MÜTEVEFFA HÜSEYİN MERT (MİRASÇI:MURAT MERT, SEDA MERT, ARZU ERENER), HÜSEYİN GAZİ MERT, KAYA MERT, MEHMET MERT, MUSTAFA İLHAN, MÜSLÜME ÇOBAN, NACİYE MERT, NİLGÜN SUMER, MÜTEVEFFA SADIK MERT , SANİYE MERT, MÜTEVEFFA SEHER MERT, SELVER MERT, SENEM MERT, SIRMA MERT, MÜTEVEFFA YUSUF TİMUÇİN MERT(MİRASÇI: ŞEYMA LAÇİN MERT, AHMET ALPER MERT), MÜTEVEFFA YUSUF ZİYA MERT(MİRASÇI: SERPİL MERT, UMUT MERT, EMRE MERT), MÜTEVEFFA ZEYNEP İLHAN
2025/183E: Dava konusu Sivas İli Divriği İlçesi Ürük Köyü 108 Ada 47 Parsel sayılı taşınmazın tapu malikleri; DURSUN ULUSOY, ERDOĞAN ULUSOY, MÜTEVEFFAHALİME ULUSOY , MÜTEVEFFA KİBARA ULUSOY, LEYLİ ODABAŞI, MANSUR ULUSOY, MUSA ULUSOY, YETER SÖNMEZ
2025/182E: Dava konusu Sivas İli Divriği İlçesi Ürük Köyü 117 Ada 93 Parsel sayılı taşınmazın tapu malikleri; MÜTEVEFFA HALİME ULUSOY ( MİRASÇILAR: MUSA ULUSOY, DURSUN ULUSOY , ERDOĞAN ULUSOY), MANSUR ULUSOY, KİBARA ULUSOY( MİRASÇILAR: MUSA ULUSOY, DURSUN ULUSOY , ERDOĞAN ULUSOY) , LEYLİ ODABAŞI, YETER SÖNMEZ
2025/181E:Dava konusu Sivas İli Divriği İlçesi Ürük Köyü 115ada 196 parsel sayılı taşınmazın tapu malikleri; CUMA KIŞ, DAMLA BARLAK, DENİZ BARLAK, ELVAN KIŞ, GAMZEGÜL TAMER, HÜSEYİN KIŞ, İLKNUR İLBEYLİ, İSMAİL KIŞ, KENAN KIŞ, MÜTEVEFFA MANSUR KIŞ, RIZA KIŞ, TAYFUN KIŞ, YASEMİN KIŞ, ZEHRA USTA
2025/180E: Dava konusu Sivas İli Divriği İlçesi Bahtiyarköyü 103ada 15, Bahtiyarköyü 103 ada 103 parsel ve Bahtiyar köyü 123 ada 5 parsel sayılı taşınmazların tapu malikleri; MÜTEVEFFA GÜLKIZ YILDIZ, HAÇÇA KIŞ, MÜTEVEFFA HÜSEYİN YILDIZ, MÜTEVEFFA KALENDER YILDIZ, MAHMUT ŞAKİR YILDIZ, MUHARREM YILDIZ, MUSTAFA YILDIZ
2025/179E:Dava konusu Sivas İli Divriği İlçesi Susuzörenköyü 105ada 59 parsel ve Susuzörenköyü 105 ada 31 parsel sayılı taşınmazların tapu malikleri; MÜTEVEFFABAKİYE MERT(MİRASÇI: MURAT MERT, SEDAT MERT, ARZU ERENER), MÜTEVEFFACENNET MERT,MÜTEVEFFAHAMDİ MERT ( MİRASÇI: DERYA MERT, ALİ YÜKSEL MERT)
2025/178E:Dava konusu Sivas İli Divriği İlçesi Bahtiyarköyü 103ada 104 parsel, Bahtiyarköyü 123 ada 4 parsel ve Bahtiyarköyü 123 ada 3 parsel sayılı taşınmazların tapu malikleri; HASAN YILDIZ
2025/177E: Dava konusu Sivas İli Divriği İlçesi Uluçayır köyü 118 ada 87 parsel sayılı taşınmazın tapu malikleri; MÜTEVEFFAHASAN FAHRİ ŞAHİN
2025/176E:Dava konusu Sivas İli Divriği İlçesi Bahtiyarköyü 104ada 87parsel sayılı taşınmazın tapu malikleri; MÜTEVEFFA HASAN ASIL,
2025/175E:Dava konusu Sivas İli Divriği İlçesi Ürük köyü 117ada 129 parsel sayılı taşınmazın tapu malikleri; BİROL ODABAŞI, HALİL ODABAŞI, İSAF DEMİR, MÜTEVEFFA NERGİZ KAYA ( MİRASÇI: CEYLAN PINAR DE ROSAY, HAKAN KAYA), SENEM YAZ, MÜTEVEFFA SIRMA ODABAŞI( MİRASÇI: CEYLAN PINAR DE ROSAY, HAKAN KAYA), , ZÜLFİKAR ODABAŞI
2025/174E:Dava konusu Sivas İli Divriği İlçesi Susuzörenköyü 105ada 60 parsel ve Susuzörenköyü 111 ada 9 parsel sayılı taşınmazın tapu malikleri; DOĞAN MERT, İSMAİL MERT, MÜTEVEFFAMEHMET MERT, METİN MERT, MURTEZE MERT, MÜTEVEFFA SENEM MERT, MÜTEVEFFAŞEHRİBAN GÜZEL, YETER MERT
2025/173E:Dava konusu Sivas İli Divriği İlçesi Uluçayır köyü 118 ada 81 parsel sayılı taşınmazın tapu malikleri; AYŞE EKEN,MÜTEVEFFABAYRAM ÇINAR, MÜTEVEFFA ÇİÇEK ÖZER ( ERDOĞAN ÖZER, YETER ERDOĞAN, MAHMUT ÖZER) , DİLBER ERDOĞAN, GÜLLÜ YÜCE, GÜLŞEN ÇINAR, MÜTEVEFFAHATİCE ÖZBEK, HÜMMET ÇINAR, MÜTEVEFFAİNSAF YILDIRIM, MUSA ÇINAR, SONGÜL KARACAKALE, SULTAN BAYDAĞ
2025/172E:Dava konusu Sivas İli Divriği İlçesi Ürük köyü 117ada 9 parsel sayılı taşınmazın tapu malikleri; MÜTEVEFFA ALİ KOCA , CEYLİN KIŞ, ÇİÇEK ODABAŞI, MÜTEVEFFADURSUN KOCA, MÜTEVEFFADURSUN SAZLI, FATİŞ SEVGİ,GÖHER KIŞ, MÜTEVEFFAGÜLÜZAR KIŞ, GÜRSEL KOCA, HALİL SAZLI, HASAN HÜSEYİN KOCA, HATİCE KIŞ, KAMBER KIŞ, MÜTEVEFFAMELEK AYDOĞAN, MUHARREM KOCA, MUSTAFA KIŞ, NEJLA ÇINAR, NEVZAT SAZLI, PINAR ŞİMŞEK, SADIK KIŞ, SATI AKKAYA, SELVER POLAT, SUNA KOCA, MÜTEVEFFASÜLEYMAN KIŞ, MÜTEVEFFA SÜLEYMAN SAZLI, ZEHRA BOYRAZ
2025/171E:Dava konusu Sivas İli Divriği İlçesi Bahtiyarköyü 104ada 89parsel sayılı taşınmazın tapu malikleri; ELİF ASIL, MÜTEVEFFA ELİF TEZCAN, MÜTEVEFFA HATİCE EROĞLU, MÜTEVEFFA HATİCE SOYAL, MÜTEVEFFA HÜSEYİN EROĞLU, MÜTEVEFFA MEHMET EROĞLU,SERVER ŞAHİN, ŞAHKIZ EROĞLU, MÜTEVEFFA ZEHRA KARASEKİ(MİRASÇI: SÜLEYMAN KARASEKİ,KAYA KARASEKİ, İBRAHİM EROL KARASEKİ)
2025/170E:Dava konusu Sivas İli Divriği İlçesi Uluçayır köyü 118 ada 82 parsel sayılı taşınmazın tapu malikleri; MÜTEVEFFA EMİNE ŞAFAK, MÜTEVEFFA FİRDEVS AYDOĞAN, MÜTEVEFFAHALİL DOĞAN, HASAN HÜSEYİN DOĞAN, MÜTEVEFFA SAFİYE ÇELİK, SEBİHA PİLAVCI, MÜTEVEFFA ŞEHRİBAN AYDOĞAN(MİRASÇI: ZÖHRE YILDIZ, HÜSNE BABACAN), MÜTEVEFFAŞEMSİ YAKAR
2025/169E: Dava konusu Sivas İli Divriği İlçesi Bahtiyarköyü 106ada 44 parsel VE Bahtiyarköyü 106 ada 45 parsel sayılı taşınmazın tapu malikleri; HÜSEYİN GENÇTÜRK, İSMAİL GENÇTÜRK, MEHMET GENÇTÜRK
2025/168E:Dava konusu Sivas İli Divriği İlçesi Uluçayır köyü 101 ada 70 parsel sayılı taşınmazın tapu malikleri; ALİ HERGÜL, ARİFE GÜZEL, MÜTEVEFFAARSLAN HERGÜL (SEVİM HERGÜL , SERPİL HERGÜL, SİBEL HERGÜL, PELİN HERGÜL) ESMA HERGÜL, FATMA YILDIRIM, HANİFE TEMELİ HÜSEYİN SOYAL, MÜTEVEFFAHÜSNE SATILMIŞ, MÜTEVEFFA MUSTAFA HERGÜL (MİRASÇI: ALİ HERGÜL , VELİ HERGÜL,MELAHAT HERGÜL, FATMA HERGÜL) MÜTEVEFFAŞEMSİ KÜÇÜK, MÜTEVEFFAZÖHRE TEMEL
2025/167E:Dava konusu Sivas İli Divriği İlçesi Mursal köyü 167ada 8 parsel sayılı taşınmazın tapu malikleri; ARZU BAL, MÜTEVEFFABAHAR KOCAOĞLU, ÇİÇEK SAĞDIÇ, DÖNE SELVİ, MÜTEVEFFAHÜSEYİN SELVİ(MİRASÇI: ÇİÇEK SELVİ, AYŞE ASAN,KUDRET YILDIRIM, NİHAT SELVİ), İSMET SELVİ, MUSTAFA SELVİ
2025/165E:Dava konusu Sivas İli Divriği İlçesi Ürük köyü 117ada 85 parsel sayılı taşınmazın tapu malikleri; CEBRAİL AYDOĞAN, HALİL AYDOĞAN, MÜTEVEFFA MAHMUT AYDOĞAN , MÜTEVEFFAMUSTAFA AYDOĞAN (MİRASÇI: HATİCE OLUKLU, HURŞİT AYDOĞAN, GARİP AYDOĞAN), SADIK AYDOĞAN, MÜTEVEFFAŞEHRİBAN AYDOĞAN, ŞİRİN KÖSEGİL, ZÖHRE ATMACA
2025/164E: Dava konusu Sivas İli Divriği İlçesi Bahtiyarköyü 104ada 88 parsel VE Bahtiyarköyü 122 ada 1 parsel sayılı taşınmazın tapu malikleri; MÜTEVEFFAELMAS ÖZKAN (MİRASÇI: CEBRAİL ÖZKAN, HATİCE GENÇTÜRK, ÜMMÜGÜLSÜM GENÇTÜRK, İLKER GENÇTÜRK) , HÜSEYİN GENÇTÜRK,İSMAİL GENÇTÜRK, MEHMET GENÇTÜRK, SENEM TEZCAN
2025/163E: Dava konusu Sivas İli Divriği İlçesi Uluçayır köyü 117 ada 5 parsel sayılı taşınmazın tapu malikleri; ALİ ÇINAR, AŞUR ÇINAR, AYŞE EKEN, AYŞE KOCAOĞLU, MÜTEVEFFA BAYRAM ÇINAR, MÜTEVEFFA ÇİÇEK ÖZERMİRASÇI: ERDOĞAN ÖZER, YETER ERDOĞAN, MAHMUT ÖZER) , DİLBER ERDOĞAN, GÜLER KAYNAK, GÜLLÜ YÜCE, GÜLŞEN ÇINAR, HİKMET KOCAOĞLU, HİMMET ÇINAR, HÜSEYİN ÇINAR,İLYAS ÖZBEK, İSMAİL KOCAOĞLU, MUSA ÇINAR,MÜTEVEFFA MUSTAFA ÇINAR, MÜTEVEFFA SEHER ÇINAR, SONGÜL KARACAKALE, SULTAN BAYDAĞ, MÜTEVEFFA YAŞAR ÇINAR
2025/162E:Dava konusu Sivas İli Divriği İlçesi Bahtiyarköyü 106ada 23sayılı taşınmazın tapu malikleri; MÜTEVEFFA AHMET YILMAZ
2025/161E: Dava konusu Sivas İli Divriği İlçesi Ürük köyü 115ada 192 parsel sayılı taşınmazın tapu malikleri; ELİF POLAT, MÜTEVEFFA FATMA KÜÇÜK (MİRASÇI: HÜSEYİN KÜÇÜK, SAİT KÜÇÜK, SERKAN KÜÇÜK), MÜTEVEFFA FATMA POLAT, MENEKŞE POLAT, RIZA POLAT, MÜTEVEFFA SÜLEYMAN POLAT
2025/160E: Dava konusu Sivas İli Divriği İlçesi Susuzörenköyü 125ada 45 sayılı taşınmazın tapu malikleri; GÖHER ŞAHİN, HASAN GÜZEL, HÜSEYİN GÜZEL, KUDRET GÜZEL, MEHMET GÜZEL, MÜRTEZA GÜZEL, NEFİSE ŞAHİN, SAFİYE AYMACA, ŞADİ GÜZEL, ZEYNEP YÜKSEL
2025/159E: Dava konusu Sivas İli Divriği İlçesi Uluçayır köyü 101 ada 73 sayılı taşınmazın tapu malikleri; HAYDAR DOĞAN
2025/158E: Dava konusu Sivas İli Divriği İlçesi Bahtiyarköyü 104ada 96parsel sayılı taşınmazın tapu malikleri; MÜTEVEFFA AŞUR ÖZDEMİR
2025/157E:Dava konusu Sivas İli Divriği İlçesi Susuzörenköyü 116ada 4 parsel sayılı taşınmazın tapu malikleri; ALİ ATMACA, AYDIN ATMACA,MÜTEVEFFAELİF MUCUKGİL, ELMAS, FATMA, FEYZİ ATMACA, FEYZULLAH, GANİ ATMACA, HATİCE, İLYAS, MÜTEVEFFA İSMAİL ATMACA, KAYA ATMACA, MERCAN ATMACA, MERCAN, MERCAN, MUBİN, SAFİYE, ŞEMSİ, YUSUF ATMACA, ZÖHRE
2025/156E: Dava konusu Sivas İli Divriği İlçesi Uluçayır köyü 123 ada 4 parsel sayılı taşınmazın tapu malikleri; ALİ YUSUF İLHAN, AYFER İLHAN, BELGİZAR YÜCE, ÇINAR İLHAN, DİLAVER İLHAN, DÖNDÜ BALOĞLU, ELİF YAĞBASAN, GANİME İLHAN, HATİCE DEMİRTAŞ, MÜTEVEFFA HÜSEYİN İLHAN, HÜSNİYE YÜCE, MERAL YÜCE, MUSTAFA İLHAN, NERGİZ SOYAL, NERMİN İLHAN, NİLGÜN ÜNAL, NURSİMA BATUR, ORHAN YÜCE, ÖZGÜR İLHAN, ÖZLEM İLHAN, SEMA İLHAN, SEMİHA İLHAN, SERAP İLHAN, SERDAR İLHAN, SEYFİ YÜCE, SIRMA İLHAN, ZEKİYE İLHAN, MÜTEVEFFA ZEYNEL İLHAN, ZEYNEL RÜZGAR İLHAN
2025/155E:Dava konusu Sivas İli Divriği İlçesi Bahtiyarköyü 104ada 97parsel sayılı taşınmazın tapu malikleri; MÜTEVEFFA YUSUF ŞAHİN
2025/154E: Dava konusu Sivas İli Divriği İlçesi Ürük köyü 117ada 155 parsel ve Ürük köyü 117ada 82 parsel sayılı taşınmazın tapu malikleri; ABDULLAH ULUSOY, AKKIZ SÖMEN, MÜTEVEFFAALİ ARSLAN,21221642640 T.C. ALİ ULUSOY, ALİ ULUSOY, MÜTEVEFFA ALİ ULUSOY, MÜTEVEFFA AZİZ ULUSOY (MİRASÇI: GÖKHAN ULUSOY, AYHAN ULUSOY, İLHAN ULUSOY) , BEKTAŞ ULUSOY, MÜTEVEFFA BEŞİR ULUSOY, BÜLENT ULUSOY, CAFER YAĞBASAN,CELAL ARSLAN, MÜTEVEFFACUMA AYDOĞAN, DİLEK ŞERİK, DOĞAN ULUSOY, DURSUN ULUSOY, ELİF YAĞBASAN, ELİFE GÜNDOĞDU, ERDOĞAN ULUSOY, GARİP ODABAŞI, GÜLCAN ODABAŞI, GÜLLÜ BOSTANCI, GÜLÜZAR ARSLAN, MÜTEVEFFAHALİME ULUSOY, HANİFİ AYDOĞAN, MÜTEVEFFAHASAN KOCA, MÜTEVEFFAHASAN ODABAŞI, HASAN ULUSOY, HASAN ULUSOY, MÜTEVEFFAHATİCE ODABAŞI, MÜTEVEFFA HATİCE ÖZKAN (MİRASÇI: HASAN ULUSOY, MEHMET ULUSOY, HÜSEYİN ÖZKAN) , HAYDAR AYDOĞAN, HERDEM ULUSOY, HUBU SAZLI, HÜSEYİN ARSLAN, MÜTEVEFFAHÜSEYİN AYDOĞAN (MİRASÇI: BAĞDAT AYDOĞAN, EMİNE ERDOĞAN) , HÜSEYİN ODABAŞI, MÜTEVEFFAİSMAİL ULUSOY, İSMET ODABAŞI, İSMİHAN AYDOĞAN, MÜTEVEFFAKAMBER ULUSOY(MİRASÇI: MENŞURE ULUSOY, ZEHRA ÇİFTÇİ, YUSUF ULUSOY), KENAN ULUSOY, MÜTEVEFFAKIYASI KOCA (MİRASÇI:GÜLHANIM KOCA, AYTEN KOCA, AYKUT KOCA) , MÜTEVEFFAKİBARA ULUSOY, KİBRİYE ULUSOY, LEYLİ ARSLAN, LEYLİ ODABAŞI, MANSUR ULUSOY, MÜTEVEFFAMEHMET ALİ YAĞBASAN,MENEKŞE AYDOĞAN, MENEKŞE KOCA, MERCAN ULUSOY, MÜTEVEFFAMUSA ULUSOY, MUSA ULUSOY, MÜTEVEFFANAVRUZ ULUSOY, NAZİK ULUSOY, NAZLI AYDOĞAN, NERGİZ ALAGÖZ, MÜTEVEFFANESİMİ ULUSOY,NEVRİHAN TOPÇU, NİBİL ÇOLAK, RIZA ULUSOY, 21677627468 T.C. RIZA ULUSOY, RUKİYE ODABAŞI, SADIK ATAY, SADIK ULUSOY, SAFİYE AYDOĞAN, MÜTEVEFFASAFİYE AYDOĞAN, SAİT ARSLAN, SATI GENCAY, SATI ULUSOY, SAYİME AYDOĞAN, SELMAN AYDOĞAN, SEYİT ODABAŞI, SIRMA GÜNDOĞAN, SUNA YİĞİT, SÜLEYMAN AYDOĞAN, MÜTEVEFFASÜLEYMAN KOCA, ŞEMSİ AKKAYA, ŞEMSİ ÖZTÜRK, TUNCAY AYDOĞAN, VATANER AYDOĞAN, VELİ ULUSOY, YETER SÖNMEZ, YILMAZ ULUSOY, ZEYNEP ODABAŞI, ZEYNEP ULUSOY
2025/153E:Dava konusu Sivas İli Divriği İlçesi Susuzören köyü 105ada 62parsel,Susuzören köyü 105 ada 33 parsel, Susuzören köyü 105 ada 34 parsel ve Susuzören köyü 125 ada 47 parsel sayılı taşınmazın tapu malikleri; AHMET ÖZCAN, MÜTEVEFFA AYŞE ÖZCAN, (MİRASÇI: CEMAL ÇETİNKAYA, ZÖHRE KALAY) EYUP SABRİ ÖZCAN, FEYZİ ÖZCAN, GÜLSÜM TÜRK, MÜTEVEFFA İNCİ ÇETİNKAYA, MÜTEVEFFA İSMAİL ÖZCAN(MİRASÇI: ZAKİNE ÖZCAN,ALİ ÖZCAN, ADEM ÖZCAN), MÜTEVEFFA MUSTAFA ÖZCAN, SEVİM ÖZYURT, ZÖHRE AYDOĞAN
2025/152E:Dava konusu Sivas İli Divriği İlçesi Mursal köyü 167ada 5 parsel sayılı taşınmazın tapu malikleri; ABDULLAH AYTEN, ALAADDİN AYTEN, MÜTEVEFFAALİ AYTEN, FADİME POLAT, FAHRETTİN AYTEN, HASAN AYTEN, MÜTEVEFFAMEHMET AYTEN, MÜTEVEFFAMUİHTTİN AYTEN, MÜTEVEFFANADİRE AYTEN, MÜTEVEFFARAZİYE AYTEN, MÜTEVEFFA SABAHATTİN AYTEN, SALAHATTİN AYTEN, MÜTEVEFFA ZEYNEL AYTEN, ZÖHRE AYTEN BAYİS
2025/151E: Dava konusu Sivas İli Divriği İlçesi Uluçayır köyü 101 ada 74 parsel sayılı taşınmazın tapu malikleri; AYŞE EKEN, AYŞE KOCAOĞLU, MÜTEVEFFA BAYRAM ÇINAR, MÜTEVEFFA ÇİÇEK ÖZER, DİLBER ERDOĞAN, GÜLER KAYNAK, GÜLLÜ YÜCE, GÜLŞEN ÇINAR, HİKMET KOCAOĞLU, HİMMET ÇINAR, İLYAS ÖZBEK, İSMAİL KOCAOĞLU, MUSA ÇINAR, SONGÜL KARACAKALE, SULTAN BAYDAĞ
2025/150E:Dava konusu Sivas İli Divriği İlçesi Karasar köyü 111 ada 10 parsel ve Karasar köyü 110 ada 26 parsel sayılı taşınmazın tapu malikleri; BEREKET HASBAHÇE, ÇİLEM KARANAL, MÜTEVEFFA DURAN HASBAHÇE (MİRASÇI: OKAY HASBAHÇE, EYÜP HASBAHÇE), MÜTEVEFFA GÖHER HASBAHÇE (MİRASÇI: OKAY HASBAHÇE, EYÜP HASBAHÇE), , HASAN HÜSEYİN HASBAHÇE, MEHMET HASBAHÇE, MURAT HASBAHÇE, SATI ÖRDEK, TEMAM KARAHAN
2025/149E:Dava konusu Sivas İli Divriği İlçesi Mursal köyü 167 ada 4 parsel sayılı taşınmazın tapu malikleri; GÜLÜZAR ŞAHİN, MÜTEVEFFA HATUN ULUSOY, İNSAF SÖNMEZ, NADİYE AYDOĞDU
2025/148E:Dava konusu Sivas İli Divriği İlçesi Susuzörenköyü 117ada 2parsel sayılı taşınmazın tapu malikleri; MÜTEVEFFAABDULLAH GÜZEL, ALİ ARSLAN, MÜTEVEFFA ELİFE POLAT,MÜTEVEFFA HASAN KARSLI, İNSAF GÖKÇE, MUSTAFA GÜZEL
2025/147E: Dava konusu Sivas İli Divriği İlçesi Uluçayır köyü 116 ada 47 parsel sayılı taşınmazın tapu malikleri; ARİFE SALTA, AYFER TEZCAN, MÜTEVEFFABAKİ TEZCAN, BAYRAM TEZCAN, CELAL TEZCAN, FATMA ASLAN, GÜLŞEN TÜRKYILMAZ, HANET ARSLANDEMİR, HAYRİ TEZCAN, MÜTEVEFFAHÜSEYİN TEZCAN, MÜTEVEFFAMERCAN TEZCAN, NİYAZİ TEZCAN, SOLMAZ TEZCAN, MÜTEVEFFATEMAM ARSLAN
2025/146E: Dava konusu Sivas İli Divriği İlçesi Bahtiyarköyü 106ada 28 parsel sayılı taşınmazın tapu malikleri; MEHMET ŞEVKET KARAHALİLOĞLU, SAKİNE KARAHALİLOĞLU, MÜTEVEFFA SALİH KARAHALİLOĞLU (MİRASÇI: GÜLŞEN KARAHALİLOĞLU, ORKUN KARAHALİLOĞLU, DUYGU ALKIŞ, AYŞEGÜL BORAN) , SERAP KADIOĞLU, SERDAR İBRAHİM RIZA KARAHALİLOĞLU, MÜTEVEFFA SERPİL MERT (MİRASÇI: ASLIHAN ZEYNEP MERT, MERTHAN MEHMET MERT), TÜLAY KARAHALİLOĞLU,TÜLİN KARAHALİLOĞLU,
2025/145E: Dava konusu Sivas İli Divriği İlçesi Mursal köyü 167 ada 3 parsel sayılı taşınmazın tapu malikleri; ARİF AYTEN, AYNUR YERLİ, AZİZ ALİŞİROĞLU, BAĞDAT BAL, ÇİĞDEM BAYAR, MÜTEVEFFA ELİF YAĞBASAN, MÜTEVEFFA FADİME KAYA, GÜLDEN AĞTAŞ, MÜTEVEFFA GÜNAY SUBAŞI, GÜRCÜ EYLEN, HALİL İBRAHİM AYTEN, MÜTEVEFFA HASAN ÇİFÇİ, HÜLYA SARIKAYA, HÜSEYİN ÇİFÇİ, İHSAN AYTEN, KEMAL ÇİFÇİ, KIYMET AYTENİ MEHMET AYTEN, MERYEM KARABULUT, MUSTAFA AYTEN, MUSTAFA ÇİFÇİ, SATI AYTEN, SEYDO BAL, SONGÜL KIZILTUĞ, SÜLEYMAN BAL, YETER MERT, YILDIZ ERDOĞAN, YILDIZ ESEN, ZEHRA GÜNGÖR, ZEYNEP AYTEN
2025/144E:Dava konusu Sivas İli Divriği İlçesi Mursal Köyü 0 Ada 828 Parsel sayılı taşınmazın tapu malikleri; AHMET AKBULUT, MÜTEVEFFA ALİ TEMEL, ELİF IŞIK, MÜTEVEFFA EMİR TEMEL, HUMA TEMEL, KEZBAN APAYDIN, KIYMET TEMEL, NACİYE AKBULUT, NAZİK ŞİMŞEK, NAZLI HAKVERDİ, NERGİZ ODABAŞ, VEYSEL AKBULUTİ YUSUF AKBULUT, MÜTEVEFFA YUSUF TEMEL, ZEYNEP KAYA
2025/143E: Dava konusu Sivas İli Divriği İlçesi Susuzörenköyü 116ada 5parse sayılı taşınmazın tapu malikleri; MÜTEVEFFA ALİ AKTUNA(MİRASÇI: CEMAL AKTUNA, GÖNÜL YILDIRIM,CEMİL SINIR, HATİCE ATAK), MÜTEVEFFA BEKTAŞ AKTUNA, HİKMET AKTUNA, MÜTEVEFFA SAFİYE AKTUNA(MİRASÇI: SELVER BULDU, HİKMET YEŞİLTEPE), SENEM DURAN, SÜLEYMAN AKTUNA
2025/142E:Dava konusu Sivas İli Divriği İlçesi Ürük köyü 115 ada 197 parsel sayılı taşınmazın tapu malikleri; CELAL KIŞ, CUMA KIŞ,DURSUN KIŞ, ERDOĞAN KIŞ, ERGİN KIŞ, GÜLSEREN KIŞ, HACI KIŞ, SİNAN KIŞ, SULTAN KAYA, YUSUF KIŞ, ZÜLAL YAŞAR
2025/141E:Dava konusu Sivas İli Divriği İlçesi Mursal köyü 653 parsel sayılı taşınmazın tapu malikleri; MÜTEVEFFA ALİ ÇİFTÇİ
2025/140E:Dava konusu Sivas İli Divriği İlçesi Uluçayır köyü 118 ada 73 parsel sayılı taşınmazın tapu malikleri; ARİFE SALTA, AYFER TEZCAN, MÜTEVEFFABAKİ TEZCAN, BAYRAM TEZCAN, BELGİZAR YÜCE, CELAL TEZCAN, DEMET KILINÇ, DÖNDÜ BALOĞLU, FAİK MURAT CAN,FATMA ASLAN, GÜLŞEN TÜRKYILMAZ,HABİP YÜCE,HANEY ARSLANDEMİR,HATİCE DEMİRTAŞ, HAYRİ TEZCAN, HÜSNİYE YÜCE, İBRAHİM YÜCE, MENEVŞE CAN, MERAL YÜCE, MERCAN TEZCAN, MÜTEVEFFAHÜSEYİN TEZCAN, NADİYE TÜRK,NERGİZ SOYAL, NİLGÜN ÜNAL, NURSİMA BATUR, ORHAN YÜCE, SABAHAT KARSLI, MÜTEVEFFA SAFİYE DEMİRTAŞ, SALİH YÜCE, SEYFİ YÜCE,NİYAZİ TEZCAN, SOLMAZ TEZCAN, MÜTEVEFFATEMAM ARSLAN, ŞULE YILMAZTÜRK, ÜMİT CAN
2025/139E:Dava konusu Sivas İli Divriği İlçesi Bahtiyarköyü 106ada 18 parsel VE 106 ada 19 parsel sayılı sayılı taşınmazın tapu malikleri; FERUZA ULUBAY, HALİL İBRAHİM YILMAZ, HİDAYET YILMAZ, İNSAF GENÇTÜRK, MEHMET YILMAZ, SIRMA TEZCAN, VAHİDE TEZCAN
2025/138E:Dava konusu Sivas İli Divriği İlçesi Uluçayır köyü 101 ada 76 parsel sayılı taşınmazın tapu malikleri; MÜTEVEFFA HASAN KAYA, MÜTEVEFFA YUSUF KAYA
2025/137E: Dava konusu Sivas İli Divriği İlçesi Susuzörenköyü 125ada 26 parsel VE Susuzörenköyü 116 ada 3 parsel sayılı taşınmazın tapu malikleri; ADNAN DOĞAN, AYFER YÜCEER, AYSEL GÖKYÜREK, BELKİRAZ DOĞAN, ÇİÇEK KAYA, MÜTEVEFFA ELİF MUCUKGİL, ERDOĞAN DOĞAN, ERDAL DOĞAN, EROL DOĞAN, GÜLLÜ ÇARTIL, HATİCE DOĞAN, MEHMET DOĞAN, NERİMAN YILDIRIM, RABİA DOĞAN, SENEM DOĞAN, SEVGİ AYDOĞDU, SULTAN DOĞAN, TÜLAY DOĞAN, YETER YILDIZTAŞ, YUSUF DOĞAN, ZELİHA DOĞANARSLAN, ZELİHA GÜNDOĞDU
2025/136E: Dava konusu Sivas İli Divriği İlçesi Uluçayır köyü 118 ada 91 parsel sayılı taşınmazın tapu malikleri; MÜTEVEFFA AYŞE ÖZDEMİR, MÜTEVEFFAEMİNE ERDOĞAN, HALİL GÜNDOĞDU, HAYRİYE YILMAZ, İBRAHİM GÜNDOĞDU, MÜTEVEFFA İNSAF GÜNDOĞDU(MİRASÇI: EMİNE ERDOĞAN), MEHMET GÜNDOĞDU, RABİA DOĞAN, SIRMA MERT, MÜTEVEFFA ŞEMSİ KARŞIGİL, TUNCAY GÜNDOĞDU, TÜRKAN YILMAZ, YAKUP GÜNDOĞDU, MÜTEVEFFAYETER MENEVŞE,
2025/135E: Dava konusu Sivas İli Divriği İlçesi Uluçayır köyü 116 ada 48 parsel sayılı taşınmazın tapu malikleri; ALİ HAYDAR SOYAL, MELİHA KAYA, SADIK SOYAL, ŞEVKET SOYAL
2025/134E: Dava konusu Sivas İli Divriği İlçesi Ürük köyü 117 ada 67 parsel sayılı taşınmazın tapu malikleri; AZİZ ÇINAR, BAĞDAT KIŞ, MÜTEVEFFA BAYRAM ÇINAR, MÜTEVEFFABEŞİR ÇINAR, BÜLENT ULUSOY, CEMİL ÇINAR, MÜTEVEFFACENGİZ ÇINAR, EBUZER ÇINAR, ELİF ÇINAR, ELMAS ÇINAR, ELMAS ESER, ENDER ÇINAR, MÜTEVEFFA FATMA KAYA, MÜTEVEFFA FATMA YALÇIN, FATMA YEŞİL, MÜTEVEFFA FİRAZ GÜLLER, MÜTEVEFFAGÜLLÜ ÇINAR, GÜLÜZAR SAZLI, MÜTEVEFFAHALİL ÇINAR, HATİCE ÇINAR, HATEM ÇINAR, 24137545494 T.C. KİMLİK NUMARALI HATİCE ÇINAR, MÜTEVEFFA HATİCE YAĞBASAN, HAYRİYE KOCA, MÜTEVEFFA HÜSEYİN ÇINAR, HÜSEYİN ÇINAR, İBRAHİM ÇINAR, İNCİ ER, MÜTEVEFFA İNCİ YAĞBASAN, İSMAİL ÇINAR, MÜTEVEFFA KİBAR GÜNDOĞDU, MÜTEVEFFAMEHMET ÇINAR, MÜTEVEFFA MEHMET ÇINAR, MÜTEVEFFA MELEK ÇINAR, MÜTEVEFFA MERCAN AYDOĞAN, MUSTAFA ÇINAR, MÜTEVEFFAMÜBİN ÇOBAN, MÜNİRE ÇINAR, NACİYE BALABAN, MÜTEVEFFA NADİYE ULUSOY, NİBİL ÇOLAK, NURADİYE AYDOĞAN, NURAY ÇINAR, ÖMER ÇINAR, SAFİYE ÇINAR, SALMAN ÇINAR, SELVER SAZLI, SEZER ÇINAR, SIFAT ODABAŞI, MÜTEVEFFASUNA ÇINAR, SUNA YİĞİT, ŞEMSİ AKKAYA, YETER ÇINAR, YILMAZ ULUSOY, ZEHRA DENİZ, ZEKİYE ÇINAR, ZEYNEP ODABAŞI, ZEYNEP ULUSOY,MÜTEVEFFA ZÜLFİ AYDOĞAN,
2025/133E: Dava konusu Sivas İli Divriği İlçesi Ürük köyü 115 ada 237 parsel sayılı taşınmazın tapu malikleri; İSMAİL ODABAŞI
2025/132E:Dava konusu Sivas İli Divriği İlçesi Uluçayır köyü 101 ada 75 parsel sayılı taşınmazın tapu malikleri; GÜLLÜ YÜCE, HABİP YÜCE, İBRAHİM YÜCE, SALİH YÜCE, ŞULE YILMAZTÜRK
2025/131E:Dava konusu Sivas İli Divriği İlçesi Ürük köyü 115 ada 208 parsel sayılı taşınmazın tapu malikleri; MÜTEVEFFA ALİ KIŞ
2025/130E: Dava konusu Sivas İli Divriği İlçesi Ürük köyü 115 ada 16 parsel sayılı taşınmazın tapu malikleri; ELİF AYDOĞAN, MÜTEVEFFA FATMA AYDOĞAN(MİRASÇI: ELİF KAYA,), GÜLLÜ AYDOĞAN, HASAN AYDOĞAN, MÜTEVEFFAHÜSEYİN AYDOĞAN(MİRASÇI: ELİF KAYA, BELGÜZAR AYDOĞAN), MELAHAT BAŞTÜRK, MÜTEVEFFA MUSTAFA AYDOĞAN(MİRASÇI: PAKİZE AYDOĞAN, EREN AYDOĞAN, ELİF AYDOĞAN İBİŞ), NEBEHAT AYDOĞAN, SEBAHAT BAL, MÜTEVEFFAŞEHRİBAN BOSTANCI (MİRASÇI: AYDIN BOSTANCI, FATMA BOSTANCI, FATMA KÖSEOĞLU), VAHDET AYDOĞAN, VAHİDE AYDOĞAN, VEYSEL AYDOĞAN, YUSUF AYDOĞAN, ZÜLAL UZUN
2025/129E:Dava konusu Sivas İli Divriği İlçesi Bahtiyarköyü 106ada 20parsel sayılı taşınmazın tapu malikleri; MÜTEVEFFA İBRAHİM YILMAZ (MİRASÇI: SOLMAZ YILMAZ, HÜSEYİN YILMAZ, ESAT YILMAZ, TAYYAR YILMAZ)
2025/128E:Dava konusu Sivas İli Divriği İlçesi Uluçayır köyü 123 ada 3 parsel sayılı taşınmazın tapu malikleri; HANİFE TEMEL, HÜSEYİN SOYAL
2025/127E: Dava konusu Sivas İli Divriği İlçesi Ürük köyü 115 ada 17 parsel sayılı taşınmazın tapu malikleri; MÜTEVEFFA FATMA ÇINAR, MÜTEVEFFAİBRAHİM AYDOĞAN, MERCAN ÖZAT, MÜTEVEFFANERGİZ, ÖZAT AYDOĞAN, SEHAR BAL, MÜTEVEFFA ŞEHRİBAN AYDOĞAN(MİRASÇI: ZÖHRE YILDIZ, HÜSNE BABACAN), VAHİDE AYDOĞAN, YILDIRIM AYDOĞAN
2025/126E: Dava konusu Sivas İli Divriği İlçesi Uluçayır köyü 118 ada 88 parsel sayılı taşınmazın tapu malikleri; CENO KÖSE, GAZİ YILDIRIM, MAHMUT YILDIRIM, 35522165920 T.C. KİMLİK NUMARALI MAHMUT YILDIRIM, MEHMET YILDIRIM,RÜSTEM YILDIRIM, SEHER ÇINAR, SEVİM HERGÜL, YETER ÖZCAN, MÜTEVVEFFA ZELİHA ÖZDEMİR
2025/125E: Dava konusu Sivas İli Divriği İlçesi Uluçayır köyü 101 ada 77parsel sayılı taşınmazın tapu malikleri; ALİ YUSUF İLHAN,BELGİZAR YÜCE, DÖNDÜ BALOĞLU, ELİF YAĞBASAN,HATİCE DEMİRTAŞ, HÜSEYİN İLHAN, HÜSNİYE YÜCE, MERAL YÜCE, MUSTAFA İLHAN, NERGİZ SOYAL, NERMİN İLHAN, NİLGÜN ÜNAL, NURSİMA BATUR, ORHAN YÜCE, ÖZGÜR İLHAN, ÖZLEM İLHAN, SEMA İLHAN, SEMİHA İLHAN, SERAP İLHAN, 36026149102 T.C. KİMLİK NUMARALI SERAP İLHAN,SERDAR İLHAN, SEYFİ YÜCE,ZEKİYE İLHAN, MÜTEVEFFA ZEYNEL İLHAN
2025/124E: Dava konusu Sivas İli Divriği İlçesi Mursal köyü 651 parsel sayılı taşınmazın tapu malikleri; MÜTEVEFFA AHMET BAL, MÜTEVEFFA AHMET BALOĞLU, MÜTEVEFFA MUSA BALOĞLU
2025/123E:Dava konusu Sivas İli Divriği İlçesi Bahtiyarköyü 103ada 17 parsel sayılı taşınmazın tapu malikleri; MÜTEVEFFA NESİMİ ÖZDEMİR(MİRASÇI: GÜLÜZAR DARI, SADIK KAYA ÖZDEMİR, SATI AYDOĞAN, YILDIZ HAKVERDİ), MÜTEVEFFA YUSUF ÖZKAN
2025/122E: Dava konusu Sivas İli Divriği İlçesiUluçayır köyü 114 ada 24parsel sayılı taşınmazın tapu malikleri; VELİ ÇELİK
2025/121E:Dava konusu Sivas İli Divriği İlçesi Uluçayır köyü 118 ada 64parsel sayılı taşınmazın tapu malikleri; ÇİÇEK ÖZER, GÜLLÜ YÜCE, MUSTAFA ÇINAR
2025/120E:Dava konusu Sivas İli Divriği İlçesi Uluçayır köyü 114 ada 5parsel sayılı taşınmazın tapu malikleri; AHMET BARLAK, MÜTEVEFFA ELİF CAN(MİRASÇI: ZEKİ CAN, SALİH CAN), MÜTEVEFFA ELMAS ULUBAY, ESME ODABAŞI, FİLİZ AKYAR, FUNDA ELBER, İSMET BARLAK, MAHİR OZAN CAN, NİBİN ASLAN, MÜTEVEFFA SÜLEYMAN BARLAK(MİRASÇI: MEHMET CAN, PEHLÜL BARLAK, HAMZA NABİ BARLAK, SATI ORTATEPE), ŞEHRİ AKKAYA
2025/119E:Dava konusu Sivas İli Divriği İlçesi Uluçayır köyü 114 ada 29parsel ve Uluçayır köyü 114 ada 28 parsel sayılı taşınmazın tapu malikleri; MUSTAFA OLGUN
2025/118E: Dava konusu Sivas İli Divriği İlçesi Ürük köyü 115 ada 11 parsel ve Ürük köyü 117 ada 6 parsel sayılı taşınmazın tapu malikleri; BAĞDAT AYDOĞAN, İSMAİL BALBAY, İSMİHAN KARAHAN, VEYSEL BALBAY
2025/117E:Dava konusu Sivas İli Divriği İlçesi Kayaburun köyü 151 ada 56 parsel ve Kayaburun köyü 151 ada 1 parsel sayılı taşınmazın tapu malikleri; ERCAN KARAGÖZ
2025/116E: Dava konusu Sivas İli Divriği İlçesi Ürük köyü 115 ada 206 parsel sayılı taşınmazın tapu malikleri; AYHAN YAĞBASAN, AZİZ YAĞBASAN, MÜTEVEFFA DURSUN KOCA, MÜTEVEFFA HASAN KOCA, HASAN YAĞBASAN, MÜTEVEFFAHÜSEYİN YAĞBASAN, MÜTEVEFFA, KAMBER YAĞBASAN, KASIM YAĞBASAN, MÜTEVEFFA KIYASI YAĞBASAN, MÜTEVEFFAMENEVŞE ODABAŞI, MUSA YAĞBASAN, MUSTAFA KOCA, RABİA POLAT, SEBEHATTİN YAĞBASAN, MÜTEVEFFA SUNA KOCA, MÜTEVEFFA SÜLEYMAN KOCA, SÜLEYMAN YAĞBASAN, MÜTEVEFFA YUNUS YAĞBASAN, YUSUF YAĞBASAN
2025/115E:Dava konusu Sivas İli Divriği İlçesi Gökçebel köyü 109 ada 147parsel sayılı taşınmazın tapu malikleri; AHMET HAYAT, ALİ HAYAT, BAHRİ HAYAT, CELAL ŞAFAK, DURDANA DİKENLİBUDAK, GÜLER BOYRAZ, HANIM HAYAT, HATUN KAYA, HAYDAR HAYAT, MELEK MENEVŞE, METİN KAYA, MUSTAFA HAYAT, NAZMİ HAYAT, MÜTEVEFFA ŞERAFETTİN ŞAFAK, MÜTEVEFFAŞERİFE HAYAT, YUSUF HAYAT, MÜTEVEFFAYUSUF KAYA, MÜTEVEFFAYUSUF ŞAFAK, MÜTEVEFFAZÖHRE UZUN, MÜTEVEFFA ZEHRA UZUN
2025/114E:Dava konusu Sivas İli Divriği İlçesi Gökçebel köyü 109 ada 77 sayılı taşınmazın tapu malikleri; ELİF PİLAVCI, GÜLCİHAN PİLAVCI, GÜLÜZAR SARIKAYA, MÜTEVEFFA HAKKI PİLAVCI, HANEY KARATAŞ, HÜSEYİN PİLAVCI, HÜSNE GÜNDOĞDU, İSMAİL GÜNDOĞDU, MERYEM KILIÇ, RIZA KILIÇ, RÜSTEM GÜNDOĞDU, SALMAN GÜNDOĞDU, VAHİDE GÜNDOĞDU YILDIRIM, VEDAT GÜNDOĞDU, YUSUF PİLAVCI
2025/113E:Dava konusu Sivas İli Divriği İlçesi Uluçayır köyü 101 ada 29parsel sayılı taşınmazın tapu malikleri; DEMET KILINÇ, FAİK MURAT CAN, MÜTEVEFFA MENEVŞE CAN, NADİYE TÜRK, SABAHAT KARSLI, ÜMİT CAN
2025/112E:Dava konusu Sivas İli Divriği İlçesi Ürük köyü 108 ada 88 parsel sayılı taşınmazın tapu malikleri; MÜTEVEFFA AHMET ODABAŞI, GÖHER SAZLI, HASAN YAĞBASAN, MÜTEVEFFA HÜSEYİN SAZLI, MÜTEVEFFA KAMBER YAĞBASAN, MEHMET ODABAŞI, MENEKŞE BOZKURT, MÜTEVEFFA SADIK YAĞBASAN, SAKİNE ÇINAR, SATI SAZLI, MÜTEVEFFA SUNA SAZLIU, MÜTEVEFFA SÜLEYMAN POLAT, ZÖHRE SAZLI
2025/111E:Dava konusu Sivas İli Divriği İlçesi Ürük köyü 107 ada 4 parsel sayılı taşınmazın tapu malikleri; BATTAL ODABAŞI
2025/110E:Dava konusu Sivas İli Divriği İlçesi Gökçebel köyü 109 ada 75parsel sayılı taşınmazın tapu malikleri; AHMET HAYAT, ALİ HAYAT, MÜTEVEFFA BAHRİ HAYAT (MİRASÇI: KEVSER HAYAT, ÇAĞLAR HAYAT, PINAR HAYAT) ,DURDANA DİKENLİBUDAK, HANIM HAYAT, HAYDAR HAYAT,İSMİCAN YALÇIN, KASIM ULUBAY, MUSTAFA HAYAT, NAZMİ HAYAT, MÜTEVEFFAŞERİFE HAYAT(MİRASÇI: KEVSER HAYAT, ÇAĞLAR HAYAT, PINAR HAYAT), YUSUF HAYAT,MÜTEVEFFA ZEHRA UZUN
2025/109E:Dava konusu Sivas İli Divriği İlçesi Uluçayır köyü 117 ada 2-3-4parsel sayılı taşınmazın tapu malikleri; ABDULLAH HERGÜL, ABDURRAHMAN HERGÜL, GÜLÜZAR ATEŞOĞLU, HASAN HERGÜL, MÜTEVEFFA HASAN KARSLI, HATİCE ERGÜL, İNSAF HERGÜL, İSMAİL HERGÜL,KAMBER HERGÜL, MÜTEVEFFA KAZİ KARSLI, MÜTEVEFFA METİN HERGÜL, SADIK HERGÜL, SATI GÖKTAŞ, MÜTEVEFFA SATI HIRLAK, SEHER ÇINAR, MÜTEVEFFA SENEM CAN, ŞERİFE HERGÜL, VİCDAN YILDIRIM
2025/108E: Dava konusu Sivas İli Divriği İlçesi Gökçebel köyü 109 ada 67parsel sayılı taşınmazın tapu malikleri; MÜTEVEFFA ALİ ASLAN,BİRGÜL ASLAN, DUYGU ASLAN, ELİF ULUBAY, GÖZDE ASLAN, HÜSEYİN ASLAN, MENDERES ASLAN, MUSTAFA ASLAN, PONAR ASLAN, SEDEF ASLAN, SENEM YAVAŞ
2025/107E:Dava konusu Sivas İli Divriği İlçesi Uluçayır köyü 101 ada 28 parsel sayılı taşınmazın tapu malikleri; AYŞE EKEN, AYŞE KOCAOĞLU, MÜTEVEFFA BAYRAM ÇINAR, MÜTEVEFFA ÇİÇEK ÖZER, DİLBER ERDOĞAN, GÜLER KAYNAK, GÜLLÜ YÜCE, GÜLŞEN ÇINAR, HİKMET KOCAOĞLU, HİMMET ÇINAR, İLYAS ÖZBEK, İSMAİL KOCAOĞLU, MUSA ÇINAR, SONGÜL KARACAKALE, SULTAN BAYDAĞ
2025/106E:Dava konusu Sivas İli Divriği İlçesi Ürük köyü 115 ada 218 parsel sayılı taşınmazın tapu malikleri; HÜSEYİN ODABAŞI
2025/105E: Dava konusu Sivas İli Divriği İlçesi Ürük köyü 108 ada 116 parsel sayılı taşınmazın tapu malikleri; BEKTAŞ ULUSOY, MÜTEVEFFA BEŞİR ULUSOY, CAFER YAĞBASAN, DİLEK ŞERİK, ELİF YAĞBASAN, GÜLLÜ BOSTANCI, MÜTEVEFFA İSMAİL ULUSOY, MÜTEVEFFA MEHMET ALİ YAĞBASAN, MÜTEVEFFA NAVRUZ ULUSOY, MÜTEVEFFA SAFİYE AYDOĞAN, MÜTEVEFFA SAFİYE YAĞBASAN
2025/104E:Dava konusu Sivas İli Divriği İlçesi Gökçebel köyü 109 ada 80parsel sayılı taşınmazın tapu malikleri; ALİ ŞİMŞEK, BİRCAN ŞİMŞEK, GÜLSEREN TEMÜRTÜRKAN, GÜLSÜM ÖZTÜRK, HÜLYA KAYA, HÜSNİYE ŞİMŞEK, MÜTEVEFFA İSMAİL ŞİMŞEK, MENEKŞE CAN, SEHER ŞİMŞEK, YETER ERDEM, YUSUF ŞİMŞEK
2025/103E:Dava konusu Sivas İli Divriği İlçesi Uluçayır köyü 115 ada 40parsel sayılı taşınmazın tapu malikleri; ARİFE SALTA, AYFER TEZCAN, MÜTEVEFFABAKİ TEZCAN, BAYRAM TEZCAN, BELGİZAR YÜCE, CELAL TEZCAN, DÖNDÜ BALOĞLU, MÜTEVEFFA ELİF CAN, FATMA ASLAN, FİLİZ AKYAR, FUNDA ELBER, GÜLŞEN TÜRKYILMAZ, HABİP YÜCE, HANEY ARSLANDEMİR, HATİCE DEMİRTAŞ, HAYRİ TEZCAN, HÜSEYİN TEZCAN, HÜSNİYE YÜCE, MAHİR OZAN CAN, MERAL YÜCE, MÜTEVEFFAMERCAN TEZCAN, NERGİZ SOYAL, NİBİN ASLAN, NİLGÜN ÜNAL, NURSİMA BATUR, ORHAN YÜCE, MÜTEVEFFA SAFİYE DEMİRTAŞ, SALİH YÜCE, SEYFİ YÜCE, NİYAZİ TEZCAN, SOLMAZ TEZCAN, ŞEHRİ AKKAYA,ŞULE YILMAZTÜRK, MÜTEVEFFATEMAM ARSLAN
2025/102E:Dava konusu Sivas İli Divriği İlçesi Gökçebel köyü 109 ada 151parsel sayılı taşınmazın tapu malikleri; ABBAS PİLAVCI, AHMET PİLAVCI, MÜTEVEFFA GÜLÜZAR BALCAN, MÜTEVEFFA HASAN ERBAY, HASAN HÜSEYİN HAYAT, HATİCE ÖZDEMİR, HÜSEYİN PİLAVCI, HÜSNÜYE ERBAY, KEVSER SALKAYA, MEMET PİLAVCI, MERİ ERBAY, MUHARREM ERBAY, MÜTEVEFFA MUSTAFA PİLAVCI, MÜTEVEFFA NERGİS ERDOĞAN, MÜTEVEFFA ŞEMSİ ASLAN, MÜTEVEFFA ŞEMSİ PİLAVCI, YETER BALCI,ZEYNEP ERGÜN
2025/101E:Dava konusu Sivas İli Divriği İlçesi Ürük köyü 108 ada 118 parsel sayılı taşınmazın tapu malikleri; MÜTEVEFFA ABDULLAH ULUSOY ( MİRASÇI:SONGÜL AÇIL, YETER YILDIRIM, SATI ULUSOY, SADIK ULUSOY, FATMA SÖNMEZ)
2025/100E:Dava konusu Sivas İli Divriği İlçesi Uluçayır köyü 116 ada 5parsel sayılı taşınmazın tapu malikleri; ALİ YUSUF İLHAN, BELGİZAR YÜCE, DÖNDÜ BALOĞLU, ELİF YAĞBASAN, HATİCE DEMİRTAŞ,HÜSEYİN İLHAN, HÜSNİYE YÜCE, MERAL YÜCE, MUSTAFA İLHAN, NERGİZ SOYAL, NERMİN İLHAN, NİLGÜN ÜNAL, NURSİMA BATUR, ORHAN YÜCE, ÖZGÜR İLHAN, ÖZLEM İLHAN, SEMA İLHAN, SEMİHA İLHAN, SERAP İLHAN, 36026149102 T.C. KİMLİK NUMARALI SERAP İLHAN, SERDAR İLHAN, SEYFİ YÜCE, ZEKİYE İLHAN, MÜTEVEFFA ZEYNEL İLHAN,
2025/99E: Dava konusu Sivas İli Divriği İlçesi Susuzörenköyü 111ada 1parselveSusuzörenköyü11 ada 8 parsel sayılı taşınmazın tapu malikleri; MÜTEVEFFA HAYDAR YILDIRIM(MİRASÇI: GÜLCAN DENİZ, AHMET YILDIRIM, ŞENGÜL TÜRKÖZ, HÜSEYİN YILDIRIM, SERCAN KARAKOÇ), MÜTEVEFFA MUSA YILDIRIM (MİRASÇI: OKTAY YILDIRIM, GÖKÇE YILDIRIM, GÜRKAN YILDIRIM), SAFİYE YILDIRIM, MÜTEVEFFA YUSUF YILDIRIM(MİRASÇI: SEHER YILDIRIM, SAADET ALP,)
2025/98E: Dava konusu Sivas İli Divriği İlçesi Gökçebelköyü 110 ada 28parsel sayılı taşınmazın tapu malikleri; ÇİÇEK YARDIMCI, ELİF ULUBAY, HANIM HAYAT, MÜTEVEFFA KAMBER YALÇIN (MİRASÇI : DURMUŞ YALÇIN, MERCAN YALÇIN AYVAZ, AHMET YALÇIN) , MAHMUT YALÇIN
2025/97E:Dava konusu Sivas İli Divriği İlçesi Ürük köyü 108 ada 83 parsel sayılı taşınmazın tapu malikleri; BAĞDAT YAĞBASAN, MÜTEVEFFA BAYRAM YAĞBASAN, HALİL ÖRENCİK, NUTKİYE YAĞBASAN, MÜTEVEFFA ZEHRA GÜNDOĞDU,
2025/96E:Dava konusu Sivas İli Divriği İlçesi Ürük köyü 107 ada 5 parsel sayılı taşınmazın tapu malikleri; İBRAHİM ODABAŞI
2025/95E:Dava konusu Sivas İli Divriği İlçesi Uluçayır köyü 107 ada 5parsel sayılı taşınmazın tapu malikleri; ALİ ŞAHİN, HAYDAR ŞAHİN, HAYRİYE KILINÇ, ZELİHA ŞAHİN, ZEYNEL ŞAHİN
2025/94E:Dava konusu Sivas İli Divriği İlçesi Ürük köyü 115 ada 241 parsel veÜrük köyü 117 ada 128 parsel sayılı taşınmazın tapu malikleri; MÜTEVEFFA ALİ ODABAŞI(MİRASÇI: KAYA ODABAŞI)
2025/93E:Dava konusu Sivas İli Divriği İlçesi Ürük köyü 108 ada 78 parsel sayılı taşınmazın tapu malikleri; AHMET ŞAFAK, BAĞDAT YAĞBASAN, MÜTEVEFFA BAYRAM YQAĞBASAN, MÜTEVEFFA BELGÜZAR AYTEN, CAFER ÖRENCİK, CEMİLE ÖRENCİK, ÇETİN ÖRENCİK, DENİZ ASLAN, DERYA KOŞANER, HEMENGÜL ÖRENCİK, KEMAL ÖRENCİK, MEHMET ŞAFAK, NEVZAT ŞAFAK, NUTKİYE YAĞBASAN, MÜTEVEFFA ZEHRA GÜNDOĞDU
2025/92E:Dava konusu Sivas İli Divriği İlçesi Uluçayır köyü 117 ada 1 parsel, Uluçayır köyü 116 ada 4 parsel, Uluçayır köyü 118 ada 62 parsel ve Uluçayır köyü 118 ada 59 parsel sayılı taşınmazın tapu malikleri; AŞUR ÇINAR, MÜTEVEFFA HÜSEYİN ÇINAR, MÜTEVEFFA KAMBER ÇINAR, SEHER ÇINAR, MÜTEVEFFA YAŞAR ÇINAR
2025/91E:Dava konusu Sivas İli Divriği İlçesi Uluçayır köyü 115 ada 38parsel sayılı taşınmazın tapu malikleri; ALİ HERGÜL, HANİFE TEMEL, HÜSEYİN SOYAL, MÜTEVEFFA HÜSNE SATILMIŞ, MÜTEVEFFA MUSTAFA HERGÜL, MÜTEVEFFA ŞEMSİ KÜÇÜK, MÜTEVEFFA ZÖHRE TEMEL
2025/90E:Dava konusu Sivas İli Divriği İlçesi Gökçebel köyü 110 ada 32parsel sayılı taşınmazın tapu malikleri; ALİ YALÇIN, GAZİ YALÇIN, MÜTEVEFFA GÜLÜZAR YALÇIN, MÜTEVEFFA HIDIR YALÇIN, MÜTEVEFFA MENEVŞE ERDOĞDU, MÜTEVEFFA MERCAN ERDOĞAN, MUSTAFA YALÇIN
2025/89E:Dava konusu Sivas İli Divriği İlçesi 106 ada 3 parsel ve 106 ada 4 parsel sayılı taşınmazın tapu malikleri; ALİYE YÜCEDAĞ, KEMAL ŞAHİN, MELİHA KOLUAÇIK, NECATİ ŞAHİN, SADIK ŞAHİN, SULTAN ŞAHİN, VELİ ŞAHİN, ZÜLFÜGAR ŞAHİN,
2025/88E:Dava konusu Sivas İli Divriği İlçesi Uluçayır köyü 116 ada 3parsel sayılı taşınmazın tapu malikleri; MÜTEVEFFA AYŞE ÖZDEMİR, MÜTEVEFFA EMİNE ERDOĞAN, HALİL GÜNDOĞDU, HAYRİYE YILMAZ, İBRAHİM GÜNDOĞDU, MÜTEVEFFA İNSAF GÜNDOĞDU, RABİA DOĞAN, SİRMA MERT, TUNCAY GÜNDOĞDU, TÜRKAN YILMAZ, YAKUP GÜNDOĞDU, MÜTEVEFFA YETER MENEVŞE
2025/87E:Dava konusu Sivas İli Divriği İlçesi Gökçebel köyü 109 ada 150parsel sayılı taşınmazın tapu malikleri; MÜTEVEFFA ABİDİN SAYGI, BAĞDAT GÖL, BAHAR ER, EMİNE SAYGI, MÜTEVEFFA FADİME GÜNDOĞDU, HATİCE MENEVŞE, MÜTEVEFFA VELİ SAYGI
2025/86E:Dava konusu Sivas İli Divriği İlçesi Ürük köyü 108 ada 89 parsel ve Ürük köyü 108 ada 85 parsel sayılı taşınmazın tapu malikleri; MÜTEVEFFA ABDULVAHAP AYDOĞAN, ATEŞ ÖRENCİK, BAŞAK ÖRENCİK, BEDİRİYE ÖRENCİK, BURCU ÖRENCİK, MÜTEVEFFA EMİNE AYDOĞAN, FATMA ODABAŞI, FİGEN TUNABOYLU, MÜTEVEFFA GAZİ GEÇER, HASAN TUNABOYLU, MÜTEVEFFA İSMAİL AYDOĞAN, MÜTEVEFFA İSMET GEÇER, KAMBER ÖRENCİK, MÜTEVEFFA KAMİLE POLAT, MERCAN SAZLI, SENEM TUNABOYLU SERT, SEVİNÇ ÖRENCİK, SONGÜL YALÇIN, MÜTEVEFFA TEMAM KARAVELİ, TOLGA ÖRENCİK, ÜMMÜGÜLSÜM TUNABOYLU, YETER TUNABOYLU, YILMAZ TUNABOYLU, YUSUF TURGUT ÖRENCİK
2025/85E: Dava konusu Sivas İli Divriği İlçesi Uluçayır köyü 106 ada 6parsel sayılı taşınmazın tapu malikleri; MÜTEVEFFA AYŞE ÖZDEMİR, MÜTEVEFFA EMİNE ERDOĞAN, HALİL GÜNDOĞDU, HAYRİYE YILMAZ, İBRAHİM GÜNDOĞDU, MÜTEVEFFA İNSAF GÜNDOĞDU, RABİA DOĞAN, SIRMA MERT, TUNCAY GÜNDOĞDU, TÜRKAN YILMAZ, YAKUP GÜNDOĞDU, MÜTEVEFFA YETER MENEVŞE
2025/84E:Dava konusu Sivas İli Divriği İlçesi Ürük köyü 107 ada 6 parsel sayılı taşınmazın tapu malikleri; AYİŞE ÇINAR, MÜTEVEFFA FİTOS ODABAŞI (MİRASÇI: GAZİ YILDIRIM, MAHMUT YILDIRIM, MEHMET YILDIRIM, RÜSTEM YILDIRIM, SEVİM HERGÜL), HAMDULLAH ODABAŞI, MÜTEVEFFA MAKBULE ODABAŞI, METİN ODABAŞI, NADİRE YILDIRIM, MÜTEVEFFA SEHER YILDIRIM(MİRASÇI: GAZİ YILDIRIM, MAHMUT YILDIRIM, MEHMET YILDIRIM, RÜSTEM YILDIRIM, SEVİM HERGÜL), ZEKİYE ODABAŞI, ZELİHA ULUSOY
2025/83E:Dava konusu Sivas İli Divriği İlçesi Gökçebelköyü 109 ada 69 parsel ve Gökçebel köyü109 ada 148parsel sayılı taşınmazın tapu malikleri; MÜTEVEFFA EROL ERDOĞAN, MÜTEVEFFA HASAN ERDOĞAN, MEHMET ERDOĞAN, MUHARREM ERDOĞAN, SAİT AHMET ERDOĞAN, SEVGİ ERDOĞAN, SEVİM KORKMAZ, YUSUF ERDOĞAN, ZÖHRE ÇELİK
2025/82E:Dava konusu Sivas İli Divriği İlçesi Ürük köyü 108 ada 76 parsel ve Ürük köyü 107 ada 3 parsel sayılı taşınmazın tapu malikleri; AZİZ ÇINAR
2025/81E: Dava konusu Sivas İli Divriği İlçesi Susuzörenköyü 116 ada 6 parsel sayılı taşınmazın tapu malikleri; ALİ ATMACA, AYDIN ATMACA, ELİF ATMACA, 47455768130 T.C. KİMLİK NUMARALI ELİF ATMACA, MÜTEVEFFA FATMA ATMACA (ESME KAYA, MUHARREM ATMACA, HÜSEYİN ATMACA, MEHMET ATMACA), FEYZİ ATMACA, GANİ ATMACA, GÜLBİÇEN ÇİÇEK, HÜSEYİN GÜZEL, HÜSEYİN ŞİMŞEK, KAYA ATMACA,MERCAN ATMACA, MÜTEVEFFA MÜBİN SAYGI, MÜTEVEFFA ŞEMSİ IŞIK(MİRASÇI: FERİZA IŞIK, AHMET ŞİMŞEK, NAZ IŞIK), YUSUF ATMACA
2025/80E:Dava konusu Sivas İli Divriği İlçesi Gökçebel köyü 109 ada 149parsel sayılı taşınmazın tapu malikleri; HAMİT ÖRENCİK
2025/79E:Dava konusu Sivas İli Divriği İlçesi Ürük köyü 108 ada 119 parsel ve Ürük köyü 115 ada 238 parsel sayılı taşınmazın tapu malikleri; MÜTEVEFFA AZİZ ULUSOY (MİRASÇI: SATI ULUSOY, GÖKHAN ULUSOY, AYHAN ULUSOY, İLHAN ULUSOY) , ELİFE GÜNDOĞDU, HASAN ULUSOY, MÜTEVEFFA KAMBER ULUSOY (MİRASÇI: MENŞURE ULUSOY,ZEHRA ÇİFTÇİ, YUSUF ULUSOY) , MUSA ULUSOY
2025/78E:Dava konusu Sivas İli Divriği İlçesi Uluçayır köyü 114 ada 18 parsel ve Uluçayır köyü 115 ada 39 parsel sayılı taşınmazın tapu malikleri; AHMET MUHTAR YÜCE, ARİFE SALTA, AYFER TEZCAN, MÜTEVEFFABAKİ TEZCAN (MİRASÇI: VAHİDE TEZCAN, HÜLYA TEZCAN, UTKU TEZCAN, BERNA KARAKOÇ), BAYRAM TEZCAN, BELGİZAR YÜCE, CELAL TEZCAN, DÖNDÜ BALOĞLU, MÜTEVEFFA ELİF CAN (MİRASÇI: ZEKİ CAN, SALİH CAN), FATMA ASLAN, FİLİZ AKYAR, FUNDA ELBER, GÜLŞEN TÜRKYILMAZ,HANEY ARSLANDEMİR,HATİCE DEMİRTAŞ,HAYRİ TEZCAN, HÜSEYİN TEZCAN, HÜSNİYE YÜCE, MAHİR OZAN CAN, MERAL YÜCE, MÜTEVEFFA MERCAN TEZCAN, NERGİZ SOYAL, NİBİN ASLAN, NİLGÜN ÜNAL, NİYAZİ TEZCAN, NURSİMA BATUR, ORHAN YÜCE, MÜTEVEFFA SAFİYE DEMİRTAŞ (HÜSEYİN DEMİRTAŞ, AYDOĞAN DEMİRTAŞ, BERRİN YÜCE, EROL DEMİRTAŞ) , SEYFİ YÜCE, SOLMAZ TEZCAN, ŞEHRİ AKKAYA, MÜTEVEFFA TEMAM ARSLAN
2025/77E:Dava konusu Sivas İli Divriği İlçesi Uluçayır köyü 118 ada 71 parsel sayılı taşınmazın tapu malikleri; AYÇA SİRAAY, ELÇİN ÖZALP, GÜLDESTE ÖZDEMİR, İNSAF YILDIRIM, LALE DİKEREL, MEHMET ALİ YILDIRIM, MERCAN YILDIRIM, MURAT YENER YILDIRIM, MÜSLÜM CEMAL YILDIRIM, NADİRE YILDIRIM, SADIK YILDIRIM, ŞEMSİ YILMAZ, YUSUF ZİYA YILDIRIM
2025/76E:Dava konusu Sivas İli Divriği İlçesi Uluçayır köyü 114 ada 19 parsel sayılı taşınmazın tapu malikleri; ARİFE SALTA, AYFER TEZCAN, MÜTEVEFFABAKİ TEZCAN, BAYRAM TEZCAN, BELGİZAR YÜCE, CELAL TEZCAN, DEMET KILINÇ, DÖNDÜ BALOĞLU, FAİK MURAT CAN,FATMA ASLAN,GÜLLÜ YÜCE, GÜLŞEN TÜRKYILMAZ,HABİP YÜCE,HANEY ARSLANDEMİR,HATİCE DEMİRTAŞ, HAYRİ TEZCAN, MÜTEVEFFA HÜSEYİN TEZCAN (MİRASÇI: SAADET CAN, NAZİK HOŞNAM, HALİME GÜNENDİ) , HÜSNİYE YÜCE, İBRAHİM YÜCE, MENEVŞE CAN, MERAL YÜCE,MÜTEVEFFAMERCAN TEZCAN,NADİYE TÜRK,NERGİZ SOYAL, NİLGÜN ÜNAL, NİYAZİ TEZCAN,NURSİMA BATUR, ORHAN YÜCE, SABAHAT KARSLI, MÜTEVEFFA SAFİYE DEMİRTAŞ, SALİH YÜCE, SEYFİ YÜCE, SOLMAZ TEZCAN, MÜTEVEFFATEMAM ARSLAN, ŞULE YILMAZTÜRK, ÜMİT CAN
2025/75E:Dava konusu Sivas İli Divriği İlçesi Ürük köyü 115 ada 239 parsel veÜrük köyü 115 ada 240 parsel sayılı taşınmazın tapu malikleri; ABDULLAH ULUSOY, MÜTEVEFFA AZİZ ULUSOY (MİRASÇI: SATI ULUSOY, GÖKHAN ULUSOY, AYHAN ULUSOY, İLHAN ULUSOY), ELİFE GÜNDOĞDU,HASAN ULUSOY, MÜTEVEFFA KAMBER ULUSOY
2025/74E:Dava konusu Sivas İli Divriği İlçesi Susuzörenköyü 116ada 7parsel sayılı taşınmazın tapu malikleri; MÜTEVEFFA ABDULLAH ŞİMŞEK (MİRASÇI; GÜLTEN ŞİMŞEK, AHMET ŞİMŞEK, ONUR ŞİMŞEK, UMUT ŞİMŞEK, SEMRAMİS ŞİMŞEK KAYA) CEMAL ŞİMŞEK, ÇETİN ŞİMŞEK, GÜLÜZAR MERT, GÜNAY ÖZCAN, KORAY ŞİMŞEK, NERGİZ TARAKÇI, SABAHAT ŞİMŞEK, SÜBÜYAN POLAT, ZEYNEP DEMİRDİ
2025/73E:Dava konusu Sivas İli Divriği İlçesi Ürük köyü 108 ada 15 parsel sayılı taşınmazın tapu malikleri; AHMET ODABAŞI, AHMET SAZLI,CEBRAİL SAZLI, DİLBER SAZLI, MÜTEVEFFA DURSUN SAZLI, ELİF DOĞAN, FATMA AYDOĞAN, MÜTEVEFFA FATMA KIŞ, GÖHER SAZLI, HASAN YAĞBASAN, HÜSEYİN SAZLI, KAMBER YAĞBASAN, KENAN ULUSOY, MEHMET ODABAŞI, MEHMET SAZLI, MENEKŞE BOZKURT, MENEKŞE YAĞBASAN , MÜTEVEFFA MERCAN TURAN, MÜTEVEFFA SADIK YAĞBASAN, SAKİNE ÇINAR, SATI SAZLI, SULTAN KIŞ, SUNA SAZLI, MÜTEVEFFA SÜLEYMAN POLAT , ŞAHZADE ARSLAN, MÜTEVEFFA YUSUF SAZLI, ZÖHRE AYDOĞAN, ZÖHRE SAZLI,
2025/72E:Dava konusu Sivas İli Divriği İlçesi Ürük köyü 115 ada 236 parsel sayılı taşınmazın tapu malikleri; DOĞAN ULUSOY, HASAN ULUSOY, KENAN ULUSOY, NERGİZ ALAGÖZ, NEVRİHAN TOPÇU, RIZA ULUSOY, VELİ ULUSOY
2025/71E:Dava konusu Sivas İli Divriği İlçesi Uluçayır köyü 106 ada 5parsel sayılı taşınmazın tapu malikleri; ALİ HERGÜL, HANİFE TEMEL, HÜSEYİN SOYAL, MÜTEVEFFA HÜSNE SATILMIŞ, MÜTEVEFFA MUSTAFA HERGÜL (MİRASÇI: ALİ HERGÜL, VELİ HERGÜL, MELAHAT HERGÜL, FATMA HERGÜL), MÜTEVEFFA ŞEMSİ KÜÇÜK, MÜTEVEFFA ZÖHRE TEMEL
2025/70E:Dava konusu Sivas İli Divriği İlçesi Ürük köyü 108 ada 73 parsel sayılı taşınmazın tapu malikleri; ZEYNEP ULUSOY, YILMAZ ULUSOY,ŞEMSİ AKKAYA, SUNA YİĞİT, NİBİL ÇOLAK, NESİME ULUSOYİ BÜLENT ULUSOY
2025/69E:Dava konusu Sivas İli Divriği İlçesi Ürük köyü 107 ada 15 parsel sayılı taşınmazın tapu malikleri; İSMAİL ÇINAR
2025/68E:Dava konusu Sivas İli Divriği İlçesi Uluçayır köyü 114 ada 23 parsel sayılı taşınmazın tapu malikleri; BELGİZAR YÜCE, DÖNDÜ BALOĞLU, HATİCE DEMİRTAŞ, HÜSNİYE YÜCE, MERAL YÜCE, NERGİZ SOYAL, NİLGÜN ÜNAL, NURSİMA BATUR, ORHAN YÜCE, MÜTEVEFFA SAFİYE DEMİRTAŞ, (MİRASÇI: HÜSEYİN DEMİRTAŞ, AYDOĞAN DEMİRTAŞ, BERRİN YÜCE, EROL DEMİRTAŞ), SEYFİ YÜCE
2025/67E:Dava konusu Sivas İli Divriği İlçesi Uluçayır köyü 109 ada 152parsel sayılı taşınmazın tapu malikleri; MÜTEVEFFA ALİ HAYAT (MİRASÇI: HANEY HAYAT, NURCAN HAYAT KELEŞ, SÜLEYMAN HAYAT, ERCAN HAYAT), GÜLDALI DUMAN, GÜLÜZAR ÇİFTÇİ, MÜTEVEFFA İBRAHİM HAYAT, MEHMET HAYAT, MÜTEVEFFA ŞEMSİ ASLAN