T.C. DİYARBAKIR 1. AİLE MAHKEMESİ

T.C. DİYARBAKIR 1. AİLE MAHKEMESİNDEN İLAN

ESAS NO : 2025/501 Esas

DAVALI : KARVAN KHAMO Herforder Strabe 70 32545 Bad Oeynhausen Almanya



Davacılar ADEN YULİANA ve HERA MARİA açılan Babalık (Soybağının Reddi) davasının yapılan yargılamasında;

Mahkemenizce dava dilekçesi ve duruşma gününün ilanen tebliğine karar verilmiştir.

Duruşma Günü: 04/03/2026 günü saat: 10:30'da duruşmada bizzat hazır bulunmanız, veya kendinizi bir vekille temsil ettirmeniz, Aksi taktirde yargılamaya yokluğunuzda devam olunarak karar verileceği, Dava Dilekçesi ve duruşma günü yerine geçerli olmak üzere ilanen ihtar ve tebliğ olunur