T.C. DİYARBAKIR 2. SULH HUKUK MAHKEMESİ

T.C. DİYARBAKIR 2. SULH HUKUK MAHKEMESİNDEN

İLAN

ESAS NO : 2024/1387 Esas



DAVALILAR : ABDULKADİR ERSAN Yunus Emre Mah. 991. Sk. No:17 İç Kapı No:3Bağlar / DİYARBAKIR



Davacılar tarafından aleyhinize açılan Ortaklığın Giderilmesi (Paylı Mülkiyette) davasının yapılan yargılamasında;

Mahkememizce davacı vekili tarafından sunulan dava dilekçesinde belirtilen adresinize karar ilamı ve duruşma gününü bildirir davetiye çıkarılmış olup, adresinizden ayrıldığınız gerekçesiyle tebligat yapılamamıştır. Adres araştırmasından da bir netice alınamadığından karar ilamı ve duruşma gününün ilanen tebliğine karar verilmiştir.

Duruşma Günü: 15/10/2025 günü saat: 09:30'da duruşmada bizzat hazır bulunmanız, veya kendinizi bir vekille temsil ettirmeniz, Aksi taktirde yargılamaya yokluğunuzda devam olunacağı hususu, Dava Dilekçesi ve duruşma günü yerine geçerli olmak üzere ilanen tebliğ olunur.